Бывший спортивный директор «Зенита» Рибалта получил назначение в «Парме»

Бывший спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вошел в руководство итальянской «Пармы».
Испанский специалист назначен на должность управляющего директора клуба.
«Хавьер официально приступит к работе в клубе с 19 апреля. От имени всей „Пармы“ хотим пожелать ему теплого приёма, и желаем всего наилучшего в его новой роли», — говорится в сообщении «Пармы».
Javier #Ribalta è il nuovo Managing Director — Sport del Parma Calcio 1913 💛💙— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) April 13, 2021
Scopri di più 📝➡️ https://t.co/dKzgxcT08y#ForzaParma pic.twitter.com/BxV5TKdohW
Напомним, что Рибалта покинул «Зенит» 8 апреля.
Ну не повело малтчику .
Ну не повело малтчику .