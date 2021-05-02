Кузяев: «Три чемпионства подряд дорогого стоят, мы очень рады»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.
Эмоции положительные, три чемпионства подряд дорогого стоят, мы очень рады. Счет большой, но «Локо» хорошо играл, первый тайм нам давался непросто, но, слава Богу, мы смогли реализовать моменты.
В чем мы сильнее? Во многих аспектах — скамейка, дисциплина, концентрация на поле.
Лучше бы кузяев озвучил это в валютном эквиваленте. А то сказал "а", но забыл про "б". ))
"...В чём мы сильнее? ... скамейка, дисциплина, концентрация на поле..."
Ой, темнит и не договаривает. ))
Лучше бы кузяев озвучил это в валютном эквиваленте. А то сказал "а", но забыл про "б". ))
"...В чём мы сильнее? ... скамейка, дисциплина, концентрация на поле..."
Ой, темнит и не договаривает. ))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1254653/kuzyaev-daler
Ясно. что Газпром за ценой не постоит, взяв их из народного кармана.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1254653/kuzyaev-daler
Ясно. что Газпром за ценой не постоит, взяв их из народного кармана.