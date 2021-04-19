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Невилл — о клубах АПЛ в Суперлиге: «Это настоящее преступление»

19 апреля 2021, 09:09

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл отреагировал на новость о том, что клубы АПЛ согласились принять участие в новой европейской Суперлиге.

Нужно завтра лишить эти команды очков, поставить их на самый низ в таблице и лишить всех денег.

Я серьезно, это настоящее преступление. Это уголовное преступление против футбольных фанатов по всей стране.

Футбол — это самый популярный вид спорта в стране, и это настоящее преступление, когда вы идете против болельщиков.

Снимайте с них очки, лишайте денег, наказывайте их.

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Ozabot
Ozabot
19 апреля в 15:05
Никогда бы не подумал, что Невилл такой злой коммунист: запретить, лишить, расстрелять. Это же УЕФА первым и превратил футбол в коммерцию, забыв о болельщиках. Одно их лицемерие касательно фейр-плей чего стоит. Пусть теперь расхлебывают.
VeniaminS
VeniaminS
19 апреля в 10:11
Ну желают попробовать
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