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Червиченко: «Почему мы должны сделать исключение для „Оренбурга“?»

04 мая 2021, 16:41

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о допуске «Оренбурга» в РПЛ по спортивному принципу.

Любая команда, которая играет в РПЛ, должна соответствовать требованиям регламента. Почему мы должны сделать исключение для «Оренбурга»? Я более либерально отношусь к количеству мест, но внутри стадиона все требования должны быть соблюдены: раздевалка, качественная телевизионная картинка.

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Сп62
Сп62
05 мая в 09:23
Вы голосуйте, а решать будем МЫ (руководство РФС).
-Хостинский-
-Хостинский- ответ виктор бочарников (раскрыть)
04 мая в 23:21
Это правило вступило в силу позже , да и Краснодар хотя бы начал строительство и построил шикарную арену . Оренбург даже не собирается строить . Да и они играли в Рпл на стадионе своем , пока не вступили новые законы , а сейчас лесом . Или стройте или играйте в Фнл
mortid
mortid
04 мая в 21:00
Пусть играет на Унитаз-Арене, Газпром жИ есть.
виктор бочарников
виктор бочарников
04 мая в 19:45
А почему сделали исключение для Тамбова, или в свое время для Краснодара, кстати Краснодар несколько сезонов игал не имея своего стадиона.
Antikony
Antikony
04 мая в 18:33, ред.
Даже Зенит против Оренбурга, никто не хочет ломать ноги на убогом стадионе.
Shustriy
Shustriy
04 мая в 18:20, ред.
Не должно быть никаких исключений. Проводить матчи в Саранске при пустых трибунах расточительно. Оренбург не должен играть в РПЛ.
112910415
112910415
04 мая в 18:20
и опять нет решения, которое бы всех устроило
viv
viv
04 мая в 17:52
    МапС
    МапС ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    04 мая в 17:50
    Я сейчас говорю: протащат и купил, чё ждать.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ МапС (раскрыть)
    04 мая в 17:43
    Вот вроде здраво рассуждаешь, а протащат Оренбург, сразу вспомнишь про Газпром фсе купил :)
    Что касается аренды в другом регионе, то это беда для игроков.
    По сути, домашних игр не будет, одни разъезды. Это не в Москве со стадиона на другой переехать...
    МапС
    МапС
    04 мая в 17:31
    У Оренбурга с финансированием проблем не будет, Газпром рулит. А арендовать стадион можно в том же Саранске, там и база тренировочная есть.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
    04 мая в 17:26
    Помнится твой любимый ЦСКА, имея стадион, арендовал Лужники, чтобы снять побольше денег на матчах с Реалом. Так что еврокубки это не проблема. Проблема в них пробиться.
    А там играй на любом стадионе...
    ДСА
    ДСА
    04 мая в 17:23
    Тогда надо перед началом чемпионата объявлять кто не сможет пойти на повышение.
    shlomo
    shlomo
    04 мая в 17:20
    Вот поэтому он и "бывший"....вечно говорит и не совсем думает зачем он это говорит...
    МапС
    МапС
    04 мая в 17:18
    Наличие своего стадионе важно, но не главно. Можно и арендовать. Спартак, Динамо, ЦСКА так и делали, когда строились. Главное, что бы бабосов хватило и финансирование было стабильное для выступления в вышке.
    Аренда стадиона в другом регионе неудобна для болельщиков, но на примере омского Авангарда скажу, что его домашняя арена в Балашихе всегда заполнена.
    Ironigor
    Ironigor
    04 мая в 17:16, ред.
    Всё для стадиона Балтика и Нижний Новгород 🏟 делается. Позорная система, прогнивших чиновников которые когда было решено, что чемпионат будет проходить в России, решили по какому нам неизведанному решению строить и втапливать огромные деньги 💰 в строительство стадионов и инфраструктуры, в тех регионах, где футбола нет и не ожидается. А теперь насильно хотят сделать из регионов не футбольных сделать нечто. Дур палата работает на полную !!! Система нипель , туда дуй от туда вешалка !!! Очень жаль, футбол досвидос !!! Зенит чемпион 🏆!!! Газпром мечты мечты !!! Всем Добра !!!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ cska1948 (раскрыть)
    04 мая в 17:10
    А почему Тамбов играл в Саранске, от неча делать? Патамушта стадион не соответствовал. Он и с самого начала не соответствовал, но обещали исправить.
    Кстати Оренбург в том сезоне играл на своем стадионе.
    Что изменилось за год, я не в курсе...
    BDA8181
    BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
    04 мая в 17:07
    ну тогда возмём обычный пример, только будет он пичален для вас, придёться ЦСКА подвинуться, так как в ранию весну при минут 15-20 ваш стадион не подойдёт. А у нас такая температьура возможна, так как климат от бога)) Вообще я считаю что нужно разогнать всех без исключения работников РФС бывших и нынешних и создавать новую . Может тогда что то измениться.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    04 мая в 17:04
    опять дрязги. Скучно без склок жить по видимому .
    cska1948
    cska1948 ответ BDA8181 (раскрыть)
    04 мая в 17:03
    Вот и нечего лезть в евракубки, пока ВСЁ стадионы РПЛ не будут соответствовать требованиям УЕФА и ФНЛ разогнать, пока не построят стадионы на 10 тысяч и более! Ведь регламент гораздо важней чем ДЕСЯТКИ команд!
    BDA8181
    BDA8181 ответ cska1948 (раскрыть)
    04 мая в 16:58
    А сколько сегодня реально стадионов которые могут играть в ранию стадию еврокубков и вообще в чемионате?! При чём соответствовать нормам УЕФА. По моему даже сейчас в РПЛ не найдёться и 50% клубов со своим стадионом.
    cska1948
    cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    04 мая в 16:57
    Судьбу Тамбова решили не отсутствие раздевалок, а отсутствие ДЕНЕГ!
    cska1948
    cska1948
    04 мая в 16:55
    Если футбол в нашей стране до сих пор ещё считается спортом, то во главе угла должен стоять СПОРТИВНЫЙ принцип и регламент должен составляться исходя из реального состояния стадионов в стране СЕГОДНЯ.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    04 мая в 16:48
    Теперь будут выбирать команды по наличию стадиона и раздевалок, а не по игре команды.
    Это печально, но пример Тамбова доказал такую необходимость.
    Плюс ещё у комитетов будет выбор, какую команду взять в вышку, с 5-6 места ФНЛ или оставить вылетающих из РПЛ. Опять же под благовидным предлогом наличия стадиона с раздевалками и судейскими.
    Но такова наша реальность, с этим придётся смириться...
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