«Челси» интересуется 17-летним хавбеком «Сент-Этьена»

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22 апреля 2021, 00:39

Полузащитник «Сент-Этьена» попал в сферу интересов европейских топ-клубов.

Как сообщается, активный интерес к 17-летнему вундеркинду проявляют «Челси» и ПСЖ . Гурна-Дуа выступает на позиции центрального полузащитника, молодой футболист провёл 25 матчей в нынешнем сезоне Лиги 1. Своим стилем игры хавбек заслужил сравнение с Полем Погба из «Манчестер Юнайтед», а трансферная стоимость 17-летнего игрока уже составляет около 12 млн евро.

Ранее «Челси» интересовался защитником «Реала» Рафаэлем Вараном.