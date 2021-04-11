ПСЖ рассматривает трёх кандидатов на замену Мбаппе

1618142741

11 апреля 2021, 15:05

ПСЖ намерен удержать в своём составе нападающего .

Как сообщается, француз примет решение о своём будущем в конце сезона, сейчас футболист хочет сосредоточиться на удачном завершении нынешней кампании. Приоритетом для ПСЖ является продление контракта с Мбаппе, однако парижане уже начали искать варианты замены молодому форварду на тот случай, если он откажется от продления соглашения.