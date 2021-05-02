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Семак: «Каждый „Зенит“ за последние три года был хорош»

02 мая 2021, 21:10
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) в матче 28-го тура РПЛ и досрочное завоевание чемпионства.

Важно, что мы выиграли. Мы счастливы, выдали красивую игру, поздравляем болельщиков. Легко не бывает никогда, год был сложный, но в нужное время мы собираемся, отдаем всё ради команды.

Каждый «Зенит» за последние три года был хорош. Не думаю, что мы на голову сильнее кого-то. Сегодня и стандарты, и розыгрыш центра поля — всё получилось. Получили всё, что недополучили в течение сезона. Как будем праздновать? С командой, а потом с семьей.

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berda2003
berda2003
02 мая в 21:27
осенью опять 79...тесь...
SAFqwer
SAFqwer
02 мая в 21:22
Особенно в еврокубках))) Ой как хорош...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
02 мая в 21:14
Когда денег немеренно,всегда будешь хорош
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