Невилл: «6 клубов АПЛ замешаны в покушении на убийство английского футбола»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл подверг критике клубы АПЛ, которые планировали принять участие в Суперлиге. Речь идёт о «Ливерпуле», «Челси», «Тоттенхэме», «Арсенале», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
«Шесть клубов АПЛ, которые участвовали в Суперлиге, замешаны в покушении на убийство английского футбола», — цитирует Невилла в своём твиттере журналист Роб Харрис.
Ранее Невилл вступил в словесную перепалку с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом на тему Суперлиги.
««Глейзеры переступили черту. Они падальщики и думают только о деньгах, но не о "МЮ". Их нужно выгнать из этого футбольного клуба и вышвырнуть из нашей страны.»
««Глейзеры переступили черту. Они падальщики и думают только о деньгах, но не о "МЮ". Их нужно выгнать из этого футбольного клуба и вышвырнуть из нашей страны.»