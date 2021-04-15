Сенников: «„Локо“ поборется за второе место в чемпионате и Кубок России»

Бывший футболист «Локомотива» поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Конечно, Гильерме очень здорово провёл матч со «Спартаком». Но надеюсь, его отсутствие сильно на игре не отразится. В целом «Локомотив» сейчас играет очень стабильно, и если будет такая же стабильность во всех линиях, всё должно быть в порядке. Мотивация у «Локо» выше, чем у «Ростова». Так что «Локомотив» на своём поле должен продолжить победную серию. Но есть, конечно, один важный момент: Валерий Карпин — амбициозен, он умеет настраивать своих футболистов. В принципе, «Ростов» играет в очень хороший футбол. В любом случае будет нелегко, но по соотношению сил и мотивации «Локомотив» должен выигрывать.

За что поборется «Локомотив» в этом сезоне? Думаю, за второе место в чемпионате. И, конечно же, за Кубок России. Это две основные цели, и их вполне можно добиться. Думаю, у «Локомотива» очень хорошие шансы. За чемпионство бороться, мне кажется, уже будет сложно. Потому что у «Зенита» очень хороший календарь. Команда уже вряд ли упустит титул.