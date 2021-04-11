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Николич: «„Локомотив“ мог забивать больше и в первом, и во втором тайме»

11 апреля 2021, 22:11
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился мыслями после победы над «Спартаком» (2:0) в 25-м туре РПЛ.

У нас восьмая победа подряд. Три очка мы заработали – это наша цель. Нужно восстанавливаться и двигаться дальше, думать о матче против «Ростова». Благодарен болельщикам. Сегодня была отличная поддержка, мы не пропустили – это очень важно для нас.

Самое важное – наша игра. У нас всегда есть решения против разных видов соперников. У «Спартака» вертикальная игра, много длинных передач, много отбора и опасность с флангов. Но мы подготовились, сделали скаутинг. Составляющие успеха на 95% — наша игра, а изучение соперника – 5%.

Какие недостатки у «Локомотива»? Недостатки есть. Не хочу говорить об этом много. Скажу, что надо быть посерьезнее в завершающей стадии атак. Мы могли бы забивать больше и в первом, и во втором тайме.

Тедеско заявил, что «Спартак» контролировал игру, отметив Гильерме? Гиля в хорошей форме. Каждый может думать и говорить, что хочет. Но факт в том, что мы выиграли 8 матчей подряд. Мы забиваем, мы не пропускаем.

Можно играть по-разному. Мы готовимся к каждому сопернику. Варьируем прессинг, иначе подходим к матчам с командами, которые обороняются глубоко.

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Все комментарии
Sergo_ural
Sergo_ural
12 апреля в 06:31
"Самое важное – наша игра" - игры как раз у Вас ни какой и не было сплошной паровоз. Моментов у Вас как раз и были, что вы выходили в не игры. Если конечно это можно считать моментами.
Futurista
Futurista
12 апреля в 00:29
Как то все быстро подзабыли, что Спартак весь второй тайм в меньшинстве играл...а по игре и не скажешь...
Kuvkil
Kuvkil
11 апреля в 23:35
Локо контратаки не завершал, чтоб снять все вопросы. А так Спартак мог забить и нервная концовка была бы.
ABir
ABir
11 апреля в 23:06
Спартаку очень хотелось подавить паровозов и показать красивый и наступательный футбол, как всегда подвела оборона. А если бы выбрали тактику Николича , то чтобы предпринял сербский специалист?
Палыч82
Палыч82 ответ d_fincher (раскрыть)
11 апреля в 23:04
Все всё видели. Судья был плох однозначно, впрочем как и тактика Тедеско на матч
n272nm
n272nm ответ d_fincher (раскрыть)
11 апреля в 22:48
Конечно все видели судейство. Это же Левников вам два гола забил и фол последней надежды сотворил! И в штаны вам тоже Левников... ну, ты понял, да?!
n272nm
n272nm
11 апреля в 22:37
Николич прав. Локо, очевидно, переиграл сегодня Спартак. Была отдана инициатива и Локомотив, спокойно выдержал бестолковый стартовый штурм Спартака. а потом контратаковал. Каждая контратака была опасна. Спартаку повезло, что он пропустил к концу первого тайма всего два гола. Собственно, с учетом удаления, игра была сделана в первом тайме. Дальше Локо спокойно контролировал игру и, в случае необходимости, был готов добавить. В чистом виде тренерская победа. Николич переиграл Тедеско по всем фронтам. Плюс, как обычно Спартак перехвалили. В прошлом туре говорили, что у Спартака лучшая физическая форма и супер атака. Локо доказал, что это не так.
25процентный клоун
25процентный клоун
11 апреля в 22:34
Дайте таблеточку человеку
drug01
drug01
11 апреля в 22:33
Счёт по игре....
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответ d_fincher (раскрыть)
11 апреля в 22:32
не-а, пенальти только болелы спартака замечают
d_fincher
d_fincher
11 апреля в 22:22
Неужели никто не увидел судейство Левникова? Народ, там у защитника Локо 3 желтых в первом тайме должно быть. И пенальти чистейший не поставил Левников. Вы реально этого не увидели?
Союзник противников
Союзник противников
11 апреля в 22:19
Победа Локо не выглядела случайной,вот и всё.Остальное-"кабы,если бы"...
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