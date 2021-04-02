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Дзюба рассказал, как в «Спартаке» ему посоветовали перестать качаться

вчера, 18:49

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что перестал качаться, выступая за «Спартак».

Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно.

В «Спартаке» был массажист Сережа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артем, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Все-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 23:49
А Левандовский почему не пример, который прекрасно играет после качалки? Он после Дортмунда заметно изменился в физическом плане.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:00
устала левая переходи на правую
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 22:48
Артём совет принял, но... Руки то качает)
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:35
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:23
Два Халка для одной команды...было бы многовато...
KLINSI
KLINSI
вчера в 21:59
Когда закончится этот не умный эксперимент?
Может хватит уже из овоща лепить хероя России.
ТТ
ТТ
вчера в 21:45
Интересно,этот с берегов Нивы, читает всю эту "любовь" о себе здесь на сайте?)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:26
Зачем слушать всяких дуриков
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:20
Мне кажется что и накаченый человек может быть пластичным!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 21:20
А потом Артем перешел на домашний специализированный тренинг:
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 21:16
…«Артем, прекрати трогать писю». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «В футболе тебе это не надо»…
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 20:57
Лучше б Дзюба рассказал, как его напрасно уговаривали в Спартаке мороженое перед матчем не жрать.
berda2003
berda2003
вчера в 20:48
перестал качаться, начал кончатся...
d_fincher
d_fincher
вчера в 20:37
Давайте все вместе поздравим Артема. Раньше он после каждой победы давал интервью. А после поражений - нет. И сейчас он сумел вытерпеть без болтовни целых три дня. Это личный рекорд нашего рекордсмена. Молодец, Артем! 3 дня!!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:33
Он бы полушария верхние подкачал..для ума.
Нижние весь мир видел..качок бриллиантовый).
makkie
makkie
вчера в 20:25
Дзюба не только мышцы, но и язык качает активно - уж больно разговорчивый!
arturfanatfcarsenal
arturfanatfcarsenal
вчера в 20:23
Ага , раскажите это Зейдорфу, Горецке, Криштиану, Лукаку
dadrail
dadrail
вчера в 20:14
Скоро начнутся мемуары....
Zak11
Zak11
вчера в 20:12
Сережа Семакин, какая ирония)))
karnager
karnager
вчера в 20:09, ред.
Так накачался, что яичко цвет сменило
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:08
Говорили же в спартаке не качай руки, Дзюба не послушался.
Белолазурный Чебурек
Белолазурный Чебурек
вчера в 19:34
Руку знатно правую подкачал)))
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:27
Леонид качался всегда и с пользой!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:24
Дзюба перестал качаться и видим что получилось.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:15
От перемены рук, итог не изменится.
Менять надо руки, чтоб равномерно качались.
sv_1969
sv_1969 ответ Qatar Airways (раскрыть)
вчера в 19:12
Не только болтуном но и клоуном
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 19:00
1. Качаться всё-таки Дзюба не прекратил, просто сменил род тренировок.
2. Быть пластичным Артёмке? Это от которого Халк рикошетом мячи забивал?
3. Торрес закончил играть в 35-ть лет, когда Артёмка уже 4 года как не играл за Спартак, и ориентироваться на этот пример просто не мог.
4. Левандовски начал качаться и продлил свою игровую карьеру, выйдя на её пик в 33-ри года.
5. Артёмка как был простым болтуном, так им и остался.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 18:57
Как раз у дзюбу качать получается на отлично.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:53
И начал качаться по другому))
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