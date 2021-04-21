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Флорентино Перес: «Не беспокоюсь о том, что клубы могут выйти из Суперлиги»

21 апреля 2021, 00:19

Президент «Реала» и первый глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слухи о том, что новый турнир может быть расформирован.

Я не беспокоюсь о том, что клубы могут выйти из Суперлиги. Ситуация настолько серьезна, что все соглашаются осуществить этот проект и искать решение. Ни на кого не оказывали давление.

Я убежден, что ПСЖ и «Бавария» наконец-то присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними.

Угрозы, что мы не будем играть в Лиге чемпионов и чемпионате? Мы будем играть в этих турнирах. Угрозы и оскорбления — неправильный путь. Никаких санкций не будет, потому что мы защищены законом. И здравым смыслом.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал первым клубом, который официально объявил о выходе из Суперлиги.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
21 апреля в 11:06
Перес хочет провернуть очередную афёру,создав суперлигу у клуба создаётся новый фонд -значит новые возможности приобретать игроков,аферист ,он и есть аферист!
galem72
galem72
21 апреля в 10:55
Такое впечатление, что пресловутая суперлига была придумана с глубокого перепоя без расчёта каких-либо рисков и последствий, просто от слова: "А давайте создадим конкурента уефе и фифе?"
poodle
poodle
21 апреля в 09:35
ох,нельзя тебе в покер играть,не умеешь блефовать,так успокойся уже наконец,всё кончалось не успев начаться,а со своими долгами разбирайся сам!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
21 апреля в 08:55
Его "оранжевая революция" в футболе уже накрылась "медным тазиком", а он всё ещё не успокоится. ГКЧПист футбольный.
rubinovyi2
rubinovyi2
21 апреля в 08:15
Перес живет в какой-то другой реальности..))
SHMEL258
SHMEL258
21 апреля в 07:54
Что в голове у этого алчного человечишки?
ABir
ABir
21 апреля в 07:15
Если так пойдёт, то В Суперлиге могут остаться только Реал и Барселона
Константин Белых
Константин Белых
21 апреля в 07:06
А некуй испанским клубам тратить столько сколько не зарабатывают и надобность в суперлиге отпадет сама собой. Понятно что испанцам она нужна больше других. Эти сумасшедшие трансверы-посредственный Фелиш за 120 миллионов. Хрустальный Азар за 100 миллионов. Зарплата гнома-50 миллионов. Такие траты кого угодно вгонят в кризис и долги. Нехрен было транферы с зп раздувать. Тем же англам с бюджетом АПЛ это нахрен не надо. Успешным в экономике немцам-тем более. А Перес еще и Холланда и Мбаппе ему подавай. Заработай сначала. Пока всякие Холланды и Месси по 50 миллионов в год хотят-кризису конца не будет. Давно пора по средствам жить. У нас это Зенита в первую очередь касается.
Бубнин
Бубнин
21 апреля в 06:56
Пошумели - и хватит.
112910415
112910415
21 апреля в 06:08
хорошая мина при плохой тгре
Байкал-38.
Байкал-38.
21 апреля в 04:54
А что беспокоиться то? Перес и Аньелли создадут суперпупер лигу из двух суперпупер команд. Вот и будут турниры проводить.
Первая игра суперпупер лиги Реал-Ювентус, она же вторая и третья, всегда короче.
Бот зануда
Бот зануда
21 апреля в 01:21


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


kanuni
kanuni
21 апреля в 01:09
Перес что ты делаешь?Прекрати!
Складывается три варианта.1)Либо издевается и троллит УЕФА.2)Синдром Наполеона заставил поверить что он всемогущ.3)Старческий маразм,пора на пенсию.
Фанат Реала который всей душой против этой авантюры.
Тео Джонс
Тео Джонс ответ Гриша Гриша (раскрыть)
21 апреля в 01:02
С 2024 года ахах)
Тео Джонс
Тео Джонс
21 апреля в 00:58
Ему бы реально к доктору сходить что ли... маразм крепчает не по дням, а по часам...
Тео Джонс
Тео Джонс
21 апреля в 00:52
Пересц как будто троллит всех и вся ахахах дедуля жжет
allemz
allemz ответ faneng (раскрыть)
21 апреля в 00:51, ред.
Так, собственно, в чем дело? Влияние, которое он зарабатывал годами, позволяет это делать, он представляет интересы своего клуба и игроков, естественно будет защищать и контролировать их
Великий Пуховик
Великий Пуховик
21 апреля в 00:51
Перец обалдел совсем. Ещё немного поговорит, и его Реал превратится в ломаный грош, ыхыхыхы)
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
21 апреля в 00:49
Перес редкостный человек,вокруг одни шакалы и гиены и их рабы а Перес все равно своей командой создасть супер лигу.
Что за чемпионаты,каждый год чемпион Реал или Барса,Бавария,ПСЖ,Ювентус поэтому нет никакого интереса.В Ла лиге в чемпионате как будто играют две команды и временами плюсуется Атлетико а в ЛЧ заранее определяют кого сделать чемпионом,судьи и ВАР работают на выбранную команду а быдло против супер футбола,их интересует сколько голов забьет Реал,Барса Осасуне итд,разве это чемпионат,нет эта туфта.
faneng
faneng
21 апреля в 00:47
Переса самого давно пора в отставку. Хитрый и жадный тип. Я уверен, что именно он запустил в 2018 г. аферу с изнасилованием Роналду из-за чего тому не дали Золотой мяч. Это была банально месть: Роналду ушел из Реала, Перес запустил аферу с изнасилованием.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
21 апреля в 00:45
Как бы то ни было, но всё равно респект Андреа и Флорентино, за то что хоть и ненадолго но бодранули всю эту кабинетную плесень... И добились повышения спонсирования ЛЧ!
allemz
allemz
21 апреля в 00:39
Пересу лайк за суету, но думаю он постепенно будет сворачиваться, всё-таки он глава и вся эта процедура немного затяжная.
creamboy
creamboy
21 апреля в 00:37
Лига Чемпионов скорее всего победит ,а вот что будет дальше с Пересом не понятно
Я как болельщик Реала против суперлиги
sv_1969
sv_1969
21 апреля в 00:28
Говорят если Бог хочет наказать человека то он лишает его разума! Это про Переса!
Rattlehead
Rattlehead
21 апреля в 00:26
Чудак, похоже, потерял связь с реальностью. Сити уже вышли, Аньелли подал в отставку, владелец ПСЖ входит в исполком УЕФА. Совсем чердак потек у старика.
mortid
mortid
21 апреля в 00:22
Дайте его фанатам, они разорвут этого чёрта, чтобы воду не мутил.
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