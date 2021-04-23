Невилл: «6 клубов АПЛ замешаны в покушении на убийство английского футбола»

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23 апреля 2021, 22:56

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии подверг критике клубы АПЛ , которые планировали принять участие в Суперлиге. Речь идёт о «Ливерпуле», «Челси», «Тоттенхэме», «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Шесть клубов АПЛ , которые участвовали в Суперлиге, замешаны в покушении на убийство английского футбола», — цитирует Невилла в своём твиттере журналист Роб Харрис.

Ранее Невилл вступил в словесную перепалку с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом на тему Суперлиги.