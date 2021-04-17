Гвардиола — о «Челси»: «Нелегко обыграть команду, защищающуюся ввосьмером»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мыслями после полуфинальной игры Кубка Англии с «Челси» (0:1).

Мы хорошо провели последние 15 минут. Изо всех сил пытались найти свою игру, но поздравляем «Челси», игра была равной.

Иногда мы выходили к нужным позициям, но не создавали опасности. Мы хорошо отреагировали на пропущенный гол, особенно хорошо начали играть после выхода Фодена и Гюндогана. Нелегко обыграть команду, которая защищается ввосьмером на своей трети поля.

В целом мы хорошо контролировали игру. Мы не создали много явных моментов, но сделали больше, чем они.

Травма Де Брюйне? Выглядит не очень хорошо, он испытывает боль. Посмотрим. Завтра у него будет тест.