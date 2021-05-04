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Селихов — об игре с «Арсеналом»: «До матча была нервозность»

04 мая 2021, 15:02
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Голкипер «Спартака» Александр Селихов прокомментировал итоги матча 28-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (2:1).

До матча была нервозность. Ощущение, будто слетал на Марс. Хоть я там и не был, но теперь можно догадываться, что там происходит. После двух-трёх действий вошёл в ритм, и всё своим чередом пошло. Никак себя не успокаивал, просто в такие моменты нужно быть готовым. Понятно, что мы для этого и тренируемся — чтобы кого-то подменить, в данном случае Саню Макси.

Узнал, что буду играть в этом недельном цикле. Уже тренеры подходили, настраивали, говорили, что, скорее всего, мне придётся играть. Мы с Максом Урванчки (тренером вратарей. — прим.) поговорили, он сказал, что всё хорошо, что я проделал большую работу. В такие моменты сам понимаешь, что добиться результата можно только через тяжёлый труд, через тернии.

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Все комментарии
112910415
112910415
04 мая в 18:47
оправдал, не подвёл, молодчина !
КЭТиК
КЭТиК
04 мая в 15:08
Арсенал для Спартака неудобный соперник.
sv_1969
sv_1969
04 мая в 15:07
Два года на больничном это много!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
04 мая в 15:03
Да нормально всё будет...
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