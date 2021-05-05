Стукалов: «Игра с „Зенитом“ может стать определяющей для „Уфы“»

Главный тренер «Уфы» порассуждал о предстоящем домашнем матче 29-го тура РПЛ с «Зенитом».

Готовимся к игре с «Зенитом» в плановом порядке. У нас есть небольшие потери в составе, но ребята восстанавливаются. К этой игре все должны быть в строю при любом раскладе. У «Зенита» практически два полноценных состава. Даже если соперник потерял Кузяева и Ракицкого, то команда укомплектована квалифицированными футболистами, игроками сборных. В преддверии Евро им нужно многое доказать тренерскому штабу, поэтому мы не ждем легкой игры. К нам едет чемпион. Этим все сказано.

Можно ли назвать «Зенит» самым топовым соперником из тех, с кем я уже встречались в чемпионате? Безусловно, этот соперник стоит особняком — у них три чемпионства подряд. Но когда я сюда приходил, то сразу сказал, что мы не смотрим на вывески. Нужно в каждом матче показывать тот футбол, который мы хотим видеть и добывать очки, чтобы сохранить команду в Премьер-Лиге.

Мне прежде всего хотелось изменить игру, чтобы болельщики ходили на футбол и видели команду, которая агрессивно играет в футбол с любым соперником. Игра с «Зенитом» может стать определяющей для нашего клуба. Очень хочется, чтобы наши болельщики поддержали нас в этом матче.