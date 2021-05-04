Червиченко: «Почему мы должны сделать исключение для „Оренбурга“?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о допуске «Оренбурга» в РПЛ по спортивному принципу.
Любая команда, которая играет в РПЛ, должна соответствовать требованиям регламента. Почему мы должны сделать исключение для «Оренбурга»? Я более либерально отношусь к количеству мест, но внутри стадиона все требования должны быть соблюдены: раздевалка, качественная телевизионная картинка.
Это печально, но пример Тамбова доказал такую необходимость.
Плюс ещё у комитетов будет выбор, какую команду взять в вышку, с 5-6 места ФНЛ или оставить вылетающих из РПЛ. Опять же под благовидным предлогом наличия стадиона с раздевалками и судейскими.
Но такова наша реальность, с этим придётся смириться...
Это печально, но пример Тамбова доказал такую необходимость.
Плюс ещё у комитетов будет выбор, какую команду взять в вышку, с 5-6 места ФНЛ или оставить вылетающих из РПЛ. Опять же под благовидным предлогом наличия стадиона с раздевалками и судейскими.
Но такова наша реальность, с этим придётся смириться...