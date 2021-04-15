Малафеев — о чемпионской гонке: «„Зенит“ упускал и не такое преимущество»

Экс-голкипер «Зенита» порассуждал о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ .

Что может помешать «Зениту» выиграть чемпионат? Расслабленность, недооценка соперника. «Зенит» уже упускал и не такое преимущество, поэтому сейчас как никогда надо собраться и сконцентрироваться на оставшихся матчах.

В чем сила команды? Сильный и сыгранный состав, который показывает высокий класс в чемпионате. Я не могу сказать, что на протяжении всех трех сезонов «Зенит» уверенно превосходит всех, но за счет своего класса набирает очки в важных матчах.