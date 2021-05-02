Глушаков не сыграет против «Спартака»

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ходе восстановления после травмы полузащитника «Химок» . У футболиста диагностирована контузия боковой связки коленного сустава.

Денис восстанавливается, мы не будем ни в коем случае рисковать его здоровьем. Лучше пропустить две игры и уже в следующем сезоне сыграть два полноценных матча со «Спартаком», осуществить его мечту — забить «Спартаку».