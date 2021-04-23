Кейн: «Удивился увольнению Моуриньо. У меня были отличные отношения с ним»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера лондонской команды.
Я был удивлен (увольнением Моуриньо) — буду абсолютно честен. Я пришел в то утро и, вероятно, узнал об этом за 5-10 минут до того, как об этом объявили.
Много внимания уделялось финалу Кубка Лиги и подготовке к нему, но, послушайте, это же футбол. Я был в клубе, когда несколько тренеров были уволены. И будучи игроком ты никогда не ожидаешь, что босс будет уволен, но это часть игры, вы должны иметь дело с этим.
У меня были отличные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего, какой бы ни была его следующая работа. Он знает, как и мы, что футбол может быть жестоким, мы просто должны смотреть вперед. Сейчас нам нужно готовиться к большому финалу, и мы с нетерпением ждем его.
Ранее появлялась информация, что Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» 4 часа критиковал игроков команды.
Надо признать как тренер Моуриньо кончился.
Надо признать как тренер Моуриньо кончился.
Но вообще писали что футболисты просили леви уволить моура, не ясно правда ли это, но вполне может быть.
Но вообще писали что футболисты просили леви уволить моура, не ясно правда ли это, но вполне может быть.