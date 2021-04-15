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Сенников: «„Локо“ поборется за второе место в чемпионате и Кубок России»

15 апреля 2021, 00:17
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)4 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча 26-го тура РПЛ против «Ростова».

Конечно, Гильерме очень здорово провёл матч со «Спартаком». Но надеюсь, его отсутствие сильно на игре не отразится. В целом «Локомотив» сейчас играет очень стабильно, и если будет такая же стабильность во всех линиях, всё должно быть в порядке. Мотивация у «Локо» выше, чем у «Ростова». Так что «Локомотив» на своём поле должен продолжить победную серию. Но есть, конечно, один важный момент: Валерий Карпин — амбициозен, он умеет настраивать своих футболистов. В принципе, «Ростов» играет в очень хороший футбол. В любом случае будет нелегко, но по соотношению сил и мотивации «Локомотив» должен выигрывать.

За что поборется «Локомотив» в этом сезоне? Думаю, за второе место в чемпионате. И, конечно же, за Кубок России. Это две основные цели, и их вполне можно добиться. Думаю, у «Локомотива» очень хорошие шансы. За чемпионство бороться, мне кажется, уже будет сложно. Потому что у «Зенита» очень хороший календарь. Команда уже вряд ли упустит титул.

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Все комментарии
drive45
drive45
15 апреля в 11:51
Кто против, все борятся, только за двумя зайцами финиш не всегда ожидаемый. Ждем борьбы, хорошей результативной игры, в которой победит сильнейший.
viv
viv ответ ermak6848 (раскрыть)
15 апреля в 11:32
серебрянные медали это не ТРОФЕЙ!
Союзник противников
Союзник противников
15 апреля в 11:08
Претендент №1.Думаю,окончательная таблица будет выглядеть так :"Зенит","Локомотив","Спартак",а далее четыре претендента на четвёртое место,которых возглавляет ЦСКА.
ermak6848
ermak6848
15 апреля в 09:05
Хорошо бы фк "ЛОКОМОТИВ" - получить два трофея , Кубок России и серебряные медали чемпионата России по футболу...
ВПЕРЁД ЛОКО!!!
Владимир Петрухин
Владимир Петрухин
15 апреля в 07:49
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    15 апреля в 06:23
    Как говорится, играть надо и команда это делает! Пожелаю нашим взять Кубок и пройти в ЛЧ!
    ЛОКО ВПЕРЁД!!!
    Ironigor
    Ironigor
    15 апреля в 00:30
    У Локомотива очень хорошие шансы, побороться за кубок и серебряные медали чемпионата России. На очень хорошем ходу сейчас Паровоз. Переиграли Спартак тактически, показав зрелый футбол .Очень грамотно игрют на контратаках . И Смолов набрал отличную форму, забивает очень красивые мячи . Гельерме в воротах показывает своё вратарское искусство. Вообще Локомотив сейчас на данный момент, одна из лучших команд России. Я не поклонник Локо , но очень приятно смотреть футбол который показывает Паровоз !!! Так что есть все шансы для победы в кубке и взять серебро !!! Будем делать посмотреть, что из этого получится !!!
    Всем Добра !!!
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