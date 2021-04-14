Самые дорогие клубы мира: «Барса» впервые обошла «Реал» и заняла первое место

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вчера, 12:35

Денежный рейтинг.

Тот самый Forbes, который известен в первую очередь своими ежегодными списками миллиардеров, любит не только считать денежки в карманах богатейших людей планеты, но и уже 17 лет подряд определяет самый дорогостоящий футбольный клуб планеты. Подчеркиваю — именно клуб, не команду, чьи стоимости мы регулярно подбиваем с помощью «Трансфермаркта».

Здесь речь идет о сумме всех активов, футбольных и инфраструктурных, конечная цифра по идее должна описывать стоимость клуба как бизнес-проекта, хотя понятно, что практически все слагаемые оцениваются примерно.

Оказывается, за последние два года стоимость топ-клубов выросла примерно на 30% из-за того, что инвесторы увидели неиспользованный потенциал футбола, который является глобально привлекательным видом спорта, которому есть куда расти по популярности.

Подвинься, «Мадрид». Теперь «Барселона» — №1

«Барса» впервые в 17-летней истории существования рейтинга Forbes заняла в нем первую строчку. В 16 предыдущих версиях неизменно побеждали «Манчестер Юнайтед» (11 раз) и мадридский «Реал» (5 раз). Впрочем, разрыв между двумя испанскими грандами минимальный, его можно даже списать на небольшую погрешность в подсчетах: возглавившая топ-20 самых ценных клубов планеты «Барселона» оценена в 4.76 млрд долларов, а «Реал Мадрид» — в 4.75.

Удивительно, что подъем «Барселоны» произошел на фоне публичной драки с Лионелем Месси, который собирался покинуть клуб прошлым летом. В итоге самый высокооплачиваемый футболист планеты остался, отказавшись воевать с «Барселоной» в судах, зато ушел одиозный президент Хосеп Бартомеу, чья деятельность заинтересовала испанские власти и привела полицию в офисы клуба с офисами. Ушедшая в отставку хунта подозревается в коррупции, а финансовое состояние «блаугранас» считается плачевным.

В общем, лидерство «Барселоны» вызывает нешуточный диссонанс. Если говорить о списке Forbes в целом, то важно подчеркнуть еще одну цифры — 45.6 млрд долларов. Это общая стоимость 20 самых ценных клубов планеты, а средняя цифра для топ-20 составляет 2.28 млрд долларов, что на 30% больше, чем два года назад, когда был опубликован предыдущий рейтинг. И снова испытываем диссонанс, ведь этот скачок произошел на фоне снижения доходов, вызванных пандемией.

Прошлогодний весенний локдаун и последующие ограничения на посещение матчей — серьезнейший удар по финансовому здоровью футбольных клубов. Но несмотря на временные затруднения, инвестиционная привлекательность продолжает расти, что и отражает на общей оценке стоимости. И это при том, что жизнь еще не вернулась на круги своя, а футбольные организации продолжают терпеть убытки.

Так, в сезоне-2019/20 средняя выручка 20 богатейших клубов составила 441 миллион долларов, что на 9.6% меньше, чем в доковидные сезоны. При этом операционная прибыль упала на 70%. В этом сезоне цифры будут еще более ужасающими, ведь зрителей на трибунах по-прежнему или нет вовсе, или их количество строго ограничено. Доходы от проведения матчей — серьезная статья дохода, которая временно недоступна. Ну а теперь пришло время взглянуть на сам рейтинг.

Топ-20 самых ценных клубов планеты

1. «Барселона» — $4,76 млрд;

2. «Реал» — $4,75 млрд;

3. «Бавария» — $4,215 млрд;

4. «Манчестер Юнайтед» — $4,2 млрд;

5. «Ливерпуль» — $4,1 млрд;

6. «Манчестер Сити» — $4 млрд;

7. «Челси» — $3,2 млрд;

8. «Арсенал» — $2,8 млрд;

9. ПСЖ — $2,5 млрд;

10. «Тоттенхэм» — $2,3 млрд;

11. «Ювентус» — $1,95 млрд;

12. «Боруссия Д» — $1,9 млрд;

13. «Атлетико» — $1 млрд;

14. «Интер» — $743 млн;

15. «Эвертон» — $658 млн;

16. «Милан» — $559 млн;

17. «Рома» — $548 млн;

18. «Вест Хэм» — $508 млн;

19. «Лестер» $455 млн;

20. «Аякс» — $413 млн.

- Самый внушительный рост за последние два года продемонстрировал «Пари Сен-Жермен», подорожавший на 129%. Солидно подорожали также дортмундская «Боруссия» (112%) и «Ливерпуль» (88%).

- Победитель 11 рейтингов Forbes «Манчестер Юнайтед» скатился на четвертую строчку. Манкунианцы уступают «Реалу», «Барселоне» и «Баварии», а «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» наступают им на пятки.

- В топ-20 представлены только европейские клубы, причем 18 из 20 представляют чемпионаты Англии, Испании, Италии и Германии. У Франции и Нидерландов по одному представителю, а больше всего клубов из АПЛ — 9. Из Италии 4 клуба, из Испании — 3, из Германии — 2.

- Среди самых дорогих спортивных клубов планеты «Барселона» занимает четвертое место, а «Реал» — пятое. Возглавляет же рейтинг франшиза НФЛ (американский футбол) «Даллас Ковбойз», которая оценивается в 5.7 миллиарда долларов.

У «Реала» самый шикарный спонсорский контракт

Заработок футбольных клубов складывается из множества составляющих, но спонсорские деньги по-прежнему являются важнейшей частью дохода. В связи с этим любопытно узнать, сколько готовы платить титульные спонсоры самым значимым клуба планеты за размещение своих логотипов. Здесь вне конкуренции контракт «Реала» с Emirates, приносящий «Королевскому клубу» 82.5 миллиона долларов в год. И кстати, это не единственное появление базирующейся в Дубае авиакомпании в топ-10.

Топ-10 самых крупных спонсорских контрактов футбольных клубов

1. «Реал» – Emirates — $82.5 млн, контракт рассчитан до 2022 года

2. «Манчестер Юнайтед» – TeamViewer — $64.9 млн, до 2026-го

3. «Барселона» – Rakuten — $64.8 млн, до 2022-го

4. ПСЖ – Accor – $57 млн, до 2022-го

5. «Арсенал» – Emirates — $56 млн, до 2024-го

6. «Ливерпуль» – Standard Chartered — $55.3 млн, до 2023-го

7. «Челси» – Three — $55.2 млн, до 2024-го

8. «Ювентус» – Jeep — $53.1 млн, до 2023-го

9. «Тоттенхэм» – AIA — $50 млн, до 2027-го

10. «Бавария» – Deutsche Telekom — $35.4 млн, до 2023-го.

«Реал» остается королем футбола по части коммерческих доходов. В сезоне-2019/20 мадридский суперклуб получил 424 миллиона долларов от рекламы, спонсорства и мерчендайзинга. «Барселона» за этот же период заработала 377 миллионов долларов, зато каталонцы вне конкуренции по части прибыли от телевизионных трансляций: 275 млн долларов в том же сезоне 2019/20 — лучший показатель в мире.