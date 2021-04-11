ПСЖ рассматривает трёх кандидатов на замену Мбаппе

ПСЖ намерен удержать в своём составе нападающего Килиана Мбаппе.
Как сообщается, француз примет решение о своём будущем в конце сезона, сейчас футболист хочет сосредоточиться на удачном завершении нынешней кампании. Приоритетом для ПСЖ является продление контракта с Мбаппе, однако парижане уже начали искать варианты замены молодому форварду на тот случай, если он откажется от продления соглашения.
ПСЖ следит за ситуацией с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси, который летом станет свободным агентом. Кроме того, главный тренер парижан Маурисио Почеттино лично позвонил форварду «Тоттенхэма» Харри Кейну, чтобы узнать о его планах на будущее. Однако главной трансферной целью ПСЖ, если Мбаппе уйдёт из клуба, является нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Действующие чемпионы Франции уже контактировали с представителями египтянина в прошлом месяце.
Еще можно продать Диму, староват уже, Кина вернуть, сплавить Икарди с женушкой и Паредеса и прикупить Салаха с Кейном. Вот тогда ни Бавария, ни Реал, никто другой не сможет помешать Парижу поднять кубок ЛЧ :)
Еще можно продать Диму, староват уже, Кина вернуть, сплавить Икарди с женушкой и Паредеса и прикупить Салаха с Кейном. Вот тогда ни Бавария, ни Реал, никто другой не сможет помешать Парижу поднять кубок ЛЧ :)