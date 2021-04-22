УЕФА принял решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Петербург

УЕФА принял принципиальное решение о переносе групповых матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
По информации источника, официально об этом будет объявлено завтра после заседания исполкома.
Ещё один матч плей-офф, который должен был состояться в Ирландии, будет перенесен в Лондон. Отмечается, что УЕФА решил больше не добавлять новые города (кроме Севильи), поэтому от идеи переноса нескольких матчей в Москву было решено отказаться.
Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.
Ранее УЕФА исключил Бильбао из списка городов, которые примут Евро-2020.
12 июня
Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)
21 июня
Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)
Добавились....
14 июня
Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)
19 июня
Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B — Испания (18:00, Бильбао)
27 июня
1/8 финала
4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)
Не слишком ли большая нагрузка на один газон если играть...
12..14..16..19...21..23..27 июня и 2 июля...
В первые 10 дней - 5 матчей.....
К четвертьфиналу там и травинки не останется.....))
12 июня
Группа B: Бельгия — Россия (21:00, Санкт-Петербург)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия (15:00, Санкт-Петербург)
21 июня
Группа B: Финляндия — Бельгия (21:00, Санкт-Петербург)
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (18:00, Санкт-Петербург)
Добавились....
14 июня
Группа E: Испания — Швеция (21:00, Бильбао)
19 июня
Группа E: Испания — Польша (21:00, Бильбао)
23 июня
Группа E: Победитель плей-офф Пути B — Испания (18:00, Бильбао)
27 июня
1/8 финала
4: 1B — 3A/D/E/F (21:00, Бильбао)
Не слишком ли большая нагрузка на один газон если играть...
12..14..16..19...21..23..27 июня и 2 июля...
В первые 10 дней - 5 матчей.....
К четвертьфиналу там и травинки не останется.....))
матчи Швеции, Словакии и Польши (!) причем пишут, что впустят иностранных болельщиков
Ковидные паспорта в СПб введут?.. лишь бы не маски эти (
матчи Швеции, Словакии и Польши (!) причем пишут, что впустят иностранных болельщиков
Ковидные паспорта в СПб введут?.. лишь бы не маски эти (
Миллер руки потирает,
он купается в еврАх,
ну а сборную ждёт крах...
Миллер руки потирает,
он купается в еврАх,
ну а сборную ждёт крах...