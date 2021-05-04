Селихов — об игре с «Арсеналом»: «До матча была нервозность»

Голкипер «Спартака» прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).

До матча была нервозность. Ощущение, будто слетал на Марс. Хоть я там и не был, но теперь можно догадываться, что там происходит. После двух-трёх действий вошёл в ритм, и всё своим чередом пошло. Никак себя не успокаивал, просто в такие моменты нужно быть готовым. Понятно, что мы для этого и тренируемся — чтобы кого-то подменить, в данном случае Саню Макси.

Узнал, что буду играть в этом недельном цикле. Уже тренеры подходили, настраивали, говорили, что, скорее всего, мне придётся играть. Мы с Максом Урванчки (тренером вратарей. — прим.) поговорили, он сказал, что всё хорошо, что я проделал большую работу. В такие моменты сам понимаешь, что добиться результата можно только через тяжёлый труд, через тернии.