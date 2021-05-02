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Глушаков не сыграет против «Спартака»

02 мая 2021, 19:37
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ходе восстановления после травмы полузащитника «Химок» Дениса Глушакова. У футболиста диагностирована контузия боковой связки коленного сустава.

Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со «Спартаком», осуществить его мечту — забить «Спартаку».

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makkie
makkie ответ Futurista (раскрыть)
03 мая в 01:14, ред.
Побочные мечты во время болезни?))
Futurista
Futurista ответ makkie (раскрыть)
02 мая в 23:41
Да ладно)...написали же...контуженный он сейчас....
makkie
makkie
02 мая в 22:52
осуществить его мечту — забить «Спартаку».
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Начинается...
Сп62
Сп62
02 мая в 21:19
Он сам решил против Спартака не играть.
ABir
ABir
02 мая в 20:58, ред.
Мечта у Дениса несбыточная. Пусть поправляется, контузия - дело не шуточное
КЭТиК
КЭТиК
02 мая в 19:54
В таком матче могут и ногу оторвать.
sv_1969
sv_1969
02 мая в 19:42
Это потеря для Химок!
beefs
beefs
02 мая в 19:40
очень жаль, но ничего не поделаешь, ждем еще год...
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