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Селюк: «История Каборе в „Динамо“ подошла к концу»

21 апреля 2021, 18:01

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, заявил, что футболист покинет московский клуб после окончания нынешнего сезона.

История Каборе в «Динамо» подошла к концу. Шарль покинет команду по истечении контракта [этим летом] и вряд ли продолжит карьеру в другом российском клубе. Хочется поблагодарить «Динамо» за хорошее отношение к Каборе на протяжении этих двух лет. Надеюсь, в последнем туре с ЦСКА Шарлю удастся выйти на поле и достойно попрощаться с болельщиками. Еще лучше, если получится попасть в Лигу Европы по итогам сезона.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры — Турция. Есть интерес из стран Ближнего Востока. Также рассматриваем вариант с возращением в Лигу 1, Шарль долгое время играл за «Марсель», его там хорошо знают.

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stanichnik
stanichnik
21 апреля в 23:24
Пару годиков ещё бы запросто смог поиграть в РПЛ, где-нибудь в Химках например.
Leha-ha50
Leha-ha50
21 апреля в 18:32
Неплохой след оставил Каборе в РПЛ. Но время неумолимо, пришла пора расставаться.
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 18:03
Турция - это транзит в Африку.
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