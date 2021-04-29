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В «Крыльях» отреагировали на возможный приход Гинера и Бабаева в клуб

29 апреля 2021, 20:42

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий дал свой комментарий касательно информации о возможном приходе президента московского ЦСКА Евгения Гинера, а также генерального директора «армейцев» Романа Бабаева в самарский клуб.

Не знаю, как комментировать эту информацию. Во-первых, мне ничего неизвестно. Во-вторых, думаю, что у Евгения Ленноровича и Романа Юрьевича в ЦСКА всё неплохо получается. Да, информация где-то появлялась. Но как я могу комментировать, если ничего не знаю? Мне тяжело судить, даже предположить, на чём это строится.

Также недавно Калакуцкий оценил укомплектованность «Крыльев Советов».

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mat73
mat73
30 апреля в 08:08
    oFANATo
    oFANATo
    30 апреля в 00:35
    ПФК ЦСКА ответил песней Высоцкого о слухах.

    stanichnik
    stanichnik
    29 апреля в 22:01, ред.
    Если эта новость, не чья-то глупая шутка, то с приходом в самарский клуб Евгения Ленноровича, который за двадцать лет владения армейским клубом восемнадцать лет подряд завоёвывал призы в нашем футболе, можно рассчитывать на возрождение Крыльев Советов времён Германа Ткаченко, когда там блестали Короман, Тихонов, Каряка, Анюков, Колодин и другие футболисты. Можно не сомневаться в том, что этот клуб составив компанию Рубину, Краснодару и Ростову, будет регулярно отбирать очки у команд из Москвы и Питера.
    cska1948
    cska1948 ответ STVA 1 (раскрыть)
    29 апреля в 21:57
    Конечно в шоке! Ведь на его место Бабаева сватают!
    ДСА
    ДСА
    29 апреля в 21:45
    Опять первое апреля.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    29 апреля в 21:37
    Ну все, продали Крылья еврейской мафии !
    STVA 1
    STVA 1
    29 апреля в 21:20
    Калакуцкий сам в шоке
    memphis
    memphis
    29 апреля в 21:18, ред.
    Ха себе новости
    SHMEL
    SHMEL
    29 апреля в 21:15
    Что за бред? Опять спартаковский СММщик развлекается?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 апреля в 21:06
    Пришли купцы, надо товар лицом показывать ;)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    29 апреля в 20:56
    Опять фантазеры СМИшники расстарались.
    Ironigor
    Ironigor
    29 апреля в 20:45, ред.
    Как принято, это опять УТИНЫЕ ИСТОРИИ !!!
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