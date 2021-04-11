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Наумов: «Сегодня „Локомотив“ подавит своей солидностью пылающий „Спартак“»

11 апреля 2021, 14:33
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о предстоящем матче 25-го тура РПЛ против «Спартака».

Будет интересная и результативная игра, и в один мяч «железнодорожники» выиграют. У «Локомотива» игра степенней, солидней, чем у «Спартака». «Красно-белые» же склонны к эмоциональным взрывам, которые иногда бывают, а иногда нет. А сегодня «Локомотив» подавит своей солидностью пылающий «Спартак», который находится в эйфории. «Локо» же сейчас — это настоящий паровоз, разогнался и не остановишь.

Гильерме великолепно смотрится, молодёжь здорово выглядит, Жемалетдинов прекрасно прибавил, Рыбчинскому нашли место, где он чувствует себя как рыба в воде. Это говорит о том, что не только тренерский штаб работает, но и в клубе после ухода Кикнадзе наладилась деловая и рабочая атмосфера. И Николич вносит свой вклад. После перерыва мне показалось, что «Локомотив» был подготовлен лучше всех. Нужно отдать должное тренеру. Но повторюсь, сейчас всё в совокупности: хорошая обстановка в клубе и работа Николича.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
11 апреля в 16:29
Наш паровоз вперед летит, в кювете остановка?))
ABir
ABir
11 апреля в 15:52
Разогнался паровоз, и пусть летит. Главное не забыть, что рельсы не везде проложены
112910415
112910415
11 апреля в 15:49
Спартак крепко постарается, чтоб такие прогнозы не сбылись !
STVA 1
STVA 1
11 апреля в 15:30, ред.
Меня умиляют конечно "эксперты" делающие такие заявления , в особенности-и в один мяч «железнодорожники» выиграют!
Играют абсолютно равные по классу команды!В чем-то Локо превосходит (оборона) Спартак , а КБ думаю получше в атаке! А вкупе может все закончится ничьей от безголевой до 2-2! Будем надеяться что будет красивая и интересная игра без судейских ошибок!
ДСА
ДСА
11 апреля в 15:21
Шансы практически равны.
NbKA555
NbKA555
11 апреля в 15:15
Не солидарен!Жду матча!Всем хорошего вечера в выходной день!Мясных обнял!
Caniggia
Caniggia
11 апреля в 15:11
Действительно, есть ощущение, что команда Николича сейчас лучшая в РПЛ и в матче со Спартаком является фаворитом. Тем нелепее выглядят слухи о приходе в Локомотив Черевченко.
Байкал-38
Байкал-38
11 апреля в 15:07
Не люблю подобные заявления о победе заранее. На футбольном поле всё может произойти. Могу лишь пожелать удачи и победы Локо!!!
Futurista
Futurista
11 апреля в 14:55
Солидола не хватит...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
11 апреля в 14:51
Ничья.Только ничьтя.
Мaлик
Мaлик
11 апреля в 14:49
Исход может решить один мяч...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 апреля в 14:49
По-моему в Лиге есть 3 игрока чей класс виден невооружённым глазом....
Крыховяк,Малком и Влашич.....
В этом матче участвует один из них....
И пусть удача будет к нему благосклонна....!!!!!!!
shlomo
shlomo
11 апреля в 14:35
Вы главное под откос не свалитесь....
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