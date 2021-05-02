В топ-5 лиг этого сезона лишь два человека забили больше голов, чем Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 34-го тура Серии А против «Удинезе» (2:1).
Португалец забил уже 27 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. На момент завершения матча «Юве» только Роберт Левандовски забил больше голов в топ-5 европейских лиг в этом сезоне, чем Роналду. У поляка 36 мячей.
Стоит отметить, что вечером Криштиану также обошел Лионель Месси, который сделал дубль в игре с «Валенсией». У аргентинца теперь 28 мячей.
По мне, хочется ещё долго наблюдать за этими игроками, за голами которые они забивают!! Но, года берут свое...
По мне, хочется ещё долго наблюдать за этими игроками, за голами которые они забивают!! Но, года берут свое...