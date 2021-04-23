Чеферин пригрозил «Реалу», «Барсе», «Юве» и «Милану» еврокубковым баном

Глава УЕФА Александер Чеферин пригрозил «Реалу», «Барселоне», «Ювентусу» и «Милану» еврокубковой дисквалификацией, если они не откажутся от участия в Суперлиге.
Испанские и итальянские клубы, все еще цепляющиеся за Суперлигу, должны опровергнуть свой откол от УЕФА, иначе они столкнутся с запретом на участие в Лиге чемпионов.
Совершенно ясно, что клубы должны будут решить, являются ли они клубами Суперлиги или европейскими клубами. Если они скажут «мы в Суперлиге», то они, конечно, не сыграют в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, они могут играть в своем собственном соревновании.
Революция лишь тогда чего -нибудь стоит , когда она имеет массовый характер.
В противном случае это называется бунтом.
Всегда жалко правду , правду жалко.
Революция лишь тогда чего -нибудь стоит , когда она имеет массовый характер.
В противном случае это называется бунтом.
Всегда жалко правду , правду жалко.
Шибко рьяно он реагирует и пускает слюни, сразу видно рыльце в пуху, сам себя выдаёт, прощелыга
Шибко рьяно он реагирует и пускает слюни, сразу видно рыльце в пуху, сам себя выдаёт, прощелыга
Игрокам важны деньги, а не сборная .
Патриотизма давно нет .
Телекомпания нужны гранды , как и зрителю .
Смотреть никто на игру середняков не будет .
Игрокам важны деньги, а не сборная .
Патриотизма давно нет .
Телекомпания нужны гранды , как и зрителю .
Смотреть никто на игру середняков не будет .
Лига Чемпионов без Реала и Барселоны конечно же возможна но не так интересна
Хотя в нынешние времена всё возможно
Лига Чемпионов без Реала и Барселоны конечно же возможна но не так интересна
Хотя в нынешние времена всё возможно
и при этом переса не наказывать совсем, перес бы еще и поддержал УЕФА))
после такого никто бы с пересом больше связываться не стал))) ахахаха
и при этом переса не наказывать совсем, перес бы еще и поддержал УЕФА))
после такого никто бы с пересом больше связываться не стал))) ахахаха
НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ,ОГРАНИЧЕМСЯ ШТРАФОМ
НИЧЕГО СТРАШНОГО НЕ ПРОИЗОШЛО ,ОГРАНИЧЕМСЯ ШТРАФОМ
А коли на всё закрывал глаза раньше, то нынче лучше бы молчал и зарплату себе ещё увеличивал.
А коли на всё закрывал глаза раньше, то нынче лучше бы молчал и зарплату себе ещё увеличивал.