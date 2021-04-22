Соболев: «В прошлом мне обещали перезвонить из ЦСКА»

Форвард «Спартака» признался, что не представляет переход в ЦСКА в будущем.

В «Локомотиве», ЦСКА , «Анжи» слышал стандартное: «Ты молодец, хорошо работаешь, будем за тобой следить». Это было на старте моей карьеры. Обещали перезвонить, но каждый раз глухо. Последний шанс был в Томске. Если бы не подписал и там, уже остался бы в барнаульском «Динамо».