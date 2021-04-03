Тюкавин — лучший игрок матча «Динамо» — «Уфа»

Судьи извиняются после ошибок без систем VAR и определения голов.

Молодежная сборная России проиграла Франции и сильно осложнила себе задачу

Боссы повторяют дежурные фразы, а фанаты показывают на таблицу.

Один из кандидатов гостил в России, а у второго юбилей.