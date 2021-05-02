Семак: «Каждый „Зенит“ за последние три года был хорош»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и досрочное завоевание чемпионства.

Важно, что мы выиграли. Мы счастливы, выдали красивую игру, поздравляем болельщиков. Легко не бывает никогда, год был сложный, но в нужное время мы собираемся, отдаем всё ради команды.

Каждый «Зенит» за последние три года был хорош. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то. Сегодня и стандарты, и розыгрыш центра поля — всё получилось. Получили всё, что недополучили в течение сезона. Как будем праздновать? С командой, а потом с семьей.