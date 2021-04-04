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Бывший защитник «Барсы» Матье назвал Диего Косту самым сложным соперником

вчера, 13:39

Бывший защитник «Барселоны» Жереми Матье ответил на вопрос журналистов о том, кого он считает самым сложным соперником в своей карьере.

Диего Коста! Он делает небольшие тычки, чтобы вывести вас из игры. Он наступает вам на ноги, извиняется и сразу же делает это снова. В конце концов, это начинает бесить вас, вы отвечаете ему и получаете жёлтую карточку.

Ранее Матье провёл параллель между критикой в адрес нынешних игроков «сине-гранатовых» и тем, как критиковали его в период выступлений за каталонскую команду.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 13:58
Плюнет укусит на х... пошлёт))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:44
Бычара, одним словом !!!
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