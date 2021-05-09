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Мирзов и Ташаев не нужны «Спартаку»

09 мая 2021, 15:47

Руководство «Спартака» намерено избавиться от игроков Резиуана Мирзова и Александра Ташаева. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.

В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера.

Мирзова клуб планирует продать, Ташаев и «Спартак» в ближайшее время могут начать переговоры о расторжении контракта.

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Все комментарии
quinn-se
quinn-se
09 мая в 17:58
Этот "источник, знакомый с ситуацией" - ярый болельщик цска, а данная статейка - специальный наброс перед матчем, чтобы Мирзов против Спартака "рвал и метал"))
1-я конная
1-я конная ответ 1_DEIVID (раскрыть)
09 мая в 17:24
Почитай
старина
старина ответ Шуnя771 (раскрыть)
09 мая в 17:01
Где и когда я спросил ко Дню Победы?Ник и профиль у меня только этот
Шуnя771
Шуnя771 ответ старина (раскрыть)
09 мая в 16:50, ред.
Это Вы мне вопрос задали по Дню Победы!?

P.S. Для простоты общения - под какими другими никами топите за КБ?
старина
старина
09 мая в 16:44
Мирзов на данный момент сильнее Промеса.ИМХО
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 мая в 16:38, ред.
Мбаппе и Холанд нужны...
Очень...однако...
1_DEIVID
1_DEIVID ответ 1-я конная (раскрыть)
09 мая в 16:33
С какой помпой и за сколько выкупали?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 мая в 16:25
По традиции спартак избавляется от своих.
1-я конная
1-я конная
09 мая в 16:15
А с какой помпой Ташаева у Динамо выкупали )))
drug01
drug01
09 мая в 16:04
Видно купят лучше????
sv_1969
sv_1969
09 мая в 16:01
Кончилось их эпопея в Спартаке
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 мая в 15:53
А когдато были нужны!
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