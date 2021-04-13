Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта получил назначение в «Парме»

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13 апреля 2021, 13:06

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вошел в руководство итальянской «Пармы».

Испанский специалист назначен на должность управляющего директора клуба.

«Хавьер официально приступит к работе в клубе с 19 апреля. От имени всей „Пармы“ хотим пожелать ему теплого приёма, и желаем всего наилучшего в его новой роли», — говорится в сообщении «Пармы».

Javier #Ribalta è il nuovo Managing Director — Sport del Parma Calcio 1913 💛💙

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Напомним, что Рибалта покинул «Зенит» 8 апреля.