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Гвардиола — о «Челси»: «Нелегко обыграть команду, защищающуюся ввосьмером»

17 апреля 2021, 23:44
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями после полуфинальной игры Кубка Англии с «Челси» (0:1).

Мы хорошо провели последние 15 минут. Изо всех сил пытались найти свою игру, но поздравляем «Челси», игра была равной.

Иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети поля.

В целом мы хорошо контролировали игру. Мы не создали много явных моментов, но сделали больше, чем они.

Травма Де Брюйне? Выглядит не очень хорошо, он испытывает боль. Посмотрим. Завтра у него будет тест.

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Все комментарии
bublikyo
bublikyo
18 апреля в 13:58
Опять эти проклятые автобусы не дают бедному Гвардиоле выигрывать
dimagas2
dimagas2 ответ DXTK (раскрыть)
18 апреля в 13:08
Челси забил 3,но 2 отменили,не знаю как это возможно играя в оборон всю игру))
Игру смотрел хоть?
DXTK
DXTK
18 апреля в 11:25
челси забил один и играет в автобус...........все тренеры пребигают к этому даже тухэль.....но почему то моуриньо за это гнобят а как видим он правильно делает........ и тактика работает когда команда слушает своего тренра..........
sir_Alex
sir_Alex
18 апреля в 09:52
Фирменный «автобус» в действии.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
18 апреля в 09:46
Это философия зенита, вар, сухины, скамины.
Те кто любят футбол никогда не забудут игру Роналдо, Черенкова, Романцева, Гвардиолы
25процентный клоун
25процентный клоун
18 апреля в 09:42
Овтобус Тухеля и Почетино нынче в моде
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 апреля в 09:10
Отмазки в пользу бедных. Главное счет на табло.
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
18 апреля в 07:35
нелепое нытье )))
VAN ARM
VAN ARM
18 апреля в 07:28
    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    18 апреля в 07:20
    ,,нелегко",/,,восьмером"... И вы играли бы восьмером в защите и выиграли бы... Смешно.. Это что за разговор? ,,мы не создали много моментов,но но они меньше"...
    Они гол забили! Красиво! Надоели эти пустые разговоры после игры. К чему они? Тогда сказал бы, почему проиграли в важной игре?
    Тухель оказался сильнее, а его команда выполнила план на игру! Все!
    ДАША Д
    ДАША Д
    18 апреля в 05:54
    У Сити главная задача выиграть Лигу Чемпионов.
    mihaluch
    mihaluch
    18 апреля в 03:37
    Челси больше хотел выиграть.
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    18 апреля в 02:31
    Стандартная глупая отговорка про то, что соперник всей командой оборонялся. А из уст Пепа это неимоверно глупо звучит. Сама его философия футбола подразумевает массировано обороняющегося соперника. Если его команды во главу угла ставят контроль мяча, то как его соперники будут атаковать без мяча? Это стандартная ситуация для Пепа, но тут он проиграл и жаловаться тут не на что.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    18 апреля в 01:52
    Вам забили а вы нет. Завтра все забудут сколько человек у Челси было в обороне. Важен конечный результат.
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ vastudio (раскрыть)
    18 апреля в 01:29
    Де брейне сам себе, вот из за этого его и заменили)
    Ironigor
    Ironigor
    18 апреля в 01:18
    Эх Хосеп ,Хосеп . Была у меня избушка лубяная , а стала ледяная !!! Надо было хотя-бы забить один мяч ⛹ , а потом оправдываться. А так пропустилы , а те кто якобы восьмером оборонялись ,как-то умудрились забить ?!! Тухель классным образом обыграл Гвардиолу и это факт. Счёт на табло !!! И то что вы провели последние 15 минут хорошо, это тоже не о чём, так как матч состоит из 90 минут. Вот как-то так . Победил сильнейший !!! Всем Добра !!!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    18 апреля в 01:05
    А разве правила запрещают оборогяться восьмером? Самое красивое в футболе это счёт на табло
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    18 апреля в 00:27
    Опять отмазки,Челси был лучьше сегодня!
    sv_1969
    sv_1969
    18 апреля в 00:08
    Витька Картошкина напоминает)))
    burlone
    burlone
    18 апреля в 00:00
    Сколько работает, столько и ноет.)
    Что он про ПСЖ будет говорить? Те явно обороняться не будут.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    17 апреля в 23:51
    Это твоя футбольная философия?
    vastudio
    vastudio
    17 апреля в 23:47
    А кто-же гол забил, если все в защите были?)))
    beefs
    beefs
    17 апреля в 23:46
    главное результат на табло...
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