Мирзов и Ташаев не нужны «Спартаку»

Руководство «Спартака» намерено избавиться от игроков Резиуана Мирзова и Александра Ташаева. Об этом заявил источник, знакомый с ситуацией.
В клубе не видят будущего у этих игроков вне зависимости от фигуры нового тренера.
Мирзова клуб планирует продать, Ташаев и «Спартак» в ближайшее время могут начать переговоры о расторжении контракта.
P.S. Для простоты общения - под какими другими никами топите за КБ?
P.S. Для простоты общения - под какими другими никами топите за КБ?
Очень...однако...
Очень...однако...