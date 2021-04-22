УЕФА принял решение о переносе групповых матчей ЧЕ из Дублина в Петербург

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22 апреля 2021, 18:46

УЕФА принял принципиальное решение о переносе групповых матчей Евро-2020 из Дублина в Санкт-Петербург, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, официально об этом будет объявлено завтра после заседания исполкома.

Ещё один матч плей-офф, который должен был состояться в Ирландии, будет перенесен в Лондон. Отмечается, что УЕФА решил больше не добавлять новые города (кроме Севильи), поэтому от идеи переноса нескольких матчей в Москву было решено отказаться.

Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии, Финляндии и Дании.