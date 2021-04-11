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Гильерме: «Хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова»

11 апреля 2021, 23:21
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме после победы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0) объяснил, почему отращивает длинные волосы.

Жёлтая карточка? Я не орал на ассистента, орал на тренера по физподготовке. Кричал ему, что Рифат устал, но он меня не слышал. А потом он начал кричать мне, когда Ларссон выходил один на один. Я должен концентрироваться на игре, а он мне кричит! Вот на него я и орал, а не на судью: «*** [блин], что ты кричишь?» Слава богу, что я выручил (смеётся).

Была сложная неделя, прилетели из Сочи, сегодня было нелегко. На мой взгляд, мы молодцы. Длинные волосы? Хочу поменять стиль, хочу длинные волосы, как у Сергея Овчинникова.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 09:59
Расти их скорее,пока не зародились подозрения,что ты в "Ахмат" собрался-больно уж похож в таком обличье на абрага.
swed27
swed27 ответ SHMEL258 (раскрыть)
12 апреля в 05:29
Да Классный вратарь
mihaluch
mihaluch
12 апреля в 03:55
Отращивай кто мешает.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 02:11
Завязывай с футболом,отращивай волосы!
SHMEL258
SHMEL258
11 апреля в 23:57
Сегодня Гильерме удивил. Не ожидал от него такой прыти. Сегодняшняя победа во многом его заслуга.
SHMEL258
SHMEL258
11 апреля в 23:56
Обновление имиджа...
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