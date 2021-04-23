Кейн: «Удивился увольнению Моуриньо. У меня были отличные отношения с ним»

Нападающий «Тоттенхэма» высказался об увольнении с поста главного тренера лондонской команды.

Я был удивлен (увольнением Моуриньо) — буду абсолютно честен. Я пришел в то утро и, вероятно, узнал об этом за 5-10 минут до того, как об этом объявили.

Много внимания уделялось финалу Кубка Лиги и подготовке к нему, но, послушайте, это же футбол. Я был в клубе, когда несколько тренеров были уволены. И будучи игроком ты никогда не ожидаешь, что босс будет уволен, но это часть игры, вы должны иметь дело с этим.

У меня были отличные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего, какой бы ни была его следующая работа. Он знает, как и мы, что футбол может быть жестоким, мы просто должны смотреть вперед. Сейчас нам нужно готовиться к большому финалу, и мы с нетерпением ждем его.