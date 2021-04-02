Дзюба рассказал, как в «Спартаке» ему посоветовали перестать качаться

Форвард «Зенита» признался, что перестал качаться, выступая за «Спартак».

Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно.

В «Спартаке» был массажист Сережа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артем, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «В футболе тебе это не надо».

Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Все-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело.