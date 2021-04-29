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Экс-глава «Зенита»: «Не уверен, что Семак подходит для выступления в ЛЧ»

29 апреля 2021, 18:31

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о работе нынешнего главного тренера команды Сергея Семака.

Такого ещё не было, чтобы тренер три раза подряд выигрывал с «Зенитом» чемпионство. А к этому всё идет. На внутреннем фронте Сергей Семак всем всё доказал. Но мы понимаем, что в успехах команды заслуга не только главного тренера. Состав у «Зенита» – один из лучших в России.

При Семаке даже вариативность игры в последнее время улучшилась. Он начал делать замены в те моменты, когда все понимают: надо делать замены.

Но не уверен, что Семак подходит «Зениту» для выступления в Лиге чемпионов. Он там никак себя не проявил. Ссылки на то, что кто-то травмирован или не может играть, это несерьезно. Все команды сейчас испытывают проблемы, так бывает. У тренера должна быть глубина состава, он должен уметь менять рисунок игры, использовать несколько моделей.

Всё зависит от того, какие цели ставит руководство «Зенита» в Лиге чемпионов. Там же другие скорости, другое мышление. В РПЛ такого нет. Это отдельный турнир. Вот, кстати, сейчас «Зенит» баскетбольный бодается с «Барселоной» в Евролиге. И выглядит достойно. Вот там видна рука тренера.

Ранее сообщалось, что «Зениту» могут вручить чемпионский кубок сразу после матча с «Локомотивом».

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sir_Alex
sir_Alex
30 апреля в 06:28, ред.
Для 4-го места в группе ЛЧ вполне подходит. Дайте поработать Семаку! 😂🤣😉
Baggio R.
Baggio R.
29 апреля в 20:09
Для выступления в силу возраста уже не подходит) Да и как тренер пока в Европе не тянет.
oFANATo
oFANATo
29 апреля в 19:52, ред.
Лига Чемпионов показала, что Семак физрук - дважды подряд 4-ое место в группе,а последняя ЛЧ вообще с 1 - им очком в группе.
А когда говорят о чемпионских званиях зенита,
что пора уже ответить, что это
просто статья расходов в бюджете -
все эти победы в Чемпионате
МапС
МапС ответ 112910415 (раскрыть)
29 апреля в 19:50
Да уж... лучше синица в руках, чем утка под кроватью, как говаривал Николай Фоменко.
112910415
112910415
29 апреля в 19:44
один мушкетер давно предлагает не вспоминать про ЛЧ и радостно триумфировать в РПЛ ...
МапС
МапС
29 апреля в 19:41
На внутреннем фронте Сергей Семак всем всё доказал. Но мы понимаем, что в успехах команды заслуга не только главного тренера.
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Но мы то с вами знаем чья это "заслуга" :)))
Союзник противников
Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
29 апреля в 19:39
Тут даже мне нечего возразить,раз уж не получилась "российско-украинская лига",о которой не так уж давно они мечтали.
За адекватность
За адекватность
29 апреля в 19:08
"Всё зависит от того, какие цели ставит руководство «Зенита» в Лиге чемпионов." Да можно какие угодно ставить задачи, толку-то. К великому сожалению наши клубы с такой игрой уже для выступлений в ЛЕ не подходят, как показала практика последних двух лет, Может хоть в Лиге Конференций чего-то покажут, если не повылетают в первых же квалифай раундах от условных "Пюников". Пока в РПЛ команды не начнут пытаться играть в современный футбол, а будут по большей части бродить пешком по полю условно с основной задачей падать побольше в штрафной и пытаться попасть в руку сопернику, ну дабы в зависимости от результата всегда была возможность все свалить на судей, заговоры, можно на цунами, магнитные бури, но только не на свою собственную игру, будут наши клубы пинать в ЕК все кому не лень, чем в принципе уже два года эти все кому не лень и занимаются. Как всегда личное субъективное мнение, на истину в последней инстанции не претендую.
Сп62
Сп62
29 апреля в 19:07
В РПЛ нет условий для создания команды, способной успешно выступать в ЛЧ. У нас слишком тепличные условия для лидера.
LOpp
LOpp ответ Союзник противников (раскрыть)
29 апреля в 19:02
Очевидно же, что Семак рождён для Суперлиги.
drug01
drug01
29 апреля в 18:37
Надо подумать ещё
Futurista
Futurista
29 апреля в 18:37, ред.
Не уверен, что Зенит подходит для выступления в Лиге чемпионов...
Союзник противников
Союзник противников
29 апреля в 18:35
Нет,это ЛЧ не подходит Семаку,масштаб мелковат!
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