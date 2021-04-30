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Облак отреагировал на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

30 апреля 2021, 10:39

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Вратарь считает, что АПЛ является самой сильной лигой в мире.

В Премьер-Лиге есть сильные команды. Может быть, самые сильные в мире. Могу ли я перейти в АПЛ? Я не знаю, что произойдёт в будущем, но я уверен, что в любой лиге, в которой я бы играл, я мог бы выступать хорошо.

Я играю в Испании уже семь лет. Посмотрим, что будет дальше. Я еще молод. Уже не так молод, как раньше, но впереди у меня еще есть несколько лет игры на высоком уровне.

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Все комментарии
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
30 апреля в 11:11
значить хочет
ДСА
ДСА
30 апреля в 10:49
Ему и в Атлетико в общем то неплохо.
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