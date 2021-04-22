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Соболев: «В прошлом мне обещали перезвонить из ЦСКА»

22 апреля 2021, 12:07

Форвард «Спартака» Александр Соболев признался, что не представляет переход в ЦСКА в будущем.

В «Локомотиве», ЦСКА, «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Это было на старте моей карьеры. Обещали перезвонить, но каждый раз глухо. Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, уже остался бы в барнаульском «Динамо».

Насколько близок был переход в ЦСКА из «Крыльев Советов»? Да ни на сколько. Всё шло быстро. Я тогда просто сказал, что до зимы останусь в Самаре, и всё. Что касается потенциального перехода в ЦСКА в будущем, думаю, что это невозможно.

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Все комментарии
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
23 апреля в 00:34, ред.
На поле нужно ноги передвигать, желательно быстрее и в тему, а голы придут, потому что есть и удар и голова, но вот говоруном становиться не надо, это пусть Артемка делает, а то будешь как Сапогов из Ювентуса
cska1948
cska1948
22 апреля в 23:10
"...Что касается потенциального перехода в ЦСКА в будущем, думаю, что это невозможно."
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Да, такие слова вам скажет ЛЮБОЙ футболист у которого действующий контракт с Федуном! Но! Вспомните, что говорил про СпаМ Глушаков, будучи игроком Локо? А теперь он, оказывается, не только бился, но даже УБИВАЛСЯ за всех спартаковцев, начиная с Федуна, заканчивая уборщицей...
Mi6
Mi6
22 апреля в 21:24
Бездарность Бабаева и Гинера очевидна
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 20:40
Да ладно хорохориться,как только из "Спартака" выгонят,сразу будешь готов к любым предложениям.Жди...
Рязань 062
Рязань 062
22 апреля в 19:17
какое счастье что он попал не в ЦСКА а в спартак....
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
22 апреля в 18:36, ред.
На данный телефон дозвон от Бабаева отключён!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
22 апреля в 18:31
Это он говорит сейчас пока ему не дали под зад коленом! Скольких мы уже видели таких....
Соболев хороший нападающий, но сейчас с него требуют падать в любом моменте и это данная установка губит все его преимущества таранного нападающего!
Байкал-38
Байкал-38
22 апреля в 18:26, ред.
На данном этапе я рад, что Соболев не оказался в Локо, хотя может быть он сейчас не сыскал бы славу подающего игрока от дуновения ветра.
Возможно если бы перешёл в ЦСКА, то мы бы сейчас имели бы первоклассного нападающего в сборной.
Но Соболев выбрал свой путь и теперь за ним слава "падающей башни".
Саша меняйся и не слушай тех, кто говорит тебе падать!!!
ЧиП
ЧиП
22 апреля в 15:13, ред.
Саша! Плюнь в них через левое плечо, разотри и забудь этот страшный сон. ☝️😁
Leha-ha50
Leha-ha50
22 апреля в 14:58
Никогда не говори "никогда".
ABir
ABir
22 апреля в 14:35
Теперь представляется неплохая возможность самому им звякнуть
ЮЗИК
ЮЗИК
22 апреля в 13:39
Чего уже об этом вспоминать
112910415
112910415
22 апреля в 13:27
нормально раскрылся в Спартаке
makkie
makkie
22 апреля в 12:49
Ну и хорошо!
Соболев сейчас один из лидеров и бомбардиров Спартака.
А цска до сих пор мучается с Чаловым и тяжелым Рондоном.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
22 апреля в 12:45
Ты в цска и даром не нужен!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 12:45, ред.
"Мы тебе перезвоним!" - это самая вежливая форма отказа на любом конкурсе или кастинге.
При этом челс живёт надеждой ,что не сегодня, так завтра о нём вспомнят и позовут.
Ну и у организаторов остаётся запасной вариант на случай какого-нить форс-мажора.
Так что жди, не ты первый - не ты последний...
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 12:26
Придётся Спартаку приспосабливаться к Соболеву.
shlomo
shlomo
22 апреля в 12:14
Ну что было, то уже прошло
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 12:13, ред.
Говорят Бабаева в последний год невозможно от телефона оторвать....
Всё звонит...зовёт какого то Сашу...

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https://www.6/data/sovsport/upload/2000-01/12/images-6344-1538134591.jpg
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 12:08
Пора уже полностью отдаться Спартаку.
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