Селюк: «История Каборе в „Динамо“ подошла к концу»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» , заявил, что футболист покинет московский клуб после окончания нынешнего сезона.

История Каборе в «Динамо» подошла к концу. Шарль покинет команду по истечении контракта [этим летом] и вряд ли продолжит карьеру в другом российском клубе. Хочется поблагодарить «Динамо» за хорошее отношение к Каборе на протяжении этих двух лет. Надеюсь, в последнем туре с ЦСКА Шарлю удастся выйти на поле и достойно попрощаться с болельщиками. Еще лучше, если получится попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры — Турция. Есть интерес из стран Ближнего Востока. Также рассматриваем вариант с возращением в Лигу 1, Шарль долгое время играл за «Марсель», его там хорошо знают.