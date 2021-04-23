Чеферин пригрозил «Реалу», «Барсе», «Юве» и «Милану» еврокубковым баном

Глава УЕФА Александер Чеферин пригрозил «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и «Милану» еврокубковой дисквалификацией, если они не откажутся от участия в Суперлиге.

Испанские и итальянские клубы, все еще цепляющиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА , иначе они столкнутся с запретом на участие в Лиге чемпионов.

Совершенно ясно, что клубы должны будут решить, являются ли они клубами Суперлиги или европейскими клубами. Если они скажут «мы в Суперлиге», то они, конечно, не сыграют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, они могут играть в своем собственном соревновании.