Агент Агуэро прилетел в Барселону

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13 апреля 2021, 18:56

Форвард «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в Испании.

Стало известно, что агент аргентинца находится в Барселоне. Ближайшим летом нападающий станет свободным агентом. Он уже объявил о том, что покинет «Ман Сити».