Агент Агуэро прилетел в Барселону

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании.
Стало известно, что агент аргентинца находится в Барселоне. Ближайшим летом нападающий станет свободным агентом. Он уже объявил о том, что покинет «Ман Сити».
Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может продолжить карьеру в Испании.
Стало известно, что агент аргентинца находится в Барселоне. Ближайшим летом нападающий станет свободным агентом. Он уже объявил о том, что покинет «Ман Сити».
Агуэро друг Месси, этот фактор может повлиять на трансфер.
Главное чтобы были деньги на зарплату
Агуэро друг Месси, этот фактор может повлиять на трансфер.
Главное чтобы были деньги на зарплату