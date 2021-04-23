ГлавнаяНовости

Невилл: «6 клубов АПЛ замешаны в покушении на убийство английского футбола»

23 апреля 2021, 22:56

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл подверг критике клубы АПЛ, которые планировали принять участие в Суперлиге. Речь идёт о «Ливерпуле», «Челси», «Тоттенхэме», «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Шесть клубов АПЛ, которые участвовали в Суперлиге, замешаны в покушении на убийство английского футбола», — цитирует Невилла в своём твиттере журналист Роб Харрис.

Ранее Невилл вступил в словесную перепалку с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом на тему Суперлиги.

Все новости
Де Брюйне: «Момент с моим голом был очень сложным для Наваса»
Сегодня, 03:33 Комментарии1
Марез — о своём голе: «Я хотел обвести стенку»
Сегодня, 03:01 Комментарии0
Маркиньос: «ПСЖ пропустил два глупых гола, но у нас есть всё для камбэка»
Сегодня, 02:37 Комментарии1
Гвардиола: «Я очень доволен выступлением „Манчестер Сити“»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Почеттино: «Трудно объяснить, почему „Ман Сити“ был лучше»
Сегодня, 00:53 Комментарии1
Фонсека: «„Роме“ придётся очень сложно с МЮ. Они фавориты на победу в ЛЕ»
Вчера, 22:15 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
burlone
burlone
25 апреля в 15:56
Суперлига оказалась очень полезной, ведь оголила причину невнятных выступлений МЮ за последние годы. А дело в том, что игроки и фанаты ненавидят своих владельцев, по сути играют в рабстве.
Igo0rek
Igo0rek
24 апреля в 09:38
Хахахаха сколько пафоса
Viduka
Viduka ответ dzvinka (раскрыть)
24 апреля в 01:22
Уже:)
««Глейзеры переступили черту. Они падальщики и думают только о деньгах, но не о "МЮ". Их нужно выгнать из этого футбольного клуба и вышвырнуть из нашей страны.»
dzvinka
dzvinka
24 апреля в 00:37
мочи их Гарри, ток это, начинай с МЮ и Глейзеров, не стесняйся))
mihaluch
mihaluch
24 апреля в 00:34
Слава богу что этого не случилось.
allemz
allemz
23 апреля в 23:11
Заткните уже этого теле-шарлатана, болтовни море, а конкретики ноль, лишь бы понагнетать и вставить свои 5 копеек
Gelious
Gelious
23 апреля в 23:10
И? Они не имеют право на свое светлое будущее без АПЛ?
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 23:09
Надо кастрировать руководство.Или гильотинировать.
beefs
beefs
23 апреля в 22:57
круто, а что дальше?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100