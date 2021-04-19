Невилл — о клубах АПЛ в Суперлиге: «Это настоящее преступление»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл отреагировал на новость о том, что клубы АПЛ согласились принять участие в новой европейской Суперлиге.
Нужно завтра лишить эти команды очков, поставить их на самый низ в таблице и лишить всех денег.
Я серьезно, это настоящее преступление. Это уголовное преступление против футбольных фанатов по всей стране.
Футбол — это самый популярный вид спорта в стране, и это настоящее преступление, когда вы идете против болельщиков.
Снимайте с них очки, лишайте денег, наказывайте их.