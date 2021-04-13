«Локомотив» могут наказать за появление Сухины в судейской

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала новость о том, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».
Речь идёт о нарушении ст. 118 Дисциплинарного регламента РФС, которая предусматривает санкцию за оказание прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча. Такое воздействие может быть оказано, в частности, на судей или иных официальных лиц матча.
Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение.
Доказать такое воздействие, конечно, будет достаточно тяжело, если только непосредственные участники разговора не расскажут его подробности. Применять такие серьёзные санкции, как техническое поражение и отстранение от футбольной деятельности, будут с осторожностью.
Юридически решение не зависит от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно это будет служить доказательством не в его пользу. Арбитры же оценивают доказательства по своему усмотрению.
Трактуют такие как ты, сам КДК посадил ваш клуб на испытательный срок ровно по этой же причине
Трактуют такие как ты, сам КДК посадил ваш клуб на испытательный срок ровно по этой же причине
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А как же не назначенные три пенальти в ворота Гильерме?
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А как же не назначенные три пенальти в ворота Гильерме?