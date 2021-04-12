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Футбольный виктимблейминг по-русски. «Спартак» засмеяли за попытку добиться справедливости

вчера, 21:00
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Бесконечная история.

«Спартак» потерпел досадное поражение в дерби с «Локомотивом»: было много атак, двукратное преимущество над «железнодорожниками» по количеству ударов, бодрая игра в меньшинстве на протяжении целого тайма. И еще ряд спорных судейских решений. В этом разговоре я не собираюсь проводить анализ эпизодов в штрафной площади «Локо» и допытываться, откуда растут руки у Пабло и Сильянова, но хочу подчеркнуть: были судейские решения, которые могли оказать влияние на итоговый результат.

Это точно не случай для футбольных шуточек вроде той, в которой судья при счете 0:5 не поставил пенальти и лишил проигравшую команду возможности совершить камбэк. И это даже не ситуация, когда стоит махнуть рукой на судейство и заявить, что футбол — лучший арбитр. Мол, играли-то все равно плохо. «Спартак» не был слабаком в дерби, и даже один из трех пенальти мог перевернуть игру. Были они или нет — пусть разбираются компетентные органы, но москвичи не нарушили футбольных или человеческих законов, попросив Экспертно-судейскую комиссию дать оценку спорным ситуациям:

ФК «Спартак-Москва» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова. На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС.

Во-первых, это обращение не нарушает права других клубов или организаций.

Во-вторых, «Спартак» действует в своих интересах.

В-третьих, требовать от ЭСК РФС выполнения заявленных функций и вынесения официальных вердиктов — это хорошо для всего чемпионата. Такие обращения заставляют экспертно-судейскую комиссию создавать прецеденты, из которых в идеале должна сформироваться судейская практика, ведь с VAR особо остро стоит вопрос одинаковой трактовки похожих эпизодов. Фактически ЭСК своими ответами на обращения клубов должно создавать методологический реестр, памятку для арбитров.

Поиски истины — это всегда позитивный процесс, и даже если «Спартаку» откажут по всем пунктам, это не будет проделанная впустую работа: как минимум, мы будем понимать, что такие удары по ногам и такие попадания мяча в руку (если они действительно были), не являются нарушениями правил. И в следующий раз мы будем вправе требовать от рефери аналогичной трактовки эпизодов. Правила футбола одни, но в каждой стране мира их используют со своеобразными особенностями, главное — чтобы одинаково для всех. Россия только в начале этого пути.

Какой должна быть реакция здорового человека на обращение «Спартака» в ЭСК РФС? Лично я поддерживаю, потому что хочу, чтобы в российский футбол играли по понятным правилам, а такие запросы — движение вперед в этом вопросе. У кого-то обостренное чувство справедливости, кому-то любопытно, кому-то все равно — это вообще самая нормальная и распространенная реакция, даже в рамках любимого хобби невозможно беспокоиться обо всех и интересоваться каждой деталью.

Но я никогда не пойму обдуманных высказываний взрослых людей, в которых обращение клуба-соперника в ЭСК РФС за разъяснениями становится поводом для насмешек и нелогичных параллелей. На этот раз отличился, к примеру, бывший капитан «Зенита» Игонин. Определенные выводы об Алексее можно было сделать уже из заявления о том, что в следующем году «Сочи» будет конкурировать с «Зенитом», а потом досталось «Спартаку»:

Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Виктимблейминг в действии: в российском футболе жертвы судейства почти всегда виноваты в своих бедах сами, во всяком случае, злые лидеры мнений и вторящая им толпа всегда порицает тех, кто «жалуется». Вот интересно, с точки зрения Алексея Игонина «Зенит» на первом месте, потому что не жалуется на судей, или потому что они не дают петербуржцам поводом для частых жалоб? И что вредит сильнее «Спартаку», ЦСКА, «Ростову» — неправомерные решения арбитров или попытки клубов в них разобраться? С чем мы воюем, к чему стремимся?

Наверное, все-таки к соблюдению правил, законов и регламентов. И к тому, чтобы они были одинаковы для всех. В связи с этим хотелось бы получить реакцию РФС на нахождение начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед игрой. На традиционном послематчевом видео «Спартака» «За кадром» видно, как человек, похожий на Сухину, как две капли воды, выходит из комнаты с надписью «Судейская». 5-го февраля 2020 года на заседании Бюро Исполкома РФС было принято такое решение:

Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, дополнительных Помощников Судьи, Видео-Ассистента Судьи (Video assistant referee), Помощника Видео-Ассистента Судьи (Assistant video assistant referee), Инспектора, Делегата и Комиссара.

Как видите, согласно регламенту РФС, начальник команды не входит в число лиц, которым разрешено посещать судейскую комнату. Более того, Сухина в начале чемпионата уже был оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на 4 матча за проникновение в судейскую комнату после игры «Локомотив» — «Ахмат». Получается, имеем дело с рецидивистом?

