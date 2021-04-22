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УЕФА принял решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Петербург

22 апреля 2021, 18:46

УЕФА принял принципиальное решение о переносе групповых матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, официально об этом будет объявлено завтра после заседания исполкома.

Ещё один матч плей-офф, который должен был состояться в Ирландии, будет перенесен в Лондон. Отмечается, что УЕФА решил больше не добавлять новые города (кроме Севильи), поэтому от идеи переноса нескольких матчей в Москву было решено отказаться.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее УЕФА исключил Бильбао из списка городов, которые примут Евро-2020.

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Ислам0926
Ислам0926
23 апреля в 07:32
Если так же будет дальше продолжаться то и финал перенесут в Питер
санек002
санек002
22 апреля в 23:24
наши под вопросом вылета с бельгией и данией!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
22 апреля в 23:04
Уже есть.....
12 июня
Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)
21 июня
Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)

Добавились....
14 июня
Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)
19 июня
Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B — Испания (18:00, Бильбао)
27 июня
1/8 финала
4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)


Не слишком ли большая нагрузка на один газон если играть...
12..14..16..19...21..23..27 июня и 2 июля...
В первые 10 дней - 5 матчей.....
К четвертьфиналу там и травинки не останется.....))
Ирина Михайлова
Ирина Михайлова
22 апреля в 22:18
..к нам перенесут из Дублина
матчи Швеции, Словакии и Польши (!) причем пишут, что впустят иностранных болельщиков
Ковидные паспорта в СПб введут?.. лишь бы не маски эти (
manutd navsegda
manutd navsegda
22 апреля в 21:03
Вот и ответ на вопрос кто дал УЕФА 3 миллиарда.
STVA 1
STVA 1 ответ ARMENIAN (раскрыть)
22 апреля в 20:41
Я думаю и финнов обыграть будет архисложно!
pomor45
pomor45 ответ Рязань 062 (раскрыть)
22 апреля в 20:35
Следующая пандемия будет желудочно-кишечной. Будем ходить в памперсах и вспоминать, как хорошо было в масках.
pomor45
pomor45
22 апреля в 20:33
Я против. Это повлечёт за собой всплеск заразы и 65+ снова запрут по домам.
Союзник противников
Союзник противников
22 апреля в 20:25
Ветер по морю гуляет,
Миллер руки потирает,
он купается в еврАх,
ну а сборную ждёт крах...
ARMENIAN
ARMENIAN
22 апреля в 20:17
Россия будет в группе третьей после Бельгии и Дании. Повезет если финнов обыграют.
1_DEIVID
1_DEIVID
22 апреля в 19:52
А толку то. Билетов нет в продаже и не будет.
berda2003
berda2003
22 апреля в 19:44
умнеют, что ли?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 апреля в 19:42
Газппром протирает руки.
КЭТиК
КЭТиК
22 апреля в 19:39
ГАЗПРОМ рулит, трепещите!
Эдмон
Эдмон
22 апреля в 19:29
Отлично хорошая новость
Ice van Reed
Ice van Reed ответ LOpp (раскрыть)
22 апреля в 19:29
И Поляков в придачу!
Ironigor
Ironigor ответ Аксинья (раскрыть)
22 апреля в 19:25
Ну да , хоть толк появился.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL258 (раскрыть)
22 апреля в 19:20
Ситуация с Ковид непредсказуема. Если к концу мая, началу июня будет всплеск, а это более чем вероятно в связи с майскими праздниками, то вообще неясно что будет в смысле допуска зрителей на стадионы. Да и въезд из-за границы в РФ может быть сильно ограничен. Так что радоваться будет в июле (возможно)
Рязань 062
Рязань 062
22 апреля в 19:20
давайте, тащите заразу в страну...а сами будем ходить в масках.
Аксинья
Аксинья ответ Ironigor (раскрыть)
22 апреля в 19:18
Ну теперь можно вживую будет и на футбол посмотреть...
drug01
drug01
22 апреля в 19:16
Это очень хорошо
mihaluch
mihaluch
22 апреля в 19:15
Надо ехать в Питер.
dimagas2
dimagas2
22 апреля в 19:13
Потом будут говорить что УЕФА без корупции.
SHMEL258
SHMEL258
22 апреля в 19:03
Отличное решение.
Ironigor
Ironigor
22 апреля в 18:57
Ну вот ,что значит свои люди в УЕФА !!!
Futurista
Futurista ответ LOpp (раскрыть)
22 апреля в 18:53, ред.
+3 матча в группе....там похоже четвертьфинала матч запланированный в Лондон перенесут...
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
22 апреля в 18:51
Бери билеты)...
LOpp
LOpp
22 апреля в 18:50
Это что получается, Питер получит ещё +2-3 матча?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
22 апреля в 18:48
Это просто здорово...
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