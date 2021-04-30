Облак отреагировал на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Атлетико» прокомментировал интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Вратарь считает, что АПЛ является самой сильной лигой в мире.

В Премьер-Лиге есть сильные команды. Может быть, самые сильные в мире. Могу ли я перейти в АПЛ ? Я не знаю, что произойдёт в будущем, но я уверен, что в любой лиге, в которой я бы играл, я мог бы выступать хорошо.

Я играю в Испании уже семь лет. Посмотрим, что будет дальше. Я еще молод. Уже не так молод, как раньше, но впереди у меня еще есть несколько лет игры на высоком уровне.