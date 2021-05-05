«Все недостатки исправим». Гендир «Крыльев» — о решении РФС по лицензии

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал отказ РФС выдавать клубу лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

Прежде чем что-то комментировать, нужно для начала полностью ознакомиться с нашими недостатками, чтобы понимать степень и уровень проблем. Будем работать, будем устранять. Уверен, что все недостатки исправим.