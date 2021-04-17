Моуриньо: «Если Кейн покидает поле, значит, что-то не так»

Нападающий «Тоттенхэма» получил травму в матче 32-го тура АПЛ с «Эвертоном» (2:2).

27-летний форвард, вероятно, вывихнул лодыжку в компенсированное время второго тайма и был заменён на Деле Алли. Повреждение футболиста прокомментировал главный тренер «шпор» .

Я думаю, что ещё слишком рано давать прогнозы. Но позвольте мне быть оптимистом, я надеюсь, что там ничего серьёзного.

Кейн что-то почувствовал, но я хочу сохранять оптимизм и верить в то, что у него будет время восстановиться. Очевидно, что он очень важный игрок для нас, но я не могу спекулировать.

Если Кейн покидает поле, то это не просто так, это значит, что-то не так. Наш следующий матч в среду, другой — в воскресенье, давайте посмотрим и будем мыслить позитивно. Мы все одинаково опасаемся того, что может не дать ему сыграть в среду [с «Саутгемптоном»] и особенно в воскресенье [в финале Кубка Лиги с «Манчестер Сити»].