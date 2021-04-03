Тюкавин — лучший игрок матча «Динамо» — «Уфа»

Полузащитник «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (4:0).
Хавбек провёл на поле 57 минут, отметившись голом и результативной передачей.
Полузащитник «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (4:0).
Хавбек провёл на поле 57 минут, отметившись голом и результативной передачей.
Но и молодые красавцы: Тюкавин - гол, голевая и попадание в штангу перед голом Ноя (фактически вторая голевая); Заха - голевая и заработанный пенальти. Кстати, у Арсена их уже 4 за 8 матчей, из которых в основе он вышел вроде в 3 или 4.
СораДников с побеДой!
Но и молодые красавцы: Тюкавин - гол, голевая и попадание в штангу перед голом Ноя (фактически вторая голевая); Заха - голевая и заработанный пенальти. Кстати, у Арсена их уже 4 за 8 матчей, из которых в основе он вышел вроде в 3 или 4.
СораДников с побеДой!