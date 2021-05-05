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Стукалов: «Игра с „Зенитом“ может стать определяющей для „Уфы“»

05 мая 2021, 19:09
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа0 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов порассуждал о предстоящем домашнем матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

Готовимся к игре с «Зенитом» в плановом порядке. У нас есть небольшие потери в составе, но ребята восстанавливаются. К этой игре все должны быть в строю при любом раскладе. У «Зенита» практически два полноценных состава. Даже если соперник потерял Кузяева и Ракицкого, то команда укомплектована квалифицированными футболистами, игроками сборных. В преддверии Евро им нужно многое доказать тренерскому штабу, поэтому мы не ждем легкой игры. К нам едет чемпион. Этим все сказано.

Можно ли назвать «Зенит» самым топовым соперником из тех, с кем я уже встречались в чемпионате? Безусловно, этот соперник стоит особняком — у них три чемпионства подряд. Но когда я сюда приходил, то сразу сказал, что мы не смотрим на вывески. Нужно в каждом матче показывать тот футбол, который мы хотим видеть и добывать очки, чтобы сохранить команду в Премьер-Лиге.

Мне прежде всего хотелось изменить игру, чтобы болельщики ходили на футбол и видели команду, которая агрессивно играет в футбол с любым соперником. Игра с «Зенитом» может стать определяющей для нашего клуба. Очень хочется, чтобы наши болельщики поддержали нас в этом матче.

Матч «Уфа» — «Зенит» (8 мая, 14:00 мск) рассудит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

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Все комментарии
ru57158
ru57158
06 мая в 17:51
    poodle
    poodle
    06 мая в 09:53
    от похмельного синдрома ещё никто не уходил,так что у уфы есть все шансы!
    112910415
    112910415
    06 мая в 07:00
    учитывая все факторы, у Уфы хорошие шансы !
    Zenit_84
    Zenit_84
    05 мая в 21:22
    Может и выиграют
    minai
    minai
    05 мая в 21:19
    Да тут всё элементарно: 1. Уфа и Арсенал в борьбе за выживание дерутся за 4-е место снизу. 2. Арсенал унизил Зенит, вынеся его из кубка. 3. Обиженные Арсеналом газовщики с радостью выпустят дубль и в отместку отдадут 3 очка Уфе.
    mor57
    mor57
    05 мая в 21:02
      mihaluch
      mihaluch
      05 мая в 20:20
      Зенит просто так не сдаёт игры просто ему забывают налить в кубок.
      stanichnik
      stanichnik
      05 мая в 20:07
      Рука дающего не оскудеет, рука берущего не отпадёт!
      Не подумайте,что хочу обвинить команды в сговоре и нечестной спортивной борьбе, просто пытаюсь смодулировать ситуацию. Например ведь может же ГТ чемпионов после решения главной задачи на сезон в оставшихся двух поединках проверить ближайший резерв команды на будущий год и дать основным игрокам отдохнуть, тем более не за горами очередные сборы главной команды страны к ЧЕ-2020, куда кроме наших могут поехать и легионеры, коих много в питерской команде. Ещё не факт что молодёжь безоговорочно проиграет хозяевам, но если так случится, то уфимцам грех не воспользоваться таким случаем и не зацепить спасительные турнирные очки.
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      05 мая в 20:03
      Да тут , как говорят и к бабке не ходи. Исход ясен. Одно предприятие и Семак от туда. Зениту эта игра не нужна , а Уфе что бы остаться в РПЛ нужна победа. Так вот Шамиль Газизов поднимет перчатку , которую он бросал зениту и все. Три очка у Уфы.
      drug01
      drug01
      05 мая в 19:22
      Будем ждать результат....
      cska1948
      cska1948 ответ КЭТиК (раскрыть)
      05 мая в 19:19
      Традиции нарушать нельзя! А по традиции, команда досрочно ставшая чемпионом, следующий матч проигрывает!
      КЭТиК
      КЭТиК
      05 мая в 19:14
      Зенит сдаст игру.
      Ironigor
      Ironigor
      05 мая в 19:14
      В полне возможно, но надо будет очень постараться !!!
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