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Кузяев: «Три чемпионства подряд дорогого стоят, мы очень рады»

02 мая 2021, 21:50
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Эмоции положительные, три чемпионства подряд дорогого стоят, мы очень рады. Счет большой, но «Локо» хорошо играл, первый тайм нам давался непросто, но, слава Богу, мы смогли реализовать моменты.

В чем мы сильнее? Во многих аспектах — скамейка, дисциплина, концентрация на поле.

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David Young
David Young ответ galem72 (раскрыть)
03 мая в 09:52
Некоторые вещи проще не отмечать, особенно когда ты на коне и в седле. Во всяком случае публично. Особенно если морально-этическая сторона вопроса мало волнует, либо когда есть тенденция искать простые объяснения всему. Тем более это Далер Кузяев, тот самый футболист что отказался, по сути, играть где-либо в Европе, ввиду денежного аспекта, и ещё якобы уровня интересовавшихся им клубов.
galem72
galem72
03 мая в 09:45
"...три чемпионства подряд дорогого стоят..."

Лучше бы кузяев озвучил это в валютном эквиваленте. А то сказал "а", но забыл про "б". ))


"...В чём мы сильнее? ... скамейка, дисциплина, концентрация на поле..."

Ой, темнит и не договаривает. ))
yk2ru
yk2ru
02 мая в 22:05
    LOpp
    LOpp
    02 мая в 21:58
    В прошлом году Газпром стал убыточной компанией. Слишком дорого обходятся ваши чемпионства.
    sv_1969
    sv_1969
    02 мая в 21:52
    Конечно ДОРОГО!
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