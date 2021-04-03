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Тюкавин — лучший игрок матча «Динамо» — «Уфа»

сегодня, 21:24
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)4 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Полузащитник «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ против «Уфы» (4:0).

Хавбек провёл на поле 57 минут, отметившись голом и результативной передачей.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 21:35
Терек и Динамо сегодня в ударе.
Dinamo
Dinamo
сегодня в 21:32
Я бы сегодня за Шиму отдал голос, растерзал всю Уфу :)

Но и молодые красавцы: Тюкавин - гол, голевая и попадание в штангу перед голом Ноя (фактически вторая голевая); Заха - голевая и заработанный пенальти. Кстати, у Арсена их уже 4 за 8 матчей, из которых в основе он вышел вроде в 3 или 4.

СораДников с побеДой!
beefs
beefs
сегодня в 21:25
с чем и поздравляем...
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