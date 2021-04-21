Флорентино Перес: «Не беспокоюсь о том, что клубы могут выйти из Суперлиги»

Президент «Реала» и первый глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слухи о том, что новый турнир может быть расформирован.
Я не беспокоюсь о том, что клубы могут выйти из Суперлиги. Ситуация настолько серьезна, что все соглашаются осуществить этот проект и искать решение. Ни на кого не оказывали давление.
Я убежден, что ПСЖ и «Бавария» наконец-то присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними.
Угрозы, что мы не будем играть в Лиге чемпионов и чемпионате? Мы будем играть в этих турнирах. Угрозы и оскорбления — неправильный путь. Никаких санкций не будет, потому что мы защищены законом. И здравым смыслом.
Напомним, что «Манчестер Сити» стал первым клубом, который официально объявил о выходе из Суперлиги.
Складывается три варианта.1)Либо издевается и троллит УЕФА.2)Синдром Наполеона заставил поверить что он всемогущ.3)Старческий маразм,пора на пенсию.
Фанат Реала который всей душой против этой авантюры.
Складывается три варианта.1)Либо издевается и троллит УЕФА.2)Синдром Наполеона заставил поверить что он всемогущ.3)Старческий маразм,пора на пенсию.
Фанат Реала который всей душой против этой авантюры.