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«Я не буду признавать себя виновным в суде». Гиггз — про обвинения в побоях

23 апреля 2021, 21:43

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал обвинения в свой адрес. Специалиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет.

Я полностью уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. С нетерпением жду возможности очистить свое имя и не буду признавать себя виновным в суде. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы.

Гиггз был отстранен от работы со сборной Уэльса на Евро-2020.

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Все комментарии
St David
St David ответ Дима Логинов (раскрыть)
24 апреля в 05:43
сказал Кокорин, выходя из тюряги
ЮЗИК
ЮЗИК
24 апреля в 00:36
Кто же сам себя признает
Дима Логинов
Дима Логинов
23 апреля в 22:19
Лишний раз убеждаюсь насколько хорош Иньеста. Образец как на поле, так и за его пределами. Основная масса игроков, к сожалению, в обычной жизни ведут себя непристойно - кто-то пьяный за рулём катается, кто-то стулом людей по голове бьёт, кто-то женщин обижает.
Среди англичан, кстати, непристойно ведущих особенно много.
Futurista
Futurista
23 апреля в 22:12
allemz
allemz
23 апреля в 21:50, ред.
Предатель и стретфордский гопарь, видно же красный дьявол по духу!)
VeniaminS
VeniaminS
23 апреля в 21:48
А доказательства есть?
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