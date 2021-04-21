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Тухель: «Думаю, новости о Суперлиге повлияли на игроков „Челси“»

21 апреля 2021, 03:43
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 0Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель подвёл итоги ничейного матча с «Брайтоном» (0:0) в рамках 32-го тура АПЛ.

Мы разочарованы. Мы хотели победить. Мы хотели оказаться на третьем месте после этой игры. Но мы этого не сделали, и нам повезло, что мы не проиграли. Мы допускали серьёзные ошибки, выглядели уставшими, психологически уставшими. Мы не заслужили победы, возможно, впервые с тех пор, как я приехал сюда.

«Брайтон» очень агрессивно обороняется, и нам не удавалось хорошо распоряжаться мячом и создавать моменты. Мы были небрежны, когда отбирали мяч. Были недостаточно аккуратны. Мы должны признать, что не заслужили [положительного результата]. Если вы сами допускаете серьёзнейшие ошибки на своей половине поля, то вас, как правило, наказывают. Нам не хватало свежести, чтобы что-нибудь создать.

Новости о Суперлиге повлияли на меня. Так что я думаю, игроков это тоже затронуло. Перед матчем мы говорили только о Суперлиге. Приходится мириться с этим отвлекающим фактором. Мы пытались создать атмосферу, которая помогла бы выиграть матч, но не смогли.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 10:01
Это вам минимальное наказание за продажность руководства.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 06:58
Играли просто отвратительно!
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 06:04
Всех взбаламутила эта суперлига.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 04:20
Незапланированная потеря очков.
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