Разница лишь в том, что в прошлый раз оскорбительное поведение Сухины было внесено в рапорт арбитра матча, что и стало основанием для наказания, а на этот раз Станислав Валерьевич вел себя тихо и мило. Только пункт регламента он все равно нарушил. Даже если Сухина зашел поговорить с Кириллом Левниковым «за жизнь», такие ситуации просто порождают никому не нужное напряжение: в матче, где одна из команд осталась недовольна судейством, начальник довольной команды, да еще и бывший арбитр, гостит в комнате у своих бывших коллег.

Впрочем, в РФС, где уже подтверждали использование «Фотошопа» для наглядной демонстрации одного спорного момента, наверняка легко выкрутятся. Скажут, что в судейскую комнату нельзя заходить посторонним лицам, а на видео пресс-службы «Спартака» четко видно, как Станислав Сухина ВЫХОДИТ оттуда. Шах и мат, никчемные жалобщики.

Слухи«Локомотив» могут наказать за появление Сухины в судейской
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Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 06:46
3 чистых пенальти?
Уже не в первый раз вижу, что болельщики Спартака смотрят какие-то другие матчи по каким-то своим правилам.
Уже 50 человек сказали, что тот же момент с Сильяновым и Промесом никакой не пенальти, по спартачам плевать ))

Локо в матче с Уфой не дали пробить 3 пенальти-где-то видел нытьё от них? Наличие Сухины как-то помогло?
Вы посмотрите в первую очередь на себя и своих игроков, а потом уже занимайтесь бредом с этими жалобами и Сухиной.
Команда состоит из мужиков, а ведут себя, как бабы. И болельщики тоже
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
сегодня в 06:42
Что за заказуха?
Ещё раз-правила должны работать только в пользу Спартака?
Матч Ростов-Спартак. Соболев совершает грубый фол, но судья не даёт ему желтую, т.к. из-за неё он пропустит матч с Локо. Почему Спартак не написал в ЭСК по этому поводу?

Почему?
Спартак превратился в клуб девчонок! Федун постоянно плачет, что их обижают и истерично угрожает сняться и т.д. Мне кажется, что пора уже переставать угождать этому клубу-толку от них 0. Раз в 20 лет чего-то добиваются, а все вокруг них на цыпочках ходят.
112910415
112910415
сегодня в 06:20
Сухина , однако, сильно перешёл границы ...
амурец
амурец
сегодня в 01:56
конечно Спартак всех смешит, поиграли и подняли визг, хотя в этом весь Спартак
Альфамен
Альфамен ответ d_fincher (раскрыть)
сегодня в 00:43
То есть по вашему,во всех тех спорных эпизодах был железобетонный пенальти???А на счёт железобетонной красной для Джикии,чего ж молчите???Или не заслужил???
Artem Saribekyan
Artem Saribekyan
вчера в 23:41
Прочитал это слово ,,виктимблейминг", и меня охватило такое раздражение, что стало противно читать статью: мелочностью и педантичностью своей автор поражает. Футбол игра, игра с эмоциями, смехом, обсуждением на трибунах и перед телевизором. За это мы ее любим. Любим за ошибки игроков, за неудачный удар, незабитый пенальти, ибо хотим победы своей команды Ошибаются и судьи, ибо и они люди как и мы. Кто-то по пальцам молотком бьет, не попав по гвоздю- такова жизнь.
Автор статьи долго изучал по видео момент игры и определил, что Промес был первым на мяче, а злодей судья не дал пенальти! По повтору увидел!
И так далее. Судья на поле не увидел, значит заговор ,преступление...Специально не увидел, ибо он обязан все видеть, и права на ошибку у него нет
Представляете во что футбол превратится с таким подходом к игре? Бесконечные споры и прчее: потеряем сам футбол. Автор имеет право обращатся, как и команда, куда угодно, но в некоторых случаях как ,например, в этом случае с Промесом, обращение начинает плохо пахнуть:/вот откуда смех.
Миллионы людей не увидели нарушения правил в случае с Промесом, приняли игру как есть... Не увидел судья, ибо с собой не взял микроскоп на поле...
Автор явный любитель все подсчитывать и записывать, обжаловать и судить: это не преступление, конечно, но и доводить игру до абсурда не стоит. Судят игру живые люди для живых людяй; сегодня ошибка в пользу соперника( если она была, ошибка), завтра случится в твою пользу...
И что? Опять жаловаться, требовать разъяснений?
И последнее... Футбол изобрели англичане и ,понятно, термины многие от них в футболе. Но увлекаться этим не надо, как в случае с этим ,как его , -,,витимбляймингом"(правильно написал?) не надо.
Англицизмы достали уже с шопами и прочими 63и. Демонстрировать свою любовь к англицизмам по поводу и без оной не надо, надоело.
Пишу без желания кого-то обидеть...
cy78m323sy9r
cy78m323sy9r ответ zenit_forever2014 (раскрыть)
вчера в 23:09
Ахах не смеши. 100%. Бретуэйту надо желтую давать за симуляцию!
Нази
Нази
вчера в 22:56
Статья очень правильная. Ну вот проиграл бы Зенит Сочи, а Спартак выиграл. И эти моменты возникли с не назначением пенальти в ворота Сочи условно. То Зенит бы нашел миллион причин. Боярский бы шляпой подовился сказав что это дело рук Московского судьи и так и далее. Нет обращение правильное и все видели что была рука ,а трактовки эпизода нет. Пусть судьи объясняют момент сразу капитану команды. Или после матча приходят на пресс конференции с готовой трактовкой.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 22:42
    13 RUS
    13 RUS ответ d_fincher (раскрыть)
    вчера в 22:33
    Почему когда вам подсуживают, все молчат? А как обо76ись то что то требуете
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    вчера в 22:18
    Люблю такой Спартак, смотрю на него и душа не нарадуется!!!
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
    вчера в 22:17, ред.
    Когда пенальти поставили на Соболеве в матче с Ротором, Спартак не искал справедливости. В первой игре с Краснодаром, Спартак не искал справедливости. Такие моменты были, и это только два примера. Вот, а сегодня привязались к двум рукам, которые не один повтор однозначно не доказывает и продолжают разговор о судьях. В матче Реал-Барса не был поставлен 100 пенальти в конце матче. Очевидный момент, не спорный, а именно очевидный....ну и....а здесь второй день говорят, что были две руки, которые видят только болельщики Спартака или им симпатизирующие. Зениту всё равно была бы ничья или победа Локо. 6 очков или 7. Ведь при равенстве очков мы выше. И да, если интересно Игонин поступил не правильно, но он в принципе часто говорит ерунду. А так, мы тоже часто не понимаем автора соккера, но живём с этим.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Рязань 062 (раскрыть)
    вчера в 22:09
    Проблема есть и ее надо решать. Я, как нейтральный болельщик, вижу это. Судейскими ошибками, а может и не ошибками, возмущаются и возмущались Карпин, Слуцкий. Леонид вообще визжал пытаясь найти справедливость. Все стоят в сторонке, пока жареный петух не клюнет их самих. Многие крутые, пока не начнутся проблемы. Проблемы решать надо сообща.
    Over 9000
    Over 9000
    вчера в 22:00
    какие ещё выдуманные пенальти? судья подсуживал спартаку - не удалил Джикию за преднамеренную грубость. всё
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 21:57
    Уже наверно раз 8 мои сообщения делали невидимыми, но я все ж напишу: у Локомотива в штате - бывший судья, у него есть личные связи с судейским корпусом. поэтому вокруг Локо почти не бывает скандалов по судейству - Локо всегда защищен в этом плане. Как и Сочи с Зенитом, по понятным причинам. Остальные - регулярно получают негатив относительно судей: Ростов, Спартак, Рубин, и так далее.

    По матчу. Там 4 чистых желтых карточки не дали игрокам Локо. И три пенальти. Этот матч можно смело ставить на одну полку с "Сочи - Спартак". Но, повторюсь, никакой злости у меня нет - я понимаю, как устроен наш футбол. То что Спартак при всем вот этом находится на 2-м месте - это вообще очень круто. Мы молодцы.
    Рязань 062
    Рязань 062
    вчера в 21:54, ред.
    вот и пресса стала подвывать спартаку...в следующих турах ждите судейства в пользу этого клуба.
    ZimTronPLUS
    ZimTronPLUS
    вчера в 21:36, ред.
    Пол-лиги в кабинетах вытирает ноги о спартак, а потом все эти бомжи с паровозами плачутся, почему это их в Европе генки с зальцбургами уничтожают? Потому что карма есть и она им возвращается.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 21:32
    Просто за Спартак вся страна, вот и все
    Галя Каблукова
    Галя Каблукова
    вчера в 21:30
      Крикун
      Крикун
      вчера в 21:22
      Самих спартачей очень веселил факт, что после игр с ними, соперники пишут в ЭСК РФС. И на подтверждённые ошибки в пользу спартака тем же ЭСК, никак не реагировали СМИ.
      Вот и ответочка прилетела, спартак высмеивают.
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      вчера в 21:22
      Я написал не там,а не как!
      Bom Bom
      Bom Bom
      вчера в 21:18
      Тедеско уже деньки считает, когда прекратит работу в этом клоунском чемпионате)
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
      вчера в 21:17
      А, как надо искать справедливость? Как Гинер, предложить застрелиться Левникову?).
      Дмитрий Климович 3
      Дмитрий Климович 3
      вчера в 21:03
      Спартак не там справедливость ищет!
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