Флорентино Перес: «Не беспокоюсь о том, что клубы могут выйти из Суперлиги»

Президент «Реала» и первый глава Суперлиги Флорентино Перес прокомментировал слухи о том, что новый турнир может быть расформирован.

Я не беспокоюсь о том, что клубы могут выйти из Суперлиги. Ситуация настолько серьезна, что все соглашаются осуществить этот проект и искать решение. Ни на кого не оказывали давление.

Я убежден, что ПСЖ и «Бавария» наконец-то присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними.

Угрозы, что мы не будем играть в Лиге чемпионов и чемпионате? Мы будем играть в этих турнирах. Угрозы и оскорбления — неправильный путь. Никаких санкций не будет, потому что мы защищены законом. И здравым смыслом.