«Все недостатки исправим». Гендир «Крыльев» — о решении РФС по лицензии

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал отказ РФС выдавать клубу лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.
Прежде чем что-то комментировать, нужно для начала полностью ознакомиться с нашими недостатками, чтобы понимать степень и уровень проблем. Будем работать, будем устранять. Уверен, что все недостатки исправим.
Может получиться так, что «Крылья» из-за этих недостатков не примут участия в РПЛ? Надеюсь, что такого не будет. Изначально было ясно, что лицензирование в этом году будет серьёзным. Это было сказано на всех уровнях. Я обращал внимание, что к этому надо относиться серьёзнее. Вот некий промежуточный результат, к счастью, не финальный. Будем работать.
Ну как стадионы, где 3 года назад проходил ЧМ, успели прийти в негодность?
Значит, что то тут нечисто. Или выберут кого надо, с "нужным" стадионом, независимо от результата, или будут ждать откатов от неудачников, пролетевших с выходом по спортивному принципу...
Ну как стадионы, где 3 года назад проходил ЧМ, успели прийти в негодность?
Значит, что то тут нечисто. Или выберут кого надо, с "нужным" стадионом, независимо от результата, или будут ждать откатов от неудачников, пролетевших с выходом по спортивному принципу...
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Из этого появившегося чуть ранее сообщения ключевая фраза:" Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ", так в чем тогда сыр-бор? Если уж Самару не допускать в вышку, где вся футбольная инфраструктура похлеще Тулы и Уфы, то что тогда говорить про остальные клубы ФНЛ. К тому же нигде не сообщается, что фк Нижний Новгород тоже не допущен, ведь у него, как и у Крыльев, не все сто процентов критериев выполнены, а лишь 19 из 24. Какое-то предвзятое отношение к некоторым клубам.
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Из этого появившегося чуть ранее сообщения ключевая фраза:" Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ", так в чем тогда сыр-бор? Если уж Самару не допускать в вышку, где вся футбольная инфраструктура похлеще Тулы и Уфы, то что тогда говорить про остальные клубы ФНЛ. К тому же нигде не сообщается, что фк Нижний Новгород тоже не допущен, ведь у него, как и у Крыльев, не все сто процентов критериев выполнены, а лишь 19 из 24. Какое-то предвзятое отношение к некоторым клубам.