В топ-5 лиг этого сезона лишь два человека забили больше голов, чем Роналду

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02 мая 2021, 21:31

Нападающий «Ювентуса» отметился дублем в матче 34-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1).

Португалец забил уже 27 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. На момент завершения матча «Юве» только забил больше голов в топ-5 европейских лиг в этом сезоне, чем Роналду. У поляка 36 мячей.

Стоит отметить, что вечером Криштиану также обошел , который сделал дубль в игре с «Валенсией». У аргентинца теперь 28 мячей.