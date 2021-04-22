Соболев: «В прошлом мне обещали перезвонить из ЦСКА»

Форвард «Спартака» Александр Соболев признался, что не представляет переход в ЦСКА в будущем.
В «Локомотиве», ЦСКА, «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Это было на старте моей карьеры. Обещали перезвонить, но каждый раз глухо. Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, уже остался бы в барнаульском «Динамо».
Насколько близок был переход в ЦСКА из «Крыльев Советов»? Да ни на сколько. Всё шло быстро. Я тогда просто сказал, что до зимы останусь в Самаре, и всё. Что касается потенциального перехода в ЦСКА в будущем, думаю, что это невозможно.
-------------------------
Да, такие слова вам скажет ЛЮБОЙ футболист у которого действующий контракт с Федуном! Но! Вспомните, что говорил про СпаМ Глушаков, будучи игроком Локо? А теперь он, оказывается, не только бился, но даже УБИВАЛСЯ за всех спартаковцев, начиная с Федуна, заканчивая уборщицей...
-------------------------
Да, такие слова вам скажет ЛЮБОЙ футболист у которого действующий контракт с Федуном! Но! Вспомните, что говорил про СпаМ Глушаков, будучи игроком Локо? А теперь он, оказывается, не только бился, но даже УБИВАЛСЯ за всех спартаковцев, начиная с Федуна, заканчивая уборщицей...
Соболев хороший нападающий, но сейчас с него требуют падать в любом моменте и это данная установка губит все его преимущества таранного нападающего!
Соболев хороший нападающий, но сейчас с него требуют падать в любом моменте и это данная установка губит все его преимущества таранного нападающего!
Возможно если бы перешёл в ЦСКА, то мы бы сейчас имели бы первоклассного нападающего в сборной.
Но Соболев выбрал свой путь и теперь за ним слава "падающей башни".
Саша меняйся и не слушай тех, кто говорит тебе падать!!!
Возможно если бы перешёл в ЦСКА, то мы бы сейчас имели бы первоклассного нападающего в сборной.
Но Соболев выбрал свой путь и теперь за ним слава "падающей башни".
Саша меняйся и не слушай тех, кто говорит тебе падать!!!
Соболев сейчас один из лидеров и бомбардиров Спартака.
А цска до сих пор мучается с Чаловым и тяжелым Рондоном.
Соболев сейчас один из лидеров и бомбардиров Спартака.
А цска до сих пор мучается с Чаловым и тяжелым Рондоном.
При этом челс живёт надеждой ,что не сегодня, так завтра о нём вспомнят и позовут.
Ну и у организаторов остаётся запасной вариант на случай какого-нить форс-мажора.
Так что жди, не ты первый - не ты последний...
При этом челс живёт надеждой ,что не сегодня, так завтра о нём вспомнят и позовут.
Ну и у организаторов остаётся запасной вариант на случай какого-нить форс-мажора.
Так что жди, не ты первый - не ты последний...
Всё звонит...зовёт какого то Сашу...
:large
https://www.6/data/sovsport/upload/2000-01/12/images-6344-1538134591.jpg
Всё звонит...зовёт какого то Сашу...
:large
https://www.6/data/sovsport/upload/2000-01/12/images-6344-1538134591.jpg