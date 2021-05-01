Коутиньо ищет себе новый дом в Ливерпуле

Источник со ссылкой на Daily Mail сообщает, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Эвертон».
Утверждается, что 28-летний футболист уже находится в поиске нового жилья для себя в Ливерпуле.
«Ириски» готовы заплатить за футболиста 40 млн евро.
И сейчас достаточно спорный переход в стан врагов бывшей команды, непонятно как воспримут это болельщики, главное коуту не сломаться психологически
И сейчас достаточно спорный переход в стан врагов бывшей команды, непонятно как воспримут это болельщики, главное коуту не сломаться психологически