Тухель: «Думаю, новости о Суперлиге повлияли на игроков „Челси“»

Главный тренер «Челси» подвёл итоги ничейного матча с «Брайтоном» (0:0) в рамках 32-го тура АПЛ .

Мы разочарованы. Мы хотели победить. Мы хотели оказаться на третьем месте после этой игры. Но мы этого не сделали, и нам повезло, что мы не проиграли. Мы допускали серьёзные ошибки, выглядели уставшими, психологически уставшими. Мы не заслужили победы, возможно, впервые с тех пор, как я приехал сюда.

«Брайтон» очень агрессивно обороняется, и нам не удавалось хорошо распоряжаться мячом и создавать моменты. Мы были небрежны, когда отбирали мяч. Были недостаточно аккуратны. Мы должны признать, что не заслужили [положительного результата]. Если вы сами допускаете серьёзнейшие ошибки на своей половине поля, то вас, как правило, наказывают. Нам не хватало свежести, чтобы что-нибудь создать.

Новости о Суперлиге повлияли на меня. Так что я думаю, игроков это тоже затронуло. Перед матчем мы говорили только о Суперлиге. Приходится мириться с этим отвлекающим фактором. Мы пытались создать атмосферу, которая помогла бы выиграть матч, но не смогли.