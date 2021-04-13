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«Локомотив» могут наказать за появление Сухины в судейской

13 апреля 2021, 00:05
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала новость о том, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».

Речь идёт о нарушении ст. 118 Дисциплинарного регламента РФС, которая предусматривает санкцию за оказание прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча. Такое воздействие может быть оказано, в частности, на судей или иных официальных лиц матча.

Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение.

Доказать такое воздействие, конечно, будет достаточно тяжело, если только непосредственные участники разговора не расскажут его подробности. Применять такие серьёзные санкции, как техническое поражение и отстранение от футбольной деятельности, будут с осторожностью.

Юридически решение не зависит от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно это будет служить доказательством не в его пользу. Арбитры же оценивают доказательства по своему усмотрению.

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Все комментарии
Struhan
Struhan ответ viv (раскрыть)
13 апреля в 21:49
Уверен, что там не было никаких поводов для назначения этих самых пенальти.
Spartach from kg
Spartach from kg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 21:11
С Чорлука тоже должен был быть штрафной
PATRIOT1965
PATRIOT1965
13 апреля в 19:56
В Европе должны играть Ростов,Рубин,Краснодар,чтобы не было стыдно за страну.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
13 апреля в 19:55
Из за таких Сухина команды попадают в ЛЧ и ЛЕ,зарабатывают деньги грязные,итог позор в Европе,ведь Бог не Яшка все видит .Продолжайте в том же духе все,кто пользуются разными ресурсами,итог будет прежний.Я заранее знаю ваши ответы,- очки не пахнут,счет останется,игра забудется,ну,ну.
sten312
sten312 ответ Новый Рубин (раскрыть)
13 апреля в 18:25
Учпучмак лучше присуди своему Лене.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Spartach from kg (раскрыть)
13 апреля в 15:26
С Мухиным
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова ответ Даниил Корохов (раскрыть)
13 апреля в 14:15
Ваша истерика прекрасна, продолжайте.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Паровозов (раскрыть)
13 апреля в 13:21
Да не радуйтесь вы выигрышу,в первом туре мы выиграли а здесь вы,но 2 место будет за нами
Spartach from kg
Spartach from kg ответ 25процентный клоун (раскрыть)
13 апреля в 12:57
Момент с Чорлука?
Spartach from kg
Spartach from kg ответ Даниил Корохов (раскрыть)
13 апреля в 12:53
По Ростову проезжают уже 2ой год. В прошлом отсекли от ЛЧ и прямого попадания в ЛЕ
Рыжая Борода
Рыжая Борода
13 апреля в 12:28
Если Локо накажут максимально, то и Зенит надо будет наказывать за цирк с Сочи, и то и то нереально
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Даниил Корохов (раскрыть)
13 апреля в 11:53
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    13 апреля в 11:46
    Да ясно это всем, вот только сейчас остальные руки потирают от удовольствия, но такое может коснуться каждого, и если над Спартаком такое издевательство возможно, то по условному Уралу или Ростову проедуться вообще без каких бы то ни было усилий!
    Даниил Корохов
    Даниил Корохов ответ Паровозов (раскрыть)
    13 апреля в 11:43
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      13 апреля в 11:38, ред.
      Ни кто ни чего и ни кого не накажут , и не заберут. Даже бы этот регламент был прописан в Конституции РФ . Спартак жег пятки зениту , а сейчас отрыв в семь очков...все спокойно и пушисто .. ... О чем Вы....???
      Паровозов
      Паровозов ответ Пепс (раскрыть)
      13 апреля в 11:34
      У нас регламент трактуют как Библию, кто как может и понимает.
      Smoke Buddah
      Smoke Buddah
      13 апреля в 11:32
      "Посмотрите, как * Спартак работает с судьями *, он переплюнул нас в этом *, в одном *, что он отлично с судьями работает! Как судил Егоров *, как сейчас Сухина, это просто *" - цитаты великих
      Пепс
      Пепс ответ Паровозов (раскрыть)
      13 апреля в 11:31
      Да буча то что в реалии не имеет права... ((( имел б право, никто б ниче не сказал...
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов ответ Паровозов (раскрыть)
      13 апреля в 11:30
      Да пожалуйста, раз решили скатывается в абсурд, то стоит это делать в абсолютных величинах! Вот ещё покину тебе: отобрать 3 очка у Спартака за оскорбление Маринатки и отдать их Сочи, которые "достойно бились" против своих хозяев!
      Паровозов
      Паровозов ответ Даниил Корохов (раскрыть)
      13 апреля в 11:26
      Неплохо неплохо.
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов ответ Паровозов (раскрыть)
      13 апреля в 11:21
      Все правильно, на месте КДК я бы ещё штраф впаял Спартаку за несанкционированную съёмку в подтрибунном помещении!
      Даниил Корохов
      Даниил Корохов ответ Ирина Михайлова (раскрыть)
      13 апреля в 11:18
      Вот яркий пример подмены понятий, истиный потребитель российского телевизора и электорат питерского ОПГ! Левников уроженец Питера!
      Паровозов
      Паровозов
      13 апреля в 11:18
      В судейскую комнату может заходить представитель команды, имеющий право подписывать протокол. Т.е начальник команды. В Локо эту должность занимает Сухина. Так что спартак своей истерикой ничего не добьётся.
      LOpp
      LOpp
      13 апреля в 11:13
      очевидно же, что Сухина шел в туалет и ошибся дверью.
      viv
      viv ответ Struhan (раскрыть)
      13 апреля в 11:10
      Явного подсуживания не было.
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      А как же не назначенные три пенальти в ворота Гильерме?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      13 апреля в 11:09
      Два пенальти неназначенныфе Сухиной это причина увольнения судей !
      Struhan
      Struhan
      13 апреля в 11:03
      Явного подсуживания не было. Доказательств никаких, кроме нахождения Сухины в помещении. Дисциплинарные санкции я думаю ограничатся дисквалификацией, но никак не техническим. Иначе это будет скандал. Локомотив переиграл Спартак по реализации своих моментов. Ну и благодаря блестящей игре вратаря. Который не раз и не два спасал железнодорожников. Будет забавно понаблюдать за решением. Я вообще болезненно к таким решениям как техническое поражение отношусь. Ладно там нарушение во время игры, но до или после... Футбол должен быть на поле.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 10:52
      Сухина значит водичку судьям пазносит, спасибо, повеселил
      Пепс
      Пепс ответ Крикун (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 10:51, ред.
      Чел ну ты юродствуешь... Сухину уже наказали раз только что. Он же знал тогда что нельзя, но пошёл. Причём тут чемодан денег? Чудак, протоколы ща электронные и регламент читай - никто не имеет права ни до, ни во время, ни после игры входить в судейскую комнату. КДК завтра, пусть и разбираются.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      13 апреля в 10:42
      Когда Айртона вначале тормозили без горчичников стало сразо понятно, что кто-то заходил и заносил
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