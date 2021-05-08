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Бышовец: «Не думаю, что третье место для „Локомотива“ — это провал»

08 мая 2021, 15:34
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец прокомментировал предстоящий матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо».

Это ключевой матч для команд, которые будут бороться за еврокубки: «Локомотив» за Лигу чемпионов, «Динамо» – за шансы претендовать на Лигу Европы. Мотивация очень большая. Команды подходят к этому матчу в разном психологическом состоянии. Погода в Москве располагает к тому, чтобы на поле было и движение, и мобильность.

«Динамо» начинает матчи с активной игры, борьбы за инициативу, психологического давления, превосходства. Что касается «Локомотива», то они предлагают игру на встречных курсах. И в контратаке у «Локомотива» больше шансов, чем у «Динамо» в позиционной. И у «Локо», и у «Динамо» достаточно перспективная молодёжь: целеустремлённость и эмоциональность будут присутствовать.

Матчи «Локомотива», за исключением игры с «Зенитом», оставляют шансы на оптимизм: и по качеству, и по игре, и по зрелищности. Не думаю, что третье место для «Локомотива» — это провал. И «Динамо», и «Локомотив» — команды, которые формируются, они ещё находятся в стадии своего развития.

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Союзник противников
Союзник противников
08 мая в 15:41
"Локо" ЛЧ через РПЛ прос...пал в Питере,а Кубок в приоритете.Поэтому всё зависит от того,как сложится начало матча-если неудачно,то деповцы упираться не будут,а если покатит...
beefs
beefs
08 мая в 15:37
интересный матч назревает, с удовольствием посмотрим...
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