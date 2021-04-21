Киммих поддержал решение Алабы перейти в «Реал»

Полузащитник «Баварии» прокомментировал слухи о том, что защитник согласовал пятилетний контракт с «Реалом».

Алаба выиграл все трофеи с «Баварией» по несколько раз. «Реал» является достойным клубом. У тебя не так много вариантов сделать шаг вперёд, если ты уже выступал за «Баварию», но «Реал» не так уж и плох в качестве следующего шага.