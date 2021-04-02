Дзюба рассказал, как в «Спартаке» ему посоветовали перестать качаться

Форвард «Зенита» Артем Дзюба признался, что перестал качаться, выступая за «Спартак».
Я был высоким, но очень худым. Когда попал в основной состав, сразу начал качаться. В какой-то период подкачался очень сильно.
В «Спартаке» был массажист Сережа Семакин – он сейчас в «Локомотиве». Он мне вовремя сказал: «Артем, прекрати качаться». Я говорю: «В смысле?» Он ответил: «В футболе тебе это не надо».
Мы видим пример Фернандо Торреса, который закачался и закончил с футболом. Все-таки в футболе ты должен быть пластичным. А когда ты очень крепкий, тебе тяжело.
Третья серия комикса «Путь на ЕВРО: Дзюба» уже в сети!— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) April 2, 2021
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