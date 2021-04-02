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Газинский впервые признан игроком месяца в «Краснодаре»

вчера, 16:35

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский признан болельщики игроком месяца по итогам марта. Для 31-летнего игрока эта награда стала первой в истории клуба.

В ходе опроса Газинский набрал 29,21% голосов. На втором месте — защитник Кайо (25,96%), третьим стал хавбек Реми Кабелла (16,47%).

В марте Газинский забил по голу в матчах со «Спартаком» (1:6), «Тамбовом» (4:0) и «Динамо» (2:3).

Ранее Газинский вошел в топ-5 игроков РПЛ по проценту точности передач.Публикация от FC Krasnodar / ФК Краснодар (@fckrasnodar)

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:15
Просто другие ещё хуже!
Накир
Накир
вчера в 17:42
Довоевались быки....уже становится лучшим защитник.... а где нападение?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:35
Честно говоря - это довольно таки странный выбор. парень он конечно авторитетный, но на данный момент выглядит довольно таки посредственно. скорости нет, дриблинга нет, скорость принятия решений упала ниже средней. Юрий очень сильно сдал. В чем причина??? Тут сразу и не определить, пусть тренер разбирается. Травма ли тому виной, возраст ли, а может все в совокупности ??? Посмотрим как пойдут дела у Юрия дальше???
Всем здоровья.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:10
Даже странно, что он так давно играет в этом клубе а впервые признали лучшим.
beefs
beefs
вчера в 17:07
с чем и поздравляем...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:01
По результатам лучшего надо было а том месяце не выбирать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:42
Лучший среди худших...
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