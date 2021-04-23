«Я не буду признавать себя виновным в суде». Гиггз — про обвинения в побоях

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23 апреля 2021, 21:43

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал обвинения в свой адрес. Специалиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет.

Я полностью уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. С нетерпением жду возможности очистить свое имя и не буду признавать себя виновным в суде. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы.

Гиггз был отстранен от работы со сборной Уэльса на Евро-2020.