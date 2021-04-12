Футбольный виктимблейминг по-русски. «Спартак» засмеяли за попытку добиться справедливости

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вчера, 21:00

Бесконечная история.

«Спартак» потерпел досадное поражение в дерби с «Локомотивом»: было много атак, двукратное преимущество над «железнодорожниками» по количеству ударов, бодрая игра в меньшинстве на протяжении целого тайма. И еще ряд спорных судейских решений. В этом разговоре я не собираюсь проводить анализ эпизодов в штрафной площади «Локо» и допытываться, откуда растут руки у Пабло и Сильянова, но хочу подчеркнуть: были судейские решения, которые могли оказать влияние на итоговый результат.

Это точно не случай для футбольных шуточек вроде той, в которой судья при счете 0:5 не поставил пенальти и лишил проигравшую команду возможности совершить камбэк. И это даже не ситуация, когда стоит махнуть рукой на судейство и заявить, что футбол — лучший арбитр. Мол, играли-то все равно плохо. «Спартак» не был слабаком в дерби, и даже один из трех пенальти мог перевернуть игру. Были они или нет — пусть разбираются компетентные органы, но москвичи не нарушили футбольных или человеческих законов, попросив Экспертно-судейскую комиссию дать оценку спорным ситуациям:

ФК «Спартак-Москва» направил обращение в Экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку трем решениям судьи матча 25-го тура РПЛ против «Локомотива» Кирилла Левникова и видеоассистента арбитра Сергея Иванова. На 44-й минуте не был назначен пенальти в ворота «Локо». По нашему мнению, Квинси Промес был на мяче первым, при этом игрок соперника Александр Сильянов ударил по его ноге, а не по мячу. Два других эпизода также произошли в штрафной площади «Локомотива» на 57-й и 87-й минутах: не были назначены 11-метровые за игру рукой сначала Пабло, а затем Сильянова. Рассчитываем на объективную оценку со стороны ЭСК РФС .

Во-первых, это обращение не нарушает права других клубов или организаций.

Во-вторых, «Спартак» действует в своих интересах.

В-третьих, требовать от ЭСК РФС выполнения заявленных функций и вынесения официальных вердиктов — это хорошо для всего чемпионата. Такие обращения заставляют экспертно-судейскую комиссию создавать прецеденты, из которых в идеале должна сформироваться судейская практика, ведь с VAR особо остро стоит вопрос одинаковой трактовки похожих эпизодов. Фактически ЭСК своими ответами на обращения клубов должно создавать методологический реестр, памятку для арбитров.

Поиски истины — это всегда позитивный процесс, и даже если «Спартаку» откажут по всем пунктам, это не будет проделанная впустую работа: как минимум, мы будем понимать, что такие удары по ногам и такие попадания мяча в руку (если они действительно были), не являются нарушениями правил. И в следующий раз мы будем вправе требовать от рефери аналогичной трактовки эпизодов. Правила футбола одни, но в каждой стране мира их используют со своеобразными особенностями, главное — чтобы одинаково для всех. Россия только в начале этого пути.

Какой должна быть реакция здорового человека на обращение «Спартака» в ЭСК РФС ? Лично я поддерживаю, потому что хочу, чтобы в российский футбол играли по понятным правилам, а такие запросы — движение вперед в этом вопросе. У кого-то обостренное чувство справедливости, кому-то любопытно, кому-то все равно — это вообще самая нормальная и распространенная реакция, даже в рамках любимого хобби невозможно беспокоиться обо всех и интересоваться каждой деталью.

Но я никогда не пойму обдуманных высказываний взрослых людей, в которых обращение клуба-соперника в ЭСК РФС за разъяснениями становится поводом для насмешек и нелогичных параллелей. На этот раз отличился, к примеру, бывший капитан «Зенита» Игонин. Определенные выводы об Алексее можно было сделать уже из заявления о том, что в следующем году «Сочи» будет конкурировать с «Зенитом», а потом досталось «Спартаку»:

Заговор против «Спартака»? Это не слухи, а вброс одного из самых главных болельщиков «Спартака». Я нормально на это реагирую. Они начали сезон с разговоров, что их засуживают. Начали сезон с того, что они снимутся с чемпионата. Но по-прежнему все на своих местах. «Зенит» на первом месте, а «Спартак» пишет жалобы.

Виктимблейминг в действии: в российском футболе жертвы судейства почти всегда виноваты в своих бедах сами, во всяком случае, злые лидеры мнений и вторящая им толпа всегда порицает тех, кто «жалуется». Вот интересно, с точки зрения Алексея Игонина «Зенит» на первом месте, потому что не жалуется на судей, или потому что они не дают петербуржцам поводом для частых жалоб? И что вредит сильнее «Спартаку», ЦСКА , «Ростову» — неправомерные решения арбитров или попытки клубов в них разобраться? С чем мы воюем, к чему стремимся?

Наверное, все-таки к соблюдению правил, законов и регламентов. И к тому, чтобы они были одинаковы для всех. В связи с этим хотелось бы получить реакцию РФС на нахождение начальника команды «Локомотив» Станислава Сухины в судейской комнате перед игрой. На традиционном послематчевом видео «Спартака» «За кадром» видно, как человек, похожий на Сухину, как две капли воды, выходит из комнаты с надписью «Судейская». 5-го февраля 2020 года на заседании Бюро Исполкома РФС было принято такое решение:

Исключить присутствие в судейской комнате любых лиц, за исключением Судьи, Помощников Судьи, Резервного судьи, дополнительных Помощников Судьи, Видео-Ассистента Судьи (Video assistant referee), Помощника Видео-Ассистента Судьи (Assistant video assistant referee), Инспектора, Делегата и Комиссара.

Как видите, согласно регламенту РФС , начальник команды не входит в число лиц, которым разрешено посещать судейскую комнату. Более того, Сухина в начале чемпионата уже был оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на 4 матча за проникновение в судейскую комнату после игры «Локомотив» — «Ахмат». Получается, имеем дело с рецидивистом?

Разница лишь в том, что в прошлый раз оскорбительное поведение Сухины было внесено в рапорт арбитра матча, что и стало основанием для наказания, а на этот раз Станислав Валерьевич вел себя тихо и мило. Только пункт регламента он все равно нарушил. Даже если Сухина зашел поговорить с Кириллом Левниковым «за жизнь», такие ситуации просто порождают никому не нужное напряжение: в матче, где одна из команд осталась недовольна судейством, начальник довольной команды, да еще и бывший арбитр, гостит в комнате у своих бывших коллег.