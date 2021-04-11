Гильерме: «Хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова»

Голкипер «Локомотива» после победы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) объяснил, почему отращивает длинные волосы.

Жёлтая карточка? Я не орал на ассистента, орал на тренера по физподготовке. Кричал ему, что Рифат устал, но он меня не слышал. А потом он начал кричать мне, когда Ларссон выходил один на один. Я должен концентрироваться на игре, а он мне кричит! Вот на него я и орал, а не на судью: «*** [блин], что ты кричишь?» Слава богу, что я выручил (смеётся).

Была сложная неделя, прилетели из Сочи, сегодня было нелегко. На мой взгляд, мы молодцы. Длинные волосы? Хочу поменять стиль, хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова.