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«Локомотив» может получить «технарь» в матче со «Спартаком». Рецидивист Сухина снова нарушил регламент РПЛ

вчера, 12:55
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Бывших арбитров не бывает.

Что произошло?

Вчера днем «Спартак» обратился в ЭСК РФС по итогам проигранного московского дерби (0:2) с просьбой дать оценку трем эпизодам, случившимися в штрафной площади «Локомотива». Ближе к вечеру официальные аккаунты «Спартака» опубликовали традиционное послематчевое видео из серии «За кадром», на первых секундах которого запечатлен удивительный сюжет: из комнаты №120 с надписью «Судейская» выходит судья. Правда, судья не действующий, а бывший, сейчас он работает начальником команды «Локомотив». Если кто не знает в лицо и по фамилии, знакомьтесь сейчас — Станислав Валерьевич Сухина.

Точно ничего страшного?

Вот из-за этого видео весь сыр-бор. Во-первых, похоже, что съемка производилась скрыто — такой вывод можно сделать из ракурса и низкого расположения камеры. Во-вторых, Станислав Сухина не совсем случайно попал на эти кадры, человек из пресс-службы «Спартака» ждал именно его у входа в судейскую, название комнаты специально подчеркнуто зумом при монтаже.

Скорее всего, кто-то из «Спартака» увидел, как сотрудник «Локомотива», за которым тянется судейский шлейф, входит в помещение, в котором не имеет права находиться по регламенту. Дальше — дело техники и сноровки. Сработано на «отлично», не каждый день в российском футболе так скрывают покровы. На клубном видео запечатлены всего 5 секунд с Сухиной, но «Спартак» с радостью отправит в РФС технические записи для детального разбирательства.

Что касается запечатленных на камеру действий Станислава Сухины, то они нарушают пункт «Г» статьи 7.6 настоящего регламента РПЛ, в котором сказано буквально следующее:

Исключить присутствие посторонних и дисквалифицированных лиц в комнате Делегата, комнате для заполнения протокола и раздевалках. Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, дополнительных Помощников Судьи, Видео-Ассистента Судьи (Video assistant referee), Помощника Видео-Ассистента Судьи (Assistant video assistant referee), Инспектора, Делегата и Комиссара.

Сухина ни одним из перечисленных не является, его нахождение в судейской комнате противозаконно.

Станислав Сухина — рецидивист. Кирилл Левников его покрывает?

В начале текущего сезона, 26 августа 2020 года, «Локомотив» на своем поле уступил «Ахмату» (2:3). В московском клубе тогда остались недовольны судейством, и после матча Станислав Сухина ворвался в судейскую комнату, чтобы на повышенных тонах поговорить с бригадой Игоря Панина. Об этом знали все участники матча, вот «твит» одного старшего тренера «Ахмата» Юрия Нагайцева:

Важно, что арбитр Панин в своем протоколе отразил поведение начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины, грубо нарушившего регламент. Последовало разбирательство, в результате которого Сухину дисквалифицировали на 4 матча и оштрафовали на 200 тысяч рублей. «Локомотив», не сумевший обеспечить безопасность официальных лиц, оштрафован на 300 тысяч рублей и наказан одним домашним матчем на нейтральном поле в другом городе (условно). Испытательный срок — до окончания сезона 2020/21.

Факт повторного нарушения Сухиной регламента РПЛ зафиксирован, здесь никаких спекуляций быть не может, испытательный срок «Локомотива» тоже сорван. Однако еще нужно задать важный вопрос главному арбитру московского дерби Кириллу Левникову: почему в его протоколе не отображено нахождение в судейской комнате постороннего лица?

Даже если Сухина, как предположил Василий Уткин, зашел за корюшкой, которую ему передал из Санкт-Петербурга Николай Левников, отец Кирилла и еще один бывший арбитр, такая запись обязательно должна появиться в официальном документе. Конечно, так Левников-младший «сдал» бы Сухину, но хотя бы обезопасил себя от подозрений, ведь теперь ситуация совсем неприглядная: рефери замолчал имевшее место и нарушающее регламент соревнования неформальное общение с представителем одной из команд.

Чем это грозит «Локомотиву» и Станиславу Сухине?

«Спартак» обратился в КДК РФС по поводу нахождения Сухины в судейской комнате, председатель комитета Артур Григорьянц подтвердил, что обращение «красно-белых» получено и внесено в повестку дня, а глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заверил, что рассмотрение состоится:

Если появление Сухины в судейской комнате зафиксировано, то, безусловно, это будет рассмотрено. По регламенту, который я ввёл, никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. Если это есть хоть на какой-то камере, то это будет иметь оценку. Для рассмотрения эпизода необходимо обращение клуба.

Удивительно, что за соблюдением регламента должны следить представители клубов («Для рассмотрения необходимо обращение клуба»), но хоть так. Действительно, теоретически «Локомотив» может даже получить техническое поражение, если будет доказано несоблюдение статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС, в которой говорится об оказании прямого или косвенного влияния на результат матча представителями команд посредством влияния на официальных лиц матча.

На практике доказать это практически невозможно, так что вероятность того, что результат матча будет пересмотрен, а Сухина получит дисквалификацию от 1 года до 5 лет, стремится к нулю. Впрочем, без санкций здесь не обойтись, тем более что для Сухины и «Локомотива» это повторный проступок, не будем забывать и о Кирилле Левникове, который намеренно скрыл нарушение регламента РПЛ.

Прогноз «Соккер.ру»: дисквалификация и штраф Сухине, матч на нейтральном поле для «Локо»

Разгореться эта ситуация может только в том случае, если действующие лица не договорятся между собой, и каждый начнет выгораживать себя, закапывая другого. Особенно интересно, как поведет себя Кирилл Левников, ведь его поступку нет никакого объяснения. Что касается Сухины и «Локомотива», то, раз уж «Спартак» выкатил это видео, и с учетом рецидива, санкции будут жесткими. Но не жестокими.

В основном достанется Станиславу Валерьевичу, которым придется пожертвовать в этой ситуации, хотя всем понятно, что взаимодействие с судьями в той или иной форме — это работа Сухины в клубе, а не его личная инициатива. Если в августе начальник команды «Локомотив» получил 200 тысяч штрафа и 4 матча дисквалификации за разговор с судьями на повышенных тонах, то сейчас сумму и срок логично, как минимум, удвоить, пусть даже на этот раз была милая беседа.

Что касается «Локомотива», то ни о каком техническом поражении речи не идет. Повторюсь, для этого нужно подтвердить, что Сухина манипулировал результатом, воздействуя на официальных лиц. Во-первых, без аудио или видеозаписи из судейской комнаты это невозможно доказать. Во-вторых, российский футбол не готов к таким откровениям, РФС не пойдет на открытое признание элементов нечестной борьбы. А вот домашний матч на нейтральном поле в другом городе «Локо» впаять могут, ведь условное наказание было назначено в августе, а повторное нарушение того же самого пункта регламента состоялось до истечения испытательного срока и попало на видео.

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Вчера, 21:46 Комментарии69
СлухиНачальник «Спартака» заходил в судейскую уже после игры с «Локомотивом»
Вчера, 21:13 Комментарии14
СлухиНачальник «Спартака» тоже заходил в судейскую перед игрой с «Локомотивом»
Вчера, 20:51 Комментарии52
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Все комментарии
Михаил Потапов
Михаил Потапов
сегодня в 13:04
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ Mustаng (раскрыть)
    вчера в 21:47
    А есть доказательства сговора Сухины с Левниковым? Только в этом случае будет технарь ЛОКО. А так, на данный момент наказание только штраф и матч на нейтральном поле для железнодорожников.
    DEIVID_22
    DEIVID_22 ответ Майне Кляйне (раскрыть)
    вчера в 21:44
    А охранников ты не видишь, да?
    Они там находятся пока комнату не покинут все кто там может находиться.
    Mustаng
    Mustаng
    вчера в 20:38
    Если разбирательство назначено, то посмотрим подотрется ли РФС своим регламентом или все таки впаяет заслуженный технарь обоим клубам. Таким как Сухина не место в спорте.Если и этот скандал замнут, то это будет очередным разочарованием. Такой футбол нам не нужен.
    Futurista
    Futurista
    вчера в 20:25
    Тов. модераторы...сообщите пожалуйста причину удаления моего ответа пользователю cska1948, состоящего из одного слова "Согласен" и выдачи одновременно мне бана на 1 час в материале: «Локомотив» может получить «технарь» в матче со «Спартаком». Рецидивист Сухина снова нарушил регламент РПЛ...это же не первый комментарий в теме...может я чего не знаю?...
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:23
    А это не хотелки! Регламент предусматривает снятие очков как за поведение Сухины, так и за поведение фанатов СпаМа!
    cska1948
    cska1948 ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:22
    За фашистскую символику вообще с чемпионата снимать надо, а не три очка!
    Futurista
    Futurista ответ cska1948 (раскрыть)
    вчера в 19:17
    Хорошо, что в регламент РФС не включают все хотелки болельщиков ЦСКА)...я в принципе не против лишения Спартака 3 очков за кричалки болельщиков, но только при условии лишения 3 очков Зенита за демонстрацию его болельщиками нацистской символики на матче в Сочи...ну и всех тогда рассмотреть под микроскопом болельщиков, включая болельщиков ЦСКА...
    cska1948
    cska1948
    вчера в 18:55
    До начала матча Локо-Спартак я всё думал, жаль что в нашем футболе нет правила, по которому ОБЕ команды лишаются ТРЁХ очков! Спасибо автору, он объяснил, что такое, хотя бы в теории, но возможно! Локо лишают ТРЁХ очков за противоправные действия Сухины, а Спартак за расистские выкрики фанатов в адрес Гильерме! Всё это прописано в регламенте, вот только жалко, что на практике такое не применяется!
    Stalker-ato
    Stalker-ato
    вчера в 18:44
    РФС не пойдет на открытое признание элементов нечестной борьбы.
    Элементов?Да как посмотришь как некоторые клубы тянут,тут не элементов,тут в начале сезона уже можно сказать,что кое какой клуб притянут в чемпионы.

    да ну не может быть.всё таки не пойдет,а вот я думал,что РФС покаяться,признают,что в чемпионате россии можно и покупаются нужные результаты и судьи и после этого всё руководство РФС поехает в прокуратуру давать показания.
    А тут вот оно,что не пойдет на открытое признание элементов нечестной борьбы.
    Майне Кляйне
    Майне Кляйне
    вчера в 18:35
      Майне Кляйне
      Майне Кляйне ответ quinn-se (раскрыть)
      вчера в 18:25, ред.
        quinn-se
        quinn-se ответ Майне Кляйне (раскрыть)
        вчера в 17:58
        ..когда ухали судьи..
        ---------------
        Если бы судьи "ухали", они бы сами получили санкции за "расизм"))

        Ещё раз процитирую: ни до, ни во время, ни после игры..

        Это Вам "трудно это понять".
        Союзник противников
        Союзник противников
        вчера в 17:30
        Надо поступить честно:"Спартак" лишить трёх очков за уханье фанатов в адрес русского парня Гилерме,а "Локо"-за "Сухины дети".Все будут удовлетворены,особенно наш Женька Гинер.
        112910415
        112910415
        вчера в 17:25
        прогноз :
        нарушитель отделается легко. легко-легко
        Майне Кляйне
        Майне Кляйне ответ quinn-se (раскрыть)
        вчера в 17:08
        Ещё раз. Заходить в помещение после матча когда ухали судьи тоже нельзя? Или трудно это понять?
        quinn-se
        quinn-se ответ Майне Кляйне (раскрыть)
        вчера в 16:55
        ..кроме непонятно когда снятого..

        ----------------------------
        Ещё раз прочтите (если умеете, конечно): ...никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры..
        Майне Кляйне
        Майне Кляйне ответ quinn-se (раскрыть)
        вчера в 16:47
          quinn-se
          quinn-se ответ Майне Кляйне (раскрыть)
          вчера в 16:45
            Нази
            Нази
            вчера в 16:34
            Технического поражения не будет. И переигровки тоже. Дат свободных нет. А вот игра на нейтральном поле возможна. И это не при своих болельщиках. Может помочь Спартаку за 2 место поборется.
            pioner1987
            pioner1987 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
            вчера в 16:19
            посмотри. он там рассказывает как они это всё организовывают
            radist_21
            radist_21
            вчера в 16:04
            А вы все Николич, Николич, достойный тренер, вот кто главный тренер!
            Майне Кляйне
            Майне Кляйне
            вчера в 15:51
            "...Однако еще нужно задать важный вопрос главному арбитру московского дерби Кириллу Левникову: почему в его протоколе не отображено нахождение в судейской комнате постороннего лица?..."

            Может потому, что он там был ПОСЛЕ матча, а это видео - спартаковская провокация? Ведь всё, что видно на видео - Сухина выходит из комнаты. Временной привязки никакой - вы главное верьте!
            Анд-м
            Анд-м
            вчера в 15:45
            Спартак смешон,реально одни клоуны у них в руководстве сидят . В каждом не выигранном матче у них судьи виноваты. А журносвинки им еще подпевают
            wrathful
            wrathful
            вчера в 15:28
            Да не важно, был он там или нет
            По игре Локо был лучше, судейских ошибок нет
            Майне Кляйне
            Майне Кляйне ответ DEIVID_22 (раскрыть)
            вчера в 15:25
            В помещение до конца дня нельзя заходить после матча?
            zenit_forever2014
            zenit_forever2014 ответ pioner1987 (раскрыть)
            вчера в 15:21
            Нет, конечно я верю, что раньше были договорные матчи. Бывшие футболисты рассказывали, как в СССР такие матчи игрались. Я говорю, что на сегодня, это уже не возможно. В России на сегодня в футболе несколько больших игроков. Федун и Лукойл, Гинер и ко, Миллер и Газпром, РЖД и т.д. все хотят побеждать. Никто игрока продать не хочет. У нас нет клубов, которые способны купить суперлидеров других топ-клубов. Как можно в такой ситуации представить, что кто-то матч продаёт вообще не могу представить. Спартак всё время намекал, что мы постоянно Урал обыгрываем, а как оказалась, когда они собрались, так сами их 5-1 дёрнули и даже не вспотели. Не по верю, что купили. То есть раньше не могли с Григорием Викторовичем договорится, а весной справились. Бред.
            pioner1987
            pioner1987 ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
            вчера в 15:00
            Есть документальный фильм британцев о договорных матчах, а решили они его снять после ареста одного из "Короля ставок" в индии и его подробных показаниях.Они даже в АПЛ умудрились товарняк в конце 90-х прогнать. Посмотри на ютубе
            ЧиП
            ЧиП
            вчера в 14:56
            😂🤣Какой технарь?! Тогда зачем он туда заходил? Ради чего?! Чтобы потом технарь схватить?!
            Нет, тут всё договорено выше, одни тянут других. И этого прикроют.
            112910415
            112910415
            вчера в 14:53
            нелепая случайность ... немедленно простить !
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