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Кейн: «Удивился увольнению Моуриньо. У меня были отличные отношения с ним»

23 апреля 2021, 22:33

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн высказался об увольнении Жозе Моуриньо с поста главного тренера лондонской команды.

Я был удивлен (увольнением Моуриньо) — буду абсолютно честен. Я пришел в то утро и, вероятно, узнал об этом за 5-10 минут до того, как об этом объявили.

Много внимания уделялось финалу Кубка Лиги и подготовке к нему, но, послушайте, это же футбол. Я был в клубе, когда несколько тренеров были уволены. И будучи игроком ты никогда не ожидаешь, что босс будет уволен, но это часть игры, вы должны иметь дело с этим.

У меня были отличные отношения с Жозе, я желаю ему всего наилучшего, какой бы ни была его следующая работа. Он знает, как и мы, что футбол может быть жестоким, мы просто должны смотреть вперед. Сейчас нам нужно готовиться к большому финалу, и мы с нетерпением ждем его.

Ранее появлялась информация, что Моуриньо после отставки из «Тоттенхэма» 4 часа критиковал игроков команды.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
24 апреля в 07:14
Хочу похвалить Кейна.
St David
St David
24 апреля в 05:42
Кейн, как всегда, молодец, нашел правильные слова, а не стал поливать тренера грязью, как Погба.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
24 апреля в 04:21
Да вы хоть в дёсны с ним целуйтесь, а результата нет. Руководство Тоттенхэма брало тренера топ уровня, а оказалось, что тренер только языком работать может, все вокруг виноваты, а он "особенный".
Надо признать как тренер Моуриньо кончился.
Союзник противников
Союзник противников
23 апреля в 23:10
Жалует царь,да не жалует псарь.
dzvinka
dzvinka
23 апреля в 23:07
ну кейн единственный кого хвалил моур, и еще Сона))) так что не удивительно.
Но вообще писали что футболисты просили леви уволить моура, не ясно правда ли это, но вполне может быть.
Василий Корнечук
Василий Корнечук
23 апреля в 23:01
Моуриньо такой тренер, что не пропадет в любом случае
allemz
allemz
23 апреля в 22:48
Понятное дело, что Кейн с высоким уровнем дисциплины и серьезности сработался бы с Моуриньо. Португальца раздражают современные футболисты-плаксы, воспринимающие его требования как гнет сатанистский. Он человек старой закалки, поэтому у него сейчас не клеется карьера. Жозе единственный, кто ещё предпочитает с кнутом гонять команду, как любой старшина свою роту, но к сожалению, сейчас ценности и методы другие, пусси бои составляют основную массу. Португалец не собирается меняться, но зато потраченные нервы умудряется компенсировать денежными неустойками. Зе Спешл Уан..
1bear
1bear
23 апреля в 22:44
Странно,что столько терпело руководство этого клоуна
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