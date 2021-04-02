Газинский впервые признан игроком месяца в «Краснодаре»

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вчера, 16:35

Полузащитник «Краснодара» признан болельщики игроком месяца по итогам марта. Для 31-летнего игрока эта награда стала первой в истории клуба.

В ходе опроса Газинский набрал 29,21% голосов. На втором месте — защитник Кайо (25,96%), третьим стал хавбек Реми Кабелла (16,47%).

В марте Газинский забил по голу в матчах со «Спартаком» (1:6), «Тамбовом» (4:0) и «Динамо» (2:3).