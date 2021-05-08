Ола: «Мы не хотим, чтобы Ауар уходил из „Лиона“»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал слухи, что полузащитник может покинуть клуб ближайшим летом.

Мы не хотим, чтобы Ауар уходил, наша идея состоит в том, чтобы он продолжал прогрессировать в нашем клубе. Он игрок сборной, его могут вызвать на Евро-2020 и на ЧМ -2022. Но если он захочет уйти, мы постараемся удовлетворить его желание, мы всегда так поступали со своими игроками, которые жаждали нового вызова. Если предложения не будут соответствовать нашим запросам, то он останется в «Лионе», и мы будем счастливы.