«Локомотив» могут наказать за появление Сухины в судейской

Юрист Анна Анцелиович прокомментировала новость о том, что начальник «Локомотива» Станислав Сухина побывал в судейской комнате перед матчем 25-го тура против «Спартака».

Речь идёт о нарушении ст. 118 Дисциплинарного регламента РФС , которая предусматривает санкцию за оказание прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча. Такое воздействие может быть оказано, в частности, на судей или иных официальных лиц матча.

Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение.

Доказать такое воздействие, конечно, будет достаточно тяжело, если только непосредственные участники разговора не расскажут его подробности. Применять такие серьёзные санкции, как техническое поражение и отстранение от футбольной деятельности, будут с осторожностью.

Юридически решение не зависит от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно это будет служить доказательством не в его пользу. Арбитры же оценивают доказательства по своему усмотрению.