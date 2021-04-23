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Чеферин пригрозил «Реалу», «Барсе», «Юве» и «Милану» еврокубковым баном

23 апреля 2021, 22:21

Глава УЕФА Александер Чеферин пригрозил «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и «Милану» еврокубковой дисквалификацией, если они не откажутся от участия в Суперлиге.

Испанские и итальянские клубы, все еще цепляющиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они столкнутся с запретом на участие в Лиге чемпионов.

Совершенно ясно, что клубы должны будут решить, являются ли они клубами Суперлиги или европейскими клубами. Если они скажут «мы в Суперлиге», то они, конечно, не сыграют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, они могут играть в своем собственном соревновании.

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Все комментарии
Изгой
Изгой ответ Garrincha58 (раскрыть)
25 апреля в 14:35
Не пойдёт он на это. Если последуют санкции, то клубы-организаторы суперлиги на вполне логичных основаниях её и разыграют.
poodle
poodle ответ eleven LC (раскрыть)
24 апреля в 09:12
не переживай на их место встанут новые команды,старые герои тоже не вечны,вот тогда придёт новое время и никаких надутых реформ не нужно будет!
poodle
poodle ответ Garrincha58 (раскрыть)
24 апреля в 09:10
иногда хороший блеф дороже денег!)
SHMEL258
SHMEL258
24 апреля в 08:38
Лучшее-враг хорошего. Отстранят и поделом!
Garrincha58
Garrincha58
24 апреля в 08:38
одни угрозы а ты перейди к конкретике отстрани Реал от полуфинала и тогда будет слова не расходятся с делом, а так и я могу угрожать с дивана
Roman73
Roman73
24 апреля в 08:09, ред.
Замечательный пример. Двенадцать грандов Европы не смогли бы съесть УЕФА, ФИФА и Комитет начальников штабов армии США вместе взятые , а вот одинокую четвёрку даже убогий Чефферин может облаивать .
Революция лишь тогда чего -нибудь стоит , когда она имеет массовый характер.
В противном случае это называется бунтом.
Всегда жалко правду , правду жалко.
13 RUS
13 RUS
24 апреля в 08:03
Такой денежный никому не нужен, что с той стороны, что с этой
112910415
112910415
24 апреля в 07:39
надо демонстрировать жесткий подход
sash71
sash71
24 апреля в 05:42
Всё это полнейший блеф товарища Чеферина и его личное мнение, что УЕФА сможет наложить анафему на оставшийся клубы в Суперлиге. Пусть лучше займётся реальной реструктуризацией Европейского футбола иначе действительно через 5-10 лет футбол вообще может пропасть с экранов. А то, что сейчас во всю начали обсуждать Шотландия с Британией о создании Английской Суперлиги с участием их представителей значит УЕФА по боку ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 04:58
Они и так забанены кроме Реала.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 апреля в 03:16
Тогда Месси точно уйдет и это хорошо.
Давидофф Фармонов
Давидофф Фармонов ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
24 апреля в 02:33
А если все игроки 20 клубов не примут участие в ЧМ, думаешь интересно будет без них?
NOVA
NOVA
24 апреля в 02:06
чефир боится потерять баблишко, которое нехило поднимает за счет участия топ клубов в лч, так что он тупо гонит, если угрожает им!! надо отказаться самими клубам играть в лч и еще бы +10ок топовых команд так сделали и чефир сам бы приполз к ним на коленках и уговаривал вернуться!!!
Баобаб
Баобаб
24 апреля в 01:05
Чудик, лебезящий перед шейхами ещё и угрожает? Да его самого скоро Мансур подсидит.
Гриша Гриша
Гриша Гриша
24 апреля в 00:30
Прохиндей Чифирь думал что так легко всё устаканится. Нет уж, на хитрую 63 и х.. с винтом.
Шибко рьяно он реагирует и пускает слюни, сразу видно рыльце в пуху, сам себя выдаёт, прощелыга
3ton
3ton ответ Barcelona_Rostov (раскрыть)
24 апреля в 00:10
УЕФА без грандов ничто .
Игрокам важны деньги, а не сборная .
Патриотизма давно нет .

Телекомпания нужны гранды , как и зрителю .
Смотреть никто на игру середняков не будет .
eleven LC
eleven LC
24 апреля в 00:10
Это блеф
Лига Чемпионов без Реала и Барселоны конечно же возможна но не так интересна
Хотя в нынешние времена всё возможно
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
24 апреля в 00:02
Суперлига,без поддержки УЕФА не сможет существовать... достаточно игрокам запретить играть за свои сборные и всё....
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
23 апреля в 23:50
ну если наказывать, так всех
dalex83
dalex83
23 апреля в 23:44
Все просто клубы как Реал и Барса долги списать нашли способ. Вот и все)
juvenale
juvenale
23 апреля в 23:40
что-то разошелся клоун...суперлиге быть!!!
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 23:38, ред.
для поучения Юву могли бы забанить на 5 лет, а Аньелли пожизненно))
и при этом переса не наказывать совсем, перес бы еще и поддержал УЕФА))
после такого никто бы с пересом больше связываться не стал))) ахахаха
Rattlehead
Rattlehead ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
23 апреля в 23:18
Спасение погрязших в долгах Барселоны и Реала. Футбол в спасении не нуждается.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответ vastudio (раскрыть)
23 апреля в 23:16
Вообщем то я топлю за футбол в целом и за Юве в частности!😎
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 апреля в 23:12
Надо всё оставить как было,без санкций!
Ironigor
Ironigor
23 апреля в 23:12
НУ ОШИБОЧКА ВЫШЛА, РАЗУМ ЗАТУМАНИЛО,
НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ,ОГРАНИЧЕМСЯ ШТРАФОМ
Дима Логинов
Дима Логинов
23 апреля в 23:10, ред.
Если бы Чеферин был человеком дела, то уже давно бы снял Реал с ЛЧ из-за трёх подряд сомнительных походов мадридцев за ушастым в сопровождении огромного количества судейских ошибок в их пользу. Тоже самое и с Ювентусом было бы, только за бесчинства не в ЛЧ, а в Серии А, которая попадает под юрисдикцию УЕФА.
А коли на всё закрывал глаза раньше, то нынче лучше бы молчал и зарплату себе ещё увеличивал.
Союзник противников
Союзник противников ответ vastudio (раскрыть)
23 апреля в 23:07
За тех,кто денежнее.Они ведь "с детства за...".
vastudio
vastudio ответ Valeriy Lutsak (раскрыть)
23 апреля в 23:06, ред.
ЗА Реал или Ювентус топишь?))))
vinyardrip
vinyardrip
23 апреля в 23:04
Есть уже один такой. Грит мы на вашы санкцыы жэсточайшэ атветим))
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