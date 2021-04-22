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«Челси» интересуется 17-летним хавбеком «Сент-Этьена»

22 апреля 2021, 00:39

Полузащитник «Сент-Этьена» Лукас Гурна-Дуа попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Как сообщается, активный интерес к 17-летнему вундеркинду проявляют «Челси» и ПСЖ. Гурна-Дуа выступает на позиции центрального полузащитника, молодой футболист провёл 25 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1. Своим стилем игры хавбек заслужил сравнение с Полем Погба из «Манчестер Юнайтед», а трансферная стоимость 17-летнего игрока уже составляет около 12 млн евро.

Ранее «Челси» интересовался защитником «Реала» Рафаэлем Вараном.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 01:20
Берём не глядя, Ромка !!!
beefs
beefs
22 апреля в 00:47
Ну это же нормальный подход...
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