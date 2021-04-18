Тухель — о победе над «Ман Сити»: «Мы сыграли очень сильно»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии.

Мы сыграли очень сильно. Я доволен своей командой и горжусь ею. В первом тайме мы были великолепны в течение 35 минут, но затем пережили тяжелый 10-минутный отрезок, обусловленный силой соперника и целым рядом легких потерь мяча.

После перерыва мы мощно провели полчаса и заслуженно повели в счете. Мы могли забить еще, но в последние 15 минут нам пришлось непросто, поскольку соперник рискнул бросить все силы в атаку. Несмотря на усталость, мы показали уверенную игру, и я целиком и полностью доволен командой.