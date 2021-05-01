Коутиньо ищет себе новый дом в Ливерпуле

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01 мая 2021, 12:23

Источник со ссылкой на Daily Mail сообщает, что полузащитник «Барселоны» близок к переходу в «Эвертон».

Утверждается, что 28-летний футболист уже находится в поиске нового жилья для себя в Ливерпуле.

«Ириски» готовы заплатить за футболиста 40 млн евро.