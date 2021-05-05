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«Все недостатки исправим». Гендир «Крыльев» — о решении РФС по лицензии

05 мая 2021, 21:41

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал отказ РФС выдавать клубу лицензию, позволяющую участвовать в Российской Премьер-Лиге.

Прежде чем что-то комментировать, нужно для начала полностью ознакомиться с нашими недостатками, чтобы понимать степень и уровень проблем. Будем работать, будем устранять. Уверен, что все недостатки исправим.

Может получиться так, что «Крылья» из-за этих недостатков не примут участия в РПЛ? Надеюсь, что такого не будет. Изначально было ясно, что лицензирование в этом году будет серьёзным. Это было сказано на всех уровнях. Я обращал внимание, что к этому надо относиться серьёзнее. Вот некий промежуточный результат, к счастью, не финальный. Будем работать.

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112910415
112910415
06 мая в 08:27
у Крыльев-то всё получится ...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ stanichnik (раскрыть)
05 мая в 22:40
Думаю, открылась кормушка для получения денежек в виде взяток. Захотела команда с 15 места остаться в вышке - занесла кому надо - закрыли глаза на мелкие недостатки.
Ну как стадионы, где 3 года назад проходил ЧМ, успели прийти в негодность?
Значит, что то тут нечисто. Или выберут кого надо, с "нужным" стадионом, независимо от результата, или будут ждать откатов от неудачников, пролетевших с выходом по спортивному принципу...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
05 мая в 22:30
Надеюсь, все будет хорошо, на этот ....кий цирк, который зовется РФС, уже тошно смотреть. Спортивный принцип должен превозмочь.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
05 мая в 22:15
Какая то хрень!Думаю допустят
Союзник противников
Союзник противников
05 мая в 22:14
Круто замесили! Захотели оставить бездарей в РПЛ,или действительно решили наводить порядок?
stanichnik
stanichnik
05 мая в 22:08
«Крылья Советов» (стадион «Солидарность Арена» в Самаре): выполнено 18 критериев РПЛ из 24, обязательные критерии выполнены: высшая категория стадиона. Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ.
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Из этого появившегося чуть ранее сообщения ключевая фраза:" Клуб и стадион готовы к участию в РПЛ", так в чем тогда сыр-бор? Если уж Самару не допускать в вышку, где вся футбольная инфраструктура похлеще Тулы и Уфы, то что тогда говорить про остальные клубы ФНЛ. К тому же нигде не сообщается, что фк Нижний Новгород тоже не допущен, ведь у него, как и у Крыльев, не все сто процентов критериев выполнены, а лишь 19 из 24. Какое-то предвзятое отношение к некоторым клубам.
Ironigor
Ironigor
05 мая в 21:56
Я думаю у Крылышек будет всё Ок , Удачи КС !!!
Anton Hohlov
Anton Hohlov
05 мая в 21:55
Если даже Самара с их стадионом не подходит для Рпл, интересно что там делают такие команды как Уфа или Арсенал, про Тамбов можно даже ничего не говорить.
beefs
beefs
05 мая в 21:53
так надо было делать, а не говорить, а еще директор...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 21:47
Самара должна быть в РПЛ!!! С Тамбовом их сравнивать нельзя.
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