«Я не буду признавать себя виновным в суде». Гиггз — про обвинения в побоях

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз прокомментировал обвинения в свой адрес. Специалиста подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений женщине в возрасте 30 лет и нападении на женщину в возрасте 20 лет.
Я полностью уважаю надлежащую правовую процедуру и понимаю серьезность обвинений. С нетерпением жду возможности очистить свое имя и не буду признавать себя виновным в суде. Хочу пожелать Роберту Пейджу, тренерскому штабу, игрокам и болельщикам сборной успехов на чемпионате Европы.
Гиггз был отстранен от работы со сборной Уэльса на Евро-2020.
Среди англичан, кстати, непристойно ведущих особенно много.
Среди англичан, кстати, непристойно ведущих особенно много.