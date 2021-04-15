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Малафеев — о чемпионской гонке: «„Зенит“ упускал и не такое преимущество»

15 апреля 2021, 10:26

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

Что может помешать «Зениту» выиграть чемпионат? Расслабленность, недооценка соперника. «Зенит» уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах.

В чем сила команды? Сильный и сыгранный состав, который показывает высокий класс в чемпионате. Я не могу сказать, что на протяжении всех трех сезонов «Зенит» уверенно превосходит всех, но за счет своего класса набирает очки в важных матчах.

«Бавария» обычно становится чемпионом с огромнейшим преимуществом. В РПЛ борьба идет до последнего. Я не думаю, что такое положение дел может кому-то надоесть.

Малафеев — о чемпионской гонке: «„Зенит“ упускал и не такое преимущество»

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Все комментарии
neukomm
neukomm
15 апреля в 19:40
Не вижу предпосылок, чтобы Зенит сдал. Даже если просто по составу и сыгранности сравнивать они сильнее. Ну и не стоит забывать подушку безопасности в виде спонсорских фармклубов и прикормленных судей. И кто бы что не говорил, всё это факт. Все всё знают.
Misha78
Misha78 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
15 апреля в 18:42
А причем тут титул и бездарная игра ЦСКА в еврокубке?
pomor45
pomor45
15 апреля в 14:07
Странный у нас чемпионат. У Зенита столько проколов и потерь, а он впереди с хорошим гандикапом. Это говорит о том, что не Зенит силён, а соперники не в состоянии оказывать должное сопротивление. Всё, конечно же, как в зеркале отражается на результатах в ЕК.
Остапчук 67
Остапчук 67
15 апреля в 14:01
Вот смеху будет...
Новый Рубин
Новый Рубин
15 апреля в 13:15
Зенит столько денег вложил , и чего добились ?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
15 апреля в 13:11
Надоела эта болтология. Все было ясно ещё с окончания прошлого сезона, когда эскадру награждали. Сощуреные, злые глаза, с брызгами слюней, главного газовика, зализанные волосы главного вампира РФС держащего речь. Такие всегда впереди.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 12:56
Если посмотреть внимательно на график Зенита, то все сомнения по поводу чемпионства отпадут сами собой. За пять туров такой гандикап не отыграть никому , тем более преследователи наверняка где то потеряют очки. Так что упустить чемпионство Питер сможет лишь в том случае, если перестанут приезжать на матчи.
Всем здоровья.
Leha-ha50
Leha-ha50
15 апреля в 12:51
Слава, похоже, пошутил!!!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 апреля в 12:39
С такими покровителями зенит даже играя третьим составом не упустит чемпионство, титул распределён ещё до начала чемпионата поэтому мы неконкуретноспособны в Европе. Жаль!
Сп62
Сп62
15 апреля в 12:17
По-моему, уже никто и не сомневается. Можно спокойно выставлять резервный состав.
Futurista
Futurista ответ Риелтор с берегов Невы (раскрыть)
15 апреля в 12:16
Все знают где Зенит был до газпрома 80 лет...чего копья то ломать)...
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
15 апреля в 12:11
    морозз
    морозз
    15 апреля в 11:55
    Все давно понимают, что конкурентной борьбы за чемпионство в последние годы в России нет и ещё долго не будет! Дюков захватив власть в РФС со своими « друзьями» ...создал непроницаемый круг из судейского корпуса для Зенита и разбавил этот круг кучей фарм клубов, тем самым уничтожив на корню понятие борьбы за чемпионство! Страна обнуляется, футбол также стремится к этой модной теме обнуления, в конечной точке которой будет стоять большой НОЛЬ! Гениальные парни из Санкт Петербурга знают своё дело!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    15 апреля в 11:50
    В этот раз не упустят
    stanichnik
    stanichnik
    15 апреля в 11:35, ред.
    Достаточный очковый задел и степень сложности календаря по сравнению с соперниками позволяют болельщикам питерской команды рассчитывать на очередной титул их любимой команды. В ряд ли кто-то сможет опередить действующего чемпиона, разве что только если вместо основного состава в оставшихся играх будет играть Зенит-2.
    viv
    viv
    15 апреля в 11:34
    Зря что ли завели фарм клуб Сочи и Дюкова в РФС?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 апреля в 11:33
    А что это вратарь сборной Дании так разволновался ?
    Пока у Зенита есть такие враги как Сочи , то в ЛЧ последнее место гарантировано !
    SHMEL258
    SHMEL258
    15 апреля в 11:31
    В этом году зениту уже ничто не помешает выиграть титул, потому что в следующем его уже купил федун.
    oFANATo
    oFANATo
    15 апреля в 11:29
    А когда мне говорят
    О чемпионских званиях зенита,
    что пора уже ответить, что это
    просто статья расходов в бюджете -
    все эти победы в Чемпионате ( Бышовец)
    Zak11
    Zak11
    15 апреля в 11:27
    Когда это Зенит упускал такое преимущество?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    15 апреля в 11:27
    А что это вратарь сборной Дании так разволновался ?
    Пока есть Сочи ничего не случится !
    ermak6848
    ermak6848
    15 апреля в 11:27
    болотный вангетер ещё один нашелся..
    makkie
    makkie
    15 апреля в 11:22
    Ой, да ладно... упустить)
    Зря что Сочи в РПЛ, судейство против конкурентов, Дюков в РФС и денежные вливания от Газпрома?
    Союзник противников
    Союзник противников
    15 апреля в 11:04, ред.
    ТОгда не было такого тотального доминирования топ-менагеров ГАЗПРОМА в руководящих структурах российского футбола,а Гинер(по крайней мере- в народной молве) считался теневым доминантным самцом РПЛ.А теперь есть Митрофан МедвеДюков-"верный личарда" группен-руководителя Миллера.
    d_fincher
    d_fincher
    15 апреля в 10:53, ред.
    Трудно упустить преимущество, когда к концу сезона тебе отдают +6 очков, и судьи внимательно следят, чтобы в матчах ты был на высоте. И если, скажем, команда не может забить, проигрывая Рубину, то можно продлить матч до 99-й минуты. И потом еще дать в ворота Рубина пенальти. На этой самой 99-й минуте.

    Так что всё у Зенита будет нормально, как надо. Конкурентам прифотошопят игру рукой, в крайнем случае. Лига в ручном управлении известной корпорации.
    VAN ARM
    VAN ARM
    15 апреля в 10:47
    ЭТО БУДЕТ ПРОСТО ФАНТАСТИКА))))))))))
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 апреля в 10:43
    В это раз уже всё ясно.
    STVA 1
    STVA 1
    15 апреля в 10:40
    Дюков не даст упустить
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