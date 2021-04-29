В «Крыльях» отреагировали на возможный приход Гинера и Бабаева в клуб

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий дал свой комментарий касательно информации о возможном приходе президента московского ЦСКА Евгения Гинера, а также генерального директора «армейцев» Романа Бабаева в самарский клуб.

Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всё неплохо получается. Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чём это строится.