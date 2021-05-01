ГлавнаяНовости

Коутиньо ищет себе новый дом в Ливерпуле

01 мая 2021, 12:23

Источник со ссылкой на Daily Mail сообщает, что полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо близок к переходу в «Эвертон».

Утверждается, что 28-летний футболист уже находится в поиске нового жилья для себя в Ливерпуле.

«Ириски» готовы заплатить за футболиста 40 млн евро.

Все новости
СлухиКейн оповестил руководство «Тоттенхэма» о желании уйти из клуба летом
Вчера, 21:58 Комментарии12
Слухи«Лацио» заинтересован в трансфере Кепы
Вчера, 16:36 Комментарии3
Слухи«Фиорентина» не собирается продавать Влаховича
Вчера, 12:15 Комментарии2
Бывший агент Левандовски: «Роберт мечтал сыграть за „Реал“»
Вчера, 10:48 Комментарии7
СлухиПСЖ интересуется Левандовски
16 мая Комментарии12
Слухи«Барселона» интересуется форвардом «Аталанты»
16 мая Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
gen.v3trov
gen.v3trov
01 мая в 13:35
Очень странное решение было покидать ливерпуль, в котором он был лидером, звездой, любимцем публики. Талантливый парень, который должен был стать в один ряд с Неймаром и вести сборную к победам на крупных турнирах, но По сути, переход в барсу для него оказался провальным, мало того, что не получилось закрепиться в составе, так и начали беспокоить травмы, хоть как то его взбодрила аренда в Баварию, да, стать что процентным игроком основы не получилось, но победы в чемпионате и лч подняли боевой дух, и возвращение в барсу было неплохим, но опять травма.
И сейчас достаточно спорный переход в стан врагов бывшей команды, непонятно как воспримут это болельщики, главное коуту не сломаться психологически
Ванечка
Ванечка
01 мая в 13:11
Просто так не ищут...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
01 мая в 12:50
в Ливерпуле был подвержен травмам. Когда выходил - игра преображалась.Провальных матчей с его участием было минимум.Из минусов - слабовата физика.после Барсы вообще наверное на нуле,поэтому для АПЛа это минус,когда игрок может добежать до середины поля и упасть у центрального круга.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Elliada (раскрыть)
01 мая в 12:48
в Барсе вообще никто не заиграл из купленных.И чем скандальнее и дороже покупали - тем было хуже.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
01 мая в 12:39
Игрок талантливый, но не постоянный.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 мая в 12:32
Хорошо если вернётся
Elliada
Elliada
01 мая в 12:30
В Барселоне не заиграл, может в Эвертоне заиграет.
STVA 1
STVA 1
01 мая в 12:27
Значит переход состоится
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100