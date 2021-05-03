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Наумов — о «Локомотиве»: «Это поражение Николича»

03 мая 2021, 13:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)6 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников от «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ (1:6).

Я считаю, что это поражение тренера. В таких больших матчах сказывается тот факт, что у Николича нет опыта работы в России. Он не понял, куда поехал, с мотивированным «Зенитом» нужно было сыграть от обороны. Играть против такой команды в атаку — самоубийство. Даже после первого пропущенного гола нельзя было ввязываться в такую авантюру Семака. Это уже не первая подобная игра при Николиче, ранее были провалы с «Краснодаром» и «Динамо», когда после первого гола сзади оставалось по 2-3 человека. Теперь если «Спартак» победит «Арсенал», то «Локомотив» может лишиться второй строчки.

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Все комментарии
SAFqwer
SAFqwer ответ Сп62 (раскрыть)
03 мая в 21:26
А кто тренер-то? Семак? Если он тренер, то я Юра Гагарин...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
03 мая в 15:22
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Aris (раскрыть)
    03 мая в 15:01
    Футбол есть всегда! ТОлько иногда рядится в разные костюмы:То многодетного отца Роналду с его верной женой доньей Пробиркой,то в халкову шубу,то в костюм Дэдпула-Дзюпула...
    Aris
    Aris
    03 мая в 14:46
    Невежество на каждом шагу. Около футбольные игры всегда сильнее здравого смысла. Футбола как не было, так и нет!
    Сп62
    Сп62 ответ SAFqwer (раскрыть)
    03 мая в 14:28
    Можно говорить, что угодно, но результат на табло и причастность к этому результату тренера неоспорима.
    stasil
    stasil
    03 мая в 14:27
    Просто всем объяснили, что гильерме теряет ворота. И забрасывать надо за шиворот.
    swed27
    swed27
    03 мая в 14:17
    Если победа то всей команды, а если поражение то вина тренера. Почему-то вину за поражения целиком перекладывают на тренеров. А ведь поражение - это результат ошибок игроков обороны.
    112910415
    112910415
    03 мая в 14:13
    фортуна отвернулась
    Q-J-G
    Q-J-G ответ swed27 (раскрыть)
    03 мая в 14:01
    Вам не кажется, что Вам не совсем корректно делать акцент на этом, если учесть то, что у Вас за март таких ставок - 16, это тогда, когда мы с Вами играли в одной группе... За апрель - 9. Это легко проверить, посмотрев Ваши ставки за март-апрель... 1я-4я страницы...
    Ironigor
    Ironigor
    03 мая в 13:56
    Просто у Зенита есть своя добрая фея "Газпром" , у которой мечты сбываются !!! Вот так то ,Николич !!!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    03 мая в 13:53
    Зная таланты "Спартака" - он ведь и сегодня в Туле может три очка упустить, ведь "Арсеналу" на хвост "Ротор" и "Уфа" наступают.
    Shustriy
    Shustriy
    03 мая в 13:49
    Не всё же у спартака нашару выигрывать.
    mihaluch
    mihaluch
    03 мая в 13:42
      drug01
      drug01
      03 мая в 13:36
      Началось... Что ещё будет?
      SAFqwer
      SAFqwer ответ Против ЦСКА (раскрыть)
      03 мая в 13:33
      Пугало или манекен добились бы тех же результатов... Или речь о какой-то другой роли, а не тренера?
      beefs
      beefs
      03 мая в 13:33
      все нормально, так и должно быть, удивил только счет...
      STVA 1
      STVA 1 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
      03 мая в 13:32
      Её просто нет..
      Союзник противников
      Союзник противников
      03 мая в 13:31
      Ну всё,пора Сёмина "вертать"! Как всегда :у победы много родителей,только у поражения один Николич.Да и вначале ничто не предвещало такого исхода,но уж слишком много и долго деповцам везло тогда,когда они победы не заслуживали,как в тысячу раз упомянутых вчера матчах со "Спартаком" и ЦСКА.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      03 мая в 13:28
      Роль Семака не стоит переоценивать...
      SAFqwer
      SAFqwer
      03 мая в 13:26
      Николич тут ни при чём, он просто вынужден выполнять приказы сверху, вот Тедеско не захотел с этим мириться и уходит, а Николича по ходу всё устраивает...
      ДАША Д
      ДАША Д
      03 мая в 13:26
      Одна неудача перечёркивает все успехи.
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