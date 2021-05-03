Наумов — о «Локомотиве»: «Это поражение Николича»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение железнодорожников от «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ (1:6).

Я считаю, что это поражение тренера. В таких больших матчах сказывается тот факт, что у Николича нет опыта работы в России. Он не понял, куда поехал, с мотивированным «Зенитом» нужно было сыграть от обороны. Играть против такой команды в атаку — самоубийство. Даже после первого пропущенного гола нельзя было ввязываться в такую авантюру Семака. Это уже не первая подобная игра при Николиче, ранее были провалы с «Краснодаром» и «Динамо», когда после первого гола сзади оставалось по 2-3 человека. Теперь если «Спартак» победит «Арсенал», то «Локомотив» может лишиться второй строчки.