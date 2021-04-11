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ПСЖ рассматривает трёх кандидатов на замену Мбаппе

11 апреля 2021, 15:05

ПСЖ намерен удержать в своём составе нападающего Килиана Мбаппе.

Как сообщается, француз примет решение о своём будущем в конце сезона, сейчас футболист хочет сосредоточиться на удачном завершении нынешней кампании. Приоритетом для ПСЖ является продление контракта с Мбаппе, однако парижане уже начали искать варианты замены молодому форварду на тот случай, если он откажется от продления соглашения.

ПСЖ следит за ситуацией с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси, который летом станет свободным агентом. Кроме того, главный тренер парижан Маурисио Почеттино лично позвонил форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, чтобы узнать о его планах на будущее. Однако главной трансферной целью ПСЖ, если Мбаппе уйдёт из клуба, является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Действующие чемпионы Франции уже контактировали с представителями египтянина в прошлом месяце.

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Apokalipsys
Apokalipsys ответ Dima salev (раскрыть)
11 апреля в 19:17
Прям по полочкам разложил... Четко и по делу, а какие аргументы... Четко!!!
Ozabot
Ozabot
11 апреля в 17:20, ред.
Да и пофигу, что у них в плане. Что-то подсказывает, что после ухода Мбаппе и Неймара и еще пары-тройки неудач с ЛЧ, шейхи потеряют интерес к футболу, и французскую лигу снова ждет небытие. Только «Лилль» по-настоящему хорош. Естественно вырос и утирает нос денежному.
Dima salev
Dima salev
11 апреля в 16:16, ред.
Кейн не топ форворд, На сегодняшний день Кейн игрок уровня лиги Европы. Салах уже потух он временный топ футболист. А Месси спокойно может играть 3-4 года на высоком уровне. Роналду вариант хороший , можно его приобрести
Richard von Rammstein
Richard von Rammstein
11 апреля в 15:31
Из этих троих лучший вариант Кейн
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 апреля в 15:23
Смех зашкаливает особенно когда карлик будет заменять Мбаппе.
Nazi
Nazi
11 апреля в 15:18, ред.
Шейхи не тупите, утрите всем нос и оставьте Мбаппе в "дворовом" чемпионате назло всем злопыхателям :) Будьте добры.

Еще можно продать Диму, староват уже, Кина вернуть, сплавить Икарди с женушкой и Паредеса и прикупить Салаха с Кейном. Вот тогда ни Бавария, ни Реал, никто другой не сможет помешать Парижу поднять кубок ЛЧ :)
particular
particular
11 апреля в 15:16
Парижане скромностью желаний не страдают, но и претенденты не скромно попросят за свои услуги 🧐️
ДАША Д
ДАША Д
11 апреля в 15:14, ред.
Заменить Мбаппе некем.
димон 37
димон 37
11 апреля в 15:11
Малком, зюба, серГей
mihaluch
mihaluch
11 апреля в 15:10
Мбаппе всё равно лучше.
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