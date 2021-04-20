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Инфантино: «УЕФА и ФИФА должны защищать европейскую модель спорта»

20 апреля 2021, 12:10

Президент ФИФА Джанни Инфантино на заседании конгресса УЕФА заявил, что международная федерация футбола и УЕФА должны вести работу по защите европейской модели спорта, сборных, национальных чемпионатов.

Я очень упорно и много работал, чтобы защищать принципы и ценности европейского футбола, но сейчас мы видим, что многое выбрасывается ради краткосрочной финансовой выгоды. Людям надо подумать и понять ответственность этих действий, им стоит подумать обо всех любителях и болельщиках, которые и создали сегодняшний европейский футбол. Ему больше ста лет, наша и моя личная задача защищать европейскую модель спорта, сборные и национальные чемпионаты. Если кто-то выберет двигаться по своему пути, то им придется принять последствия своего выбора.

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Leha-ha50
Leha-ha50
20 апреля в 12:13
Долго эта возня продлится еще.
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