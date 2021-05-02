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В топ-5 лиг этого сезона лишь два человека забили больше голов, чем Роналду

02 мая 2021, 21:31
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 34-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1).

Португалец забил уже 27 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. На момент завершения матча «Юве» только Роберт Левандовски забил больше голов в топ-5 европейских лиг в этом сезоне, чем Роналду. У поляка 36 мячей.

Стоит отметить, что вечером Криштиану также обошел Лионель Месси, который сделал дубль в игре с «Валенсией». У аргентинца теперь 28 мячей.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 12:21
Месси узнал и отреагировал оперативно !
galem72
galem72
03 мая в 09:26
Зачем же так расстраивать столь ранимое португальское сердечко. ))
сын_марка_аврелия
сын_марка_аврелия ответ Тео Джонс (раскрыть)
03 мая в 00:24
Скоро и мы помашем ручкой мессе. И выпьем на могиле некогда грозного балетного клуба "баркелона"
Beka_byaka
Beka_byaka
03 мая в 00:14
Поражаюсь тем как поливают друг друга грязью персофаны Месси и Роналду. Ребята хватит мерить длину писюнов других людей. Наслаждайтесь футболом. Век и одного и другого подходит к концу. Не известно когда мы ещё увидим таких талантов с такой стабильностью и по игре и по голам. Стыдно должно быть всем Неймарам, Холандам, Мбаппе и другим звёздочкам, когда никак не могут поднять свой уровень хотя бы до этих старичков.

По мне, хочется ещё долго наблюдать за этими игроками, за голами которые они забивают!! Но, года берут свое...
Dauletbek
Dauletbek
03 мая в 00:05
Автор может изменить заголовок, время есть
Johnes
Johnes
02 мая в 23:56
Веселый автор
Тео Джонс
Тео Джонс
02 мая в 23:52
Неактуальная инфа соккер, Месси машет ручкой ахах)
Dauletbek
Dauletbek
02 мая в 23:26
Сейчас у Месси 28 голов
Imrebellion
Imrebellion
02 мая в 23:00
Это вы в каком измерении живете?)) Роналду сам опускается чтоб доставить мяч, а на Месси все готовенькое отдают?!?!)))) Вы хоть раз видели матчи с их участием, а не какие-то стоп кадры хейтерских каналов?? Деградация высочейшего уровня.
The_Beck
The_Beck ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 22:49
Окей, по твоей логике, если мы уберём все голы Роналду, был бы Ювентус сейчас в топ-3? Ты даёшь гарантию что не будь Роналду и его голы, Юве был бы в Топ-3?? Ты лицемерно мыслишь. Не войди в форму Гюндоган, МС плёлся бы. А Месси? Учитывая что там игроки типа Гризманна или Коутиньо играют ниже своих возможностей? ЛОЛ...
95-shishani-95
95-shishani-95
02 мая в 22:11
Посмотрим, сколько забьют эти Левандовски и Меська в 36 лет, тем более, если они перейдут в Серию А в клуб стариков, которым даже не кому мяч норм доставлять, где почти все играют от обороны.
Elliada
Elliada ответ Per4ick (раскрыть)
02 мая в 22:06
Мне все равно на Месси. Я просто говорю, что количество голов не всегда приносят пользу команде
Per4ick
Per4ick ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 22:03
а если не принесут то ты признаешь что и его голы станут бесполезны как когда то 50 голов в чемпионате за сезон или 91 за год или переобуешься?
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
02 мая в 22:01
При чем тут Месси. Я говорю, что голы Месси могут принести Барселоне титул, а голы Роналду бесполезны
Gelious
Gelious ответ Мessi 10 (раскрыть)
02 мая в 21:55
Там просто в соседнем сообщении про Лионеля. А так по сути оба уже старенькие, конечно. Нет смысла их поливать грязью
Мessi 10
Мessi 10 ответ Gelious (раскрыть)
02 мая в 21:52
А причём здесь Барселона? Ты так написал будто Роналду опережает Месси на 10 голов, как Левандовски Роналду)
Разница всего 1 мяч, и эти при том, что до матча с Удинезе Роналду отставал от Месси)
feris1
feris1
02 мая в 21:51
Завидуйте молча барсоглоры!
В 36 лет пусть ваш гном попробует столько забить.
На которого играет вся барса начиная от игроков и заканчивая руководством.
В Ювентусе и близко нет на данный момент таких исполнителей в подыгрыше как в барсе или Реале.
Ханханхан
Ханханхан
02 мая в 21:50
Сезон ещё не окенчень
Gelious
Gelious ответ Elliada (раскрыть)
02 мая в 21:45
Ха. Особенно когда Роналду опускается, потому что ему даже мяч доставить не могут. И с Сарри ругался, как пишут, вт.ч. потому что сам не хотел в центре штрафной все время стоять. Но вот в разборе Лукомского, который у нас почему-то считается крутым экспертом, и любит Пепа с Барселоной, после Классико было отображено, что вся команда вокруг Месси как обычно стягивается на поле. Неудобно, правда?
Elliada
Elliada
02 мая в 21:44
Главное не количество голов, а польза.

Гюндоган - лучший бомбардир Сити, забил в 2 раза меньше Роналду. Но его голы помогли выиграть АПЛ.

А что толку с этих 27 голов? Месси с его 26 голами может еще выиграть ла лигу
Elliada
Elliada ответ Gelious (раскрыть)
02 мая в 21:41
Вся команда играет на его статистику
SAFqwer
SAFqwer ответ Gelious (раскрыть)
02 мая в 21:39
А надо бы, ведь без этого футболиста Юве в середине таблицы прозябал бы сейчас...
Gelious
Gelious
02 мая в 21:36
Вся разница в том, что Ювентус (да и никто больше) не делает культ вокруг одного лишь футболиста, как это делает Барселона
beefs
beefs
02 мая в 21:32
с чем его и поздравляем...
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