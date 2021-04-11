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Гильерме: «Сегодня Бог подарил мне такую игру»

11 апреля 2021, 22:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Локомотива» Гильерме поделился впечатлениями от победы в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Игра, как мы и ожидали, была сложной. Особенно важно победить, это игра на шесть очков. Есть реальная возможность попасть на второе место, это наша цель. Но начало игры у нас было какое-то нервное, могли бы и получше начать. Но потом у нас получались контратаки, самое главное – получилось реализовать моменты. После удаления пытались играть на результат, хорошо, что получилось.

Было ли ощущение, что буду играть как Бог? Конечно нет. Я знаю, что я играл недостойно. Я уехал в отпуск в Бразилию, и я сказал себе, что должен прийти в себя. Я не играл на свой уровень. После отпуска я приехал, была цель вернуться на свой уровень.

Я ничего не должен никому доказывать, я столько лет в России, и все знают, как я могу достойно играть. Но я хотел доказать себе, что ещё несколько лет могу играть на своём уровне. Чемпионат ещё не закончен, но я начинаю возвращаться на свой уровень. В дерби мотивация больше, чем обычно, сегодня Бог подарил мне такую игру. Но самое главное это не я, а команда.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
12 апреля в 09:57
Был лучшим,а интернет-шобла(и теле) назначила таковым Федю.Так бывает...
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 01:05
Да это он , это Гельерме !!!
Сегодня был лучший из лучших !!!
ЛОКОМОТИВ 🚂 - СПАРТАК 2 : 0 !!!
С ПОБЕДОЙ, ГЕЛЬЕРМЕ !!!
dzvinka
dzvinka ответ Иван Тасминский (раскрыть)
11 апреля в 23:28
Иван, полегче, я тут со смеху чуть со стула не опрокинулся))) ахахахаха
Палыч82
Палыч82
11 апреля в 23:08
Ну и соперники в последнее время тебе между ног не бьют, слава небесам,)) А у Стаса, как обычно, тебя вызовут, когда уже набранная форма спадет.
Непонятный стартовый спурт спартаковцев, они ж как раз свежее участвовавшего в Кубке Локомотива. Только зря потратили силы в начале
stanichnik
stanichnik
11 апреля в 22:59, ред.
В сегодняшнем дерби футбольные эксперты признали лучшим игроком матча Смолова, но не меньшая заслуга в победе железнодорожников над Спартаком принадлежит и голкиперу победителей Гильерме, отыгравшего третью игру на ноль. Поймавший кураж после зимнего перерыва, Маринато вновь достоин призыва в главную команду страны на защиту поста номер один, который временно занял Шунин. Вполне вероятно, что уже в ближайших поединках сборной Черчесов вернёт его в свой состав.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
11 апреля в 22:52
Маринад сегодня конечно выручил но зазнаваться не надо, а то помним как он умеет привозить
Leha-ha50
Leha-ha50
11 апреля в 22:47
Все молодцы и Маринато в том числе.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
11 апреля в 22:34
ммм, пару раз в него мячиком попали, а уже посланник божий.
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