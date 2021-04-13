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Агент Агуэро прилетел в Барселону

13 апреля 2021, 18:56

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании.

Стало известно, что агент аргентинца находится в Барселоне. Ближайшим летом нападающий станет свободным агентом. Он уже объявил о том, что покинет «Ман Сити».

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Все комментарии
drug01
drug01
13 апреля в 19:23
Ждём какие будут решения
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 19:13
Халявный игрок Барселоне очень нужен.
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 19:00
Вопрос только где будет играть Агуэро , в Испании есть ещё клубы кроме Барсы !!?
Василий 50
Василий 50
13 апреля в 18:59
Если Месси его хочет, пусть сам ему и платит.
Legend 6
Legend 6
13 апреля в 18:58
Вполне возможно.
Агуэро друг Месси, этот фактор может повлиять на трансфер.
Главное чтобы были деньги на зарплату
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 апреля в 18:57
Месси рулит, как и прежде.
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