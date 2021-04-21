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Киммих поддержал решение Алабы перейти в «Реал»

21 апреля 2021, 20:14

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал слухи о том, что защитник Давид Алаба согласовал пятилетний контракт с «Реалом».

Алаба выиграл все трофеи с «Баварией» по несколько раз. «Реал» является достойным клубом. У тебя не так много вариантов сделать шаг вперёд, если ты уже выступал за «Баварию», но «Реал» не так уж и плох в качестве следующего шага.

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sihafazatron
sihafazatron
21 апреля в 21:24
....«Реал» не так уж и плох в качестве следующего шага.

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так себе комплимент реалу))
STVA 1
STVA 1
21 апреля в 20:59, ред.
Время покажет на счёт правильности выбора Давида. Думаю зарплата которую ему положили в Реале сыграла немаловажную роль. Человек захотел заработать и в этом нет ничего плохого, ведь век футболиста короток.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 20:40
Удачи ему в Реале !!!
shur
shur
21 апреля в 20:36
...хороший совет от хорошего игрока, рэспект!!!
dimagas2
dimagas2
21 апреля в 20:24
Киммиху тоже пора валить)))
Ванечка
Ванечка
21 апреля в 20:16
Ну поддержка это всегда хорошо...
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