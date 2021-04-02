ГлавнаяНовости

Янбаев рассказал о суммах премиальных в «Локомотиве»

сегодня, 10:17

Бывший защитник «Локомотива» Ренат Янбаев рассказал, какие премиальные были в московском клубе.

Сёмин всегда был за команду, за пацанов. Даже премиальные нам однажды выбил. Это было в 2010-м. Пришла Смородская и сразу изменила схему выплаты бонусов. До нее работала система в виде «лестницы»: в начале сезона прописывалась сумма, которая росла после победы, тормозилась в случае ничьи и падала, если команда проигрывала. Ольга Юрьевна все уравняла.

У нас тогда еще была неудачная серия: никак не могли победить, вылетели из Лиги Европы от «Лозанны». И перед матчем с ЦСКА, который шел на первом месте, Палыч объявил, что за победу каждый получит дополнительно по 10 тысяч долларов. Он сам нашел какого-то спонсора, который выделил на команду, кажется, тысяч 100. В итоге мы победили 1:0. На следующий день Сычев, который был капитаном, всем раздал. Но мы поделили на всех в команде — получилось по 6 тысяч.

Самые большие премии? В том же «Локомотиве», но при Липатове. За победу над командой из топ-5 в таблице платили по 25 тысяч долларов. Если обыгрывали соперников с 6-го по 10-е места, получали по 15-20 тысяч; а с 10-го по 16-е — по 10 тысяч. Помню, как-то грохнули «Сатурн», который шел четвертым, и заработали по 25 тысяч.

Накопительная система выгоднее? Кажется, при Коусейру выдали долгую серию без поражений: он пришел в июле, а первое поражение у нас случилось только в ноябре от «Спартака». За это время премиальные достигли 800 тысяч рублей за победу, поэтому «восьмерку» (речь про переходный сезон-2011/12) мы играли за очень хорошие бонусы.

Все новости
Бывший капитан «Амкара» Попов отреагировал на возрождение клуба
Сегодня, 15:55 Комментарии3
Отстранённого игрока «Тамбова» Еркина опросили в РФС
Сегодня, 15:39 Комментарии4
Сёмин: «Я теневой руководитель „Ротора“? Это всё домыслы журналистов»
Сегодня, 14:43 Комментарии5
Гаджиев: «Надеюсь, мы сумеем вернуть Дагестан в Премьер-Лигу»
Сегодня, 14:21 Комментарии4
Прохин: «В „Сочи“ меня приняли очень тепло»
Сегодня, 13:59 Комментарии4
Гаджиев: «Я всегда был за возрождение „Амкара“»
Сегодня, 13:32 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:42
Просто какой-то космос !!! Вот вам и одна из причин успехов наших клубов в Европе. Нас и здесь не плохо кормят. Я бы даже сказал на убой !!! Наивно ждать роста и прогресса от молодёжи с паспортом России, если уже ведётся такая политика развращения и тем самым убийством пацанов в самом их начальном пути в футболе. Эх систему выплат как в НХЛ нужно вводить, чтобы молодёжь стремилась к повышению в классе и соответственно к высоким зарплатам . А у нас всё через тёмное место. Мы даже лучше готовое ,не можем взять просто и применить у нас . Парадокс !!! Как то так !!!
Всем Добра !!!
морозз
морозз
сегодня в 11:29
Думаю, что озвученные суммы, это все лишь маленький ручеёк капитала...бодро уплывающий в карманы персонажей от футбола! Только там где есть хозяин( основной акционер) всё более или менее устаканилось ( ЦСКА, Спартак, Краснодар ) а вот где бабло просто не считают ( Зенит, Локомотив ) здесь конечно проблема! Деньги развращают умы футболистов а огромные деньги приводят к появлению таких футболистов как Кокорин и это факт!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:03
С одной стороны принятая система поощрения прогрессивная и вполне оправданная, потому как деньги нужно зарабатывать, а не получать. Но с другой стороны возникает вопрос о происхождении источника таких премиальных, так сказать "за чей счёт банкет , товарищи?", не говоря уже о морально-этических нормах в отношении размера этих бонусов на фоне зарплат в среднем по стране. А ведь эта ситуация характерна не только для фк Локомотив, это касается и Динамо, и команды с берегов Невы, и ряда других команд, питающихся за счёт местных бюджетных средств.
Галя Каблукова
Галя Каблукова
сегодня в 10:57
О каком футболе, может идти речь, когда так извращают футболистов?? Интересно, какие премиальные у Сочи ? Когда играют с ЦСКА, Спартаком Локо...
112910415
112910415
сегодня в 10:56
для обычных россиян непривычные цифры ...
чуть-чуть
cska1948
cska1948
сегодня в 10:26
А теперь объясните мне, что забыли в европейских клубах наши игроки с такими зарплатами и премиальными?
ДСА
ДСА
сегодня в 10:21
Такие суммы развращают игроков.
beefs
beefs
сегодня в 10:20
да уж, такие зарплаты (премиальные) докторам и учителям даже не снились...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 10:18
Палыч Человек
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100