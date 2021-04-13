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Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта получил назначение в «Парме»

13 апреля 2021, 13:06

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вошел в руководство итальянской «Пармы».

Испанский специалист назначен на должность управляющего директора клуба.

«Хавьер официально приступит к работе в клубе с 19 апреля. От имени всей „Пармы“ хотим пожелать ему теплого приёма, и желаем всего наилучшего в его новой роли», — говорится в сообщении «Пармы».

Напомним, что Рибалта покинул «Зенит» 8 апреля.

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nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 16:20
Переживю. Сидел - сидел на 63 , а тут раз и на работу завтра выходить ...
sv_1969
sv_1969
13 апреля в 14:09
Ну и ладно))
nikoladolgov
nikoladolgov
13 апреля в 13:55
Какая разница где воровать ?
Ну не повело малтчику .
BDA8181
BDA8181
13 апреля в 13:50
Может сможет вдохнуть новую жизнь , а то когда то очень был симпатичный клуб.
Союзник противников
Союзник противников ответ drug01 (раскрыть)
13 апреля в 13:30
Из великого "Зенита" в занюханную провинциальную Парму-это рост???
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 13:30
Дойка продолжается.
drug01
drug01
13 апреля в 13:09
Наши растут в футболе
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