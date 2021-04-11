Николич: «„Локомотив“ мог забивать больше и в первом, и во втором тайме»

Главный тренер «Локомотива» поделился мыслями после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ .

У нас восьмая победа подряд. Три очка мы заработали – это наша цель. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше, думать о матче против «Ростова». Благодарен болельщикам. Сегодня была отличная поддержка, мы не пропустили – это очень важно для нас.

Самое важное – наша игра. У нас всегда есть решения против разных видов соперников. У «Спартака» вертикальная игра, много длинных передач, много отбора и опасность с флангов. Но мы подготовились, сделали скаутинг. Составляющие успеха на 95% — наша игра, а изучение соперника – 5%.

Какие недостатки у «Локомотива»? Недостатки есть. Не хочу говорить об этом много. Скажу, что надо быть посерьезнее в завершающей стадии атак. Мы могли бы забивать больше и в первом, и во втором тайме.

Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру, отметив Гильерме? Гиля в хорошей форме. Каждый может думать и говорить, что хочет. Но факт в том, что мы выиграли 8 матчей подряд. Мы забиваем, мы не пропускаем.

Можно играть по-разному. Мы готовимся к каждому сопернику. Варьируем прессинг, иначе подходим к матчам с командами, которые обороняются глубоко.