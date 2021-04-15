Малафеев — о чемпионской гонке: «„Зенит“ упускал и не такое преимущество»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Что может помешать «Зениту» выиграть чемпионат? Расслабленность, недооценка соперника. «Зенит» уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах.
В чем сила команды? Сильный и сыгранный состав, который показывает высокий класс в чемпионате. Я не могу сказать, что на протяжении всех трех сезонов «Зенит» уверенно превосходит всех, но за счет своего класса набирает очки в важных матчах.
«Бавария» обычно становится чемпионом с огромнейшим преимуществом. В РПЛ борьба идет до последнего. Я не думаю, что такое положение дел может кому-то надоесть.
Всем здоровья.
Всем здоровья.