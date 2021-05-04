Червиченко: «Почему мы должны сделать исключение для „Оренбурга“?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о допуске «Оренбурга» в РПЛ по спортивному принципу.

Любая команда, которая играет в РПЛ , должна соответствовать требованиям регламента. Почему мы должны сделать исключение для «Оренбурга»? Я более либерально отношусь к количеству мест, но внутри стадиона все требования должны быть соблюдены: раздевалка, качественная телевизионная картинка.