Кузяев: «Три чемпионства подряд дорогого стоят, мы очень рады»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Локомотивом» (6:1) и досрочное завоевание чемпионства.

Эмоции положительные, три чемпионства подряд дорогого стоят, мы очень рады. Счет большой, но «Локо» хорошо играл, первый тайм нам давался непросто, но, слава Богу, мы смогли реализовать моменты.

В чем мы сильнее? Во многих аспектах — скамейка, дисциплина, концентрация на поле.