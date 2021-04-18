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Тухель — о победе над «Ман Сити»: «Мы сыграли очень сильно»

18 апреля 2021, 09:31
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

Мы сыграли очень сильно. Я доволен своей командой и горжусь ею. В первом тайме мы были великолепны в течение 35 минут, но затем пережили тяжелый 10-минутный отрезок, обусловленный силой соперника и целым рядом легких потерь мяча.

После перерыва мы мощно провели полчаса и заслуженно повели в счете. Мы могли забить еще, но в последние 15 минут нам пришлось непросто, поскольку соперник рискнул бросить все силы в атаку. Несмотря на усталость, мы показали уверенную игру, и я целиком и полностью доволен командой.

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Все комментарии
Эдмон
Эдмон
18 апреля в 11:08
Первый тайм посмотрел,смело можно было ставить на Челси,играли мощно
boom4321
boom4321
18 апреля в 10:57, ред.
Обыграть состав, который даже Лидсу в большинстве проиграл дорогого стоит))
ЮЗИК
ЮЗИК
18 апреля в 10:16
Редко кому удается обыграть Сити, значить герой
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 апреля в 09:58
Молодцы,видно было что стараетесь!
sv_1969
sv_1969
18 апреля в 09:55
Победа есть победа
berda2003
berda2003
18 апреля в 09:42
сам себя не похвалишь - ходишь, как обо...ранный.
передайте тухлому - скромнее надо быть...
mihaluch
mihaluch
18 апреля в 09:36
Челси с достоинством отзащищался.
ДСА
ДСА
18 апреля в 09:34
Себя действительно можно похвалить.
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