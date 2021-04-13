«Локомотив» может получить «технарь» в матче со «Спартаком». Рецидивист Сухина снова нарушил регламент РПЛ

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вчера, 12:55

Бывших арбитров не бывает.

Что произошло?

Вчера днем «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам проигранного московского дерби (0:2) с просьбой дать оценку трем эпизодам, случившимися в штрафной площади «Локомотива». Ближе к вечеру официальные аккаунты «Спартака» опубликовали традиционное послематчевое видео из серии «За кадром», на первых секундах которого запечатлен удивительный сюжет: из комнаты №120 с надписью «Судейская» выходит судья. Правда, судья не действующий, а бывший, сейчас он работает начальником команды «Локомотив». Если кто не знает в лицо и по фамилии, знакомьтесь сейчас — Станислав Валерьевич Сухина.

СОТРУДНИК «ЛОКОМОТИВА» СУХИНА ВЫХОДИТ ИЗ СУДЕЙСКОЙ КОМНАТЫ ПЕРЕД ИГРОЙ «ЛОКОМОТИВ» — «СПАРТАК» pic.twitter.com/iaQat8igzw — Дай УдаритЬ (@daiudarit) April 12, 2021

Точно ничего страшного?

Вот из-за этого видео весь сыр-бор. Во-первых, похоже, что съемка производилась скрыто — такой вывод можно сделать из ракурса и низкого расположения камеры. Во-вторых, Станислав Сухина не совсем случайно попал на эти кадры, человек из пресс-службы «Спартака» ждал именно его у входа в судейскую, название комнаты специально подчеркнуто зумом при монтаже.

Скорее всего, кто-то из «Спартака» увидел, как сотрудник «Локомотива», за которым тянется судейский шлейф, входит в помещение, в котором не имеет права находиться по регламенту. Дальше — дело техники и сноровки. Сработано на «отлично», не каждый день в российском футболе так скрывают покровы. На клубном видео запечатлены всего 5 секунд с Сухиной, но «Спартак» с радостью отправит в РФС технические записи для детального разбирательства.

Что касается запечатленных на камеру действий Станислава Сухины, то они нарушают пункт «Г» статьи 7.6 настоящего регламента РПЛ , в котором сказано буквально следующее:

Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате Делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, дополнительных Помощников Судьи, Видео-Ассистента Судьи (Video assistant referee), Помощника Видео-Ассистента Судьи (Assistant video assistant referee), Инспектора, Делегата и Комиссара.

Сухина ни одним из перечисленных не является, его нахождение в судейской комнате противозаконно.

Станислав Сухина — рецидивист. Кирилл Левников его покрывает?

В начале текущего сезона, 26 августа 2020 года, «Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» (2:3). В московском клубе тогда остались недовольны судейством, и после матча Станислав Сухина ворвался в судейскую комнату, чтобы на повышенных тонах поговорить с бригадой Игоря Панина. Об этом знали все участники матча, вот «твит» одного старшего тренера «Ахмата» Юрия Нагайцева:

Полный писец: Нач.Локо — Сухина (экс судья) — после матча зашёл к судьям и начал их поливать. Это при том, что они двоих у нас удалили и пенальти поставили! — Юрий Нагайцев (@nagaicev) August 29, 2020

Важно, что арбитр Панин в своем протоколе отразил поведение начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины, грубо нарушившего регламент. Последовало разбирательство, в результате которого Сухину дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 200 тысяч рублей. «Локомотив», не сумевший обеспечить безопасность официальных лиц, оштрафован на 300 тысяч рублей и наказан одним домашним матчем на нейтральном поле в другом городе (условно). Испытательный срок — до окончания сезона 2020/21.

Факт повторного нарушения Сухиной регламента РПЛ зафиксирован, здесь никаких спекуляций быть не может, испытательный срок «Локомотива» тоже сорван. Однако еще нужно задать важный вопрос главному арбитру московского дерби Кириллу Левникову: почему в его протоколе не отображено нахождение в судейской комнате постороннего лица?

Даже если Сухина, как предположил Василий Уткин, зашел за корюшкой, которую ему передал из Санкт-Петербурга Николай Левников, отец Кирилла и еще один бывший арбитр, такая запись обязательно должна появиться в официальном документе. Конечно, так Левников-младший «сдал» бы Сухину, но хотя бы обезопасил себя от подозрений, ведь теперь ситуация совсем неприглядная: рефери замолчал имевшее место и нарушающее регламент соревнования неформальное общение с представителем одной из команд.

Чем это грозит «Локомотиву» и Станиславу Сухине?

«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу нахождения Сухины в судейской комнате, председатель комитета Артур Григорьянц подтвердил, что обращение «красно-белых» получено и внесено в повестку дня, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заверил, что рассмотрение состоится:

Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввёл, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба.

Удивительно, что за соблюдением регламента должны следить представители клубов («Для рассмотрения необходимо обращение клуба»), но хоть так. Действительно, теоретически «Локомотив» может даже получить техническое поражение, если будет доказано несоблюдение статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС , в которой говорится об оказании прямого или косвенного влияния на результат матча представителями команд посредством влияния на официальных лиц матча.

На практике доказать это практически невозможно, так что вероятность того, что результат матча будет пересмотрен, а Сухина получит дисквалификацию от 1 года до 5 лет, стремится к нулю. Впрочем, без санкций здесь не обойтись, тем более что для Сухины и «Локомотива» это повторный проступок, не будем забывать и о Кирилле Левникове, который намеренно скрыл нарушение регламента РПЛ .

Прогноз «Соккер.ру»: дисквалификация и штраф Сухине, матч на нейтральном поле для «Локо»

Разгореться эта ситуация может только в том случае, если действующие лица не договорятся между собой, и каждый начнет выгораживать себя, закапывая другого. Особенно интересно, как поведет себя Кирилл Левников, ведь его поступку нет никакого объяснения. Что касается Сухины и «Локомотива», то, раз уж «Спартак» выкатил это видео, и с учетом рецидива, санкции будут жесткими. Но не жестокими.

В основном достанется Станиславу Валерьевичу, которым придется пожертвовать в этой ситуации, хотя всем понятно, что взаимодействие с судьями в той или иной форме — это работа Сухины в клубе, а не его личная инициатива. Если в августе начальник команды «Локомотив» получил 200 тысяч штрафа и 4 матча дисквалификации за разговор с судьями на повышенных тонах, то сейчас сумму и срок логично, как минимум, удвоить, пусть даже на этот раз была милая беседа